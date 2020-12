Dólar baja otros $ 20 este miércoles; ha caído más de $ 300 en un mes

El dólar ha bajado en la mañana del miércoles otros 20 pesos y, la cotización promedio, hasta las 9:30 ha sido de 3.539 pesos frente a la TRM vigente de 3.558,57 pesos.



De esta manera ya cae más de 300 pesos en un mes. El pasado 3 de noviembre se negociaba a 3.859 pesos.



Con el retroceso de las últimas semanas, el precio del dólar ha retrocedido hasta ubicarse en valores registrados a comienzos de marzo.



(No se pierda el especial 'Empleo, decisiones urgentes').

Un mayor apetito por riesgo, por el aumento del optimismo tras las elecciones de Estados Unidos, los avances de tres vacunas contra el covid-19, la reactivación económica y la reunión del cartel de los países productores de petróleo, están tras la fuerte caída del precio del dólar en Colombia.



Ayer la divisa cerró en 3.550 pesos en el mercado bancario, lo que representa una caída de 46 pesos frente al precio de conclusión del lunes, cuando fue de 3.596 pesos.



El dato promedio de la jornada, de 3.558,57 pesos, registró una disminución de 33 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que ayer era de 3.591 pesos.

​

El precio mínimo en la jornada llegó a 3.542 pesos y el máximo fue de 3.580 pesos. Así, la TRM para hoy es de 3,558.57 pesos, el precio más bajo desde la primera semana de marzo cuando la divisa era de 3.522 pesos.



(Le puede interesar: 'Acciones urgentes para generar más puestos de trabajo').

Baja la incertidumbre y el precio también

David Cubides, economista del Banco Itaú Colombia, explicó que “el dólar recientemente ha reaccionado a la disminución de la incertidumbre política en Estados Unidos, a la recuperación gradual de la actividad económica a nivel global y a los avances en el frente de las vacunas”.



Ante todo esto, el dólar ha perdido valor frente a sus pares más importantes y frente a las divisas emergentes. En el caso particular de Colombia, además del escenario externo más favorable, el peso se ha apreciado en medio de la reapertura gradual de la economía y la confirmación del grado de inversión del país.



Cubides dijo que Itaú proyecta que la tasa de cambio se ubique en 3.650 pesos por dólar para el cierre de 2020 y 2021.



La definición de los niveles de producción de petróleo por parte de la Opep, la evolución de los contagios a nivel global y los avances en el frente fiscal en el plano local serán claves para la divisa. El cartel de países evalúa la posibilidad de extender los recortes actuales hasta los primeros meses de 2021, una posición a la que se opone Rusia que quiere un incremento gradual.



(Además: 'Estas son las competencias que las empresas buscan en sus trabajadores').



Por su parte, Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, señaló que “el apetito por riesgo que se está viendo alrededor del mundo está incrementándose. Eso ha hecho que los rebrotes en Europa no sean tan importantes”.



Las tasas bajas y la amplia liquidez mundial está volviendo a hacer atractivos a los países emergentes.



Para Scotiabank Colpatria, el dólar debería estar sobre 3.580 pesos al final de año, a menos que el petróleo siga subiendo a la espera de la reunión de la Opep.



Para el 2021, la monetización del crédito flexible del FMI por 5.300 millones de dólares va a ayudar en el primer trimestre junto con la recuperación, si no hay más cerramientos y hay más espacio para revaluarse a niveles entre 3.400 y 3.500 pesos.

Encuentre también en Economía:

Valor de la cosecha cafetera alcanzó los 8,7 billones de pesos

Por pandemia y huelga, Cerrejón ha dejado de vender 759 millones de dólares

Con productividad de -0,6 % se iniciará la puja por aumento del mínimo

PORTAFOLIO