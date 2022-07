Los crecientes temores de una recesión global le asestaron un duro golpe al petróleo, cuyo precio cayó este martes a niveles de 102 dólares, afectando el desempeño de la mayoría de compañías petroleras, entre estas, Ecopetrol, que retrocedió 7,53 por ciento, hasta los 2.173 pesos en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y poco más de 8 por ciento en la plaza de Nueva York, donde sus títulos (ADR) terminaron negociándose a 10,19 dólares.



Para los analistas es claro que el comportamiento actual de la acción de la petrolera colombiana está anclado mucho más a la situación global, los temores ante una recesión en Estados Unidos y en los demás países del mundo que a circunstancias propias de la transición de gobierno.

Ómar Suárez, gerente de Estrategia Renta Variable de la comisionista Casa de Bolsa, señala que, incluso, las primeras declaraciones del designado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, generan cierta tranquilidad, toda vez que señaló que se necesita seguir exportando petróleo por los ingresos que recibe el país por esa actividad, pues si no se tuvieran esas divisas, la tasa de cambio se devaluaría bastante.



Además, el analista destacó el hecho de que el nuevo ministro advirtió que se evaluará si se necesitan más contratos de exploración para llevar a cabo una transición energética gradual y paulatina.



“El discurso de Ocampo es para seguir explorando y exportando crudo y gas y frente a una transición paulatina, sin movimientos bruscos, por lo que la acción (de Ecopetrol) irá recogiendo toda esa información relacionada con esos temas”, dice Suárez.



Pero para Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas del Grupo Alianza, si bien la gran responsable de lo que le pasa a Ecopetrol es la coyuntura externa, también es claro que “hay unos elementos de política local que no se han definido y la forma en que se están anunciando no son óptimas, aunque que puede que más adelante sí se hagan (fracking y exploración petrolera). Eso lo que hace es generar mayor sensibilidad ante los movimientos globales”.



Pero los efectos por una inminente recesión mundial no solo se sintieron en el mercado petrolero. El precio del dólar se disparó en medio de una oleada de inversionistas buscando activos seguros donde refugiarse, mientras que las acciones se desplomaban.



El crudo Brent, principal referencia para Colombia, para entrega en septiembre cayó 9,45 por ciento, hasta los 102,77 dólares el barril en Londres. A su vez, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos para agosto cedió 8,23 por ciento, a 99,50 dólares, un mínimo no visto desde el 11 de mayo pasado.



Los precios del petróleo también fueron arrastrados por las nuevas medidas (test masivos) en China, ante los recientes avances de la enfermedad que podrían frenar la demanda de crudo.



La analista Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote, citada por la agencia AFP, sostiene: “Los temores de recesión reducen las perspectivas para la demanda de petróleo y hacen bajar los precios”, y estima que esa caída puede llegar hasta los 85 dólares por barril. Incluso, otros ven un escenario más dramático, como los del Citi, que prevén un barril de crudo en niveles de 65 dólares para fin de año, y hasta de 45 dólares si la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) no interviene.



En medio de ese ajuste, acciones como las de Shell, BP, Exxon Mobil y Chevron se hundieron 7,87; 3,98; 3,13 y 2,62 por ciento, respectivamente.

Dólar y acciones

Los analistas también advierten que a la par con el desplome en las materias primas, entre estas el petróleo, las mayoría de monedas en el mundo han perdido valor frente al dólar, el cual repuntó más de 1 por ciento en el mundo. En Latinoamérica avanzó en promedio 1,5 por ciento y en Colombia, cerca de 1,7 por ciento.



En efecto, el dólar volvió a romper su récord del viernes anterior al situarse en promedio en 4.259,85 pesos. La tasa representativa del mercado (TRM) para este miércoles se sitúa más de 61 pesos por encima de la que rigió ayer de 4.198,77 pesos.



En Colombia, el dólar alcanzó a asomarse al nivel de los 4.300 pesos, un valor nunca antes visto. La divisa estuvo a solo 20 pesos de ese precio, esto es un repunte de más de 81,2 pesos solo en la jornada de este martes.



En lo que va corrido del presente año, el peso colombiano se ha devaluado cerca de 5,5 por ciento y un 11,2 por ciento en el último año.



Y mientras la divisa estadounidense avanza imparable por encima de las demás monedas del mundo, las acciones en las principales plazas bursátiles del mundo pierden valor.



En Colombia, el principal índice de la BVC, el MSCI-Colcap, bajó este martes 1,78 por ciento. En Europa, la bolsa de París cayó 2,68 por ciento, Fráncfort perdió 2,91 por ciento y Milán, 2,99 por ciento, con lo que estas tres plazas se encuentran en mínimos desde la primavera boreal de 2021. Londres cedió 2,86 por ciento y Madrid, 2,48 por ciento.

* Con información de agencias