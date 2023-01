El dólar en Colombia sigue cuesta abajo. La caída de 7 pesos registrada ayer se suma a las cuatro de los últimos días y deja la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para hoy jueves sobre los 4.538 pesos, unos 272 pesos por debajo del registro de inicios del año (4.810,2 pesos) y una diferencia de más 500 pesos frente a los más de 5.000 pesos alcanzados hace apenas dos meses.



Un dólar sobre los 4.538 pesos no se veía desde hace más de tres meses, exactamente desde el 30 de septiembre, cuando la tasa de cambio oficial de Colombia se situó sobre los 4.532 pesos, según estadísticas del Banco de la República.



En el inicio de la tercera jornada cambiaria de la presente semana la divisa estadounidense perdió 38 pesos y alcanzó a tocar un mínimo de 4.504 pesos durante esa misma sesión, según registros del Sistema Electrónico de Negociación (SET-FX) de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



La de Colombia siguió siendo la moneda “de moda” en la región, con una revaluación de más del 7 por ciento en lo corrido de año, “impulsada por precios del petróleo y por la recuperación, luego de la sobrerreacción del segundo semestre por temas políticos”, señala un reciente informe del Banco de Bogotá.



Incluso, la posibilidad de que no haya más contratos petroleros no ha detenido la caída del dólar. Según Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, la noticia no ha generado ningún impacto porque ya estaba descontada por el mercado. “Los activos financieros no suelen impactarse dos veces por el mismo evento. El dólar ha caído pero sigue estando por encima del nivel en que estaría si no hubiera incertidumbre alrededor de la transición energética en el país”, opinó.

A la presión del petróleo se le suman, como factores que juegan en favor de una caída del dólar, el rumbo que se prevé en la economía de Estados Unidos, así como las alzas de las tasas del Banco de la República.



Además del efecto en la inflación que se busca con esos incrementos, las tasas del Emisor más altas cierran la brecha con las tasas externas, como las de la Fed en Estados Unidos, y frenan la salida de divisas. El precio del barril de petróleo Brent, principal referencia para Colombia, ha subido más de 13 por ciento desde el pasado 4 de enero y hasta ayer en la tarde se cotizaba sobre los 86 dólares.



El mismo informe del Banco de Bogotá da cuenta de que el dólar en el mercado internacional se ha mantenido a la baja, luego de conocerse algunos datos económicos de Estados Unidos.



“El índice del dólar (DXY) permaneció presionado a la baja, en especial luego de la publicación de ventas al por menor, producción industrial e IPP en EE. UU. Estos datos sorprendieron por su debilidad y generaron temor entre los inversionistas, llevando al DXY a los mínimos del año en 101,52. El índice se ha mantenido en un estrecho rango, favoreciendo la demanda por otras monedas”, comentan los analistas de la entidad bancaria.

Lo que viene

Según Rodrigo Cifuentes París, jefe de Finanzas Corporativas de BDO en Colombia, buena parte de la volatilidad que registra el dólar se debe a factores que han incidido en el aumento del precio del petróleo, lo cual hace que ingresen más dólares al país y, en consecuencia, la TRM baje. El experto señala, además, que en ese comportamiento también ha influido la inflación porque para controlarla el Banco de la República ha tenido que subir su tasa, hoy en 12 por ciento.



La tasa del banco central puede influir en la magnitud de la salida o entrada de dólares en el país, según la diferencia de las rentabilidades de mantener las dividas en el país o de llevarlas a otros mercados y activos que generan mayor rentabilidad. “Hay –dice Cifuentes– una salida y/o entrada, a medida en que va variando la tasa y la inflación”. Con los incrementos de la tasa del Emisor, se ha disminuido la diferencia de rentabilidades con el exterior.



Otros aspectos que hay que tener en cuenta en este desempeño de la divisa es que el país está atado a la evolución de la tasa de interés de Estados Unidos, lo cual hace que –posiblemente– haya una salida de dólares, como venía pasando en los últimos meses.

También influyen las perspectivas de la economía, así como el conflicto entre Rusia y Ucrania, que generan una inestabilidad en la economía mundial, sobre todo por el desabastecimiento de energía.

Cifuentes advierte que no hay certeza de cuánto más pueda continuar este comportamiento. Pero indica que hay factores económicos y políticos que intervienen y son inestables y, sin duda, las reformas (pensional, laboral y de salud) o cambios que se presentan a nivel interno generan incertidumbres.



“Hay que tener en cuenta que se están dando mensajes de recuperación económica estas semanas, un control de la inflación de los EE. UU., así como también la reapertura de China, lo cual genera una perspectiva de reactivación, y eso implica un posible incremento deL petróleo –que en Colombia se ve reflejado en la entrada de una mayor cantidad de dólares–. En este periodo, tiende a bajar el precio del dólar”, afirma el experto.



Ante ese panorama, dice, es necesario que los empresarios con operaciones en el exterior se protejan, a través de políticas de cobertura. “Existen instrumentos financieros o metodologías de negociación que permiten fijar una TRM de compra o venta de dólares”, puntualizó.

