La mezcla de factores como la posible reducción del ritmo de alza de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, un precio del petróleo fuerte por la reapertura de China y la menor incertidumbre interna del país llevaron al dólar en Colombia a perder esta semana 83 pesos.



La divisa estadounidense se cotizó a la baja toda la semana excepto el viernes y cerró en un precio promedio de 4.548,25 pesos, es decir, unos 500 pesos menos que hace poco más de dos meses, cuando estaba por encima de los 5.000 pesos.



Desde que se inició el año, el peso colombiano ha sido la moneda ‘de moda’ en la región, con una revaluación de más del 7 por ciento en este 2023.



Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, opinó que la caída de la divisa obedece, en principio, a un fenómeno mundial. “El dólar de Estados Unidos se ha venido debilitando respecto al resto de las monedas por una expectativa de que la Fed y de que los principales bancos centrales ya estén a punto de llegar al final de la subida de tasas de interés, lo que hace que el mundo tenga un poco más de certidumbre y se puedan volver a reconfigurar los apetitos por riesgo”, explicó.

Incluso, la posibilidad de que no se firmen más contratos petroleros no detuvo la caída de la divisa estadounidense. Según Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, la noticia no generó ningún impacto porque ya estaba descontada por el mercado. “Los activos financieros no suelen impactarse dos veces por el mismo evento. El dólar ha caído, pero sigue estando por encima del nivel en que estaría si no hubiera incertidumbre alrededor de la transición energética en el país”, opinó.



Adicionalmente, se diluyó el riesgo relativo de Colombia frente a sus pares que antes estaba afectado por la incertidumbre política. “Pensamos que esto ya no tiene mucho más para abajo; sin embargo, va a depender de la decisión de tasa de política monetaria que tome la Fed el próximo miércoles y, sobre todo, del mensaje de si paran o si van a seguir subiendo sus tasas”, señaló.

Según Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, se dieron señales del fin del ciclo de alzas de tasas del Emisor.



También Felipe Campos, director de Investigaciones de Alianza Valores, apuntó que Colombia fue una de las monedas más castigadas del 2022, por lo que ahora los inversionistas la están viendo más apetecible.



“Están buscando las monedas más baratas y están aprovechando la situación colombiana donde pueden comprar unos títulos de deuda pública (TES) al 12 por ciento, esperando que la inflación eventualmente baje y saben que la moneda está bastante barata. El castigo ha sido tan grande a los activos colombianos que estamos viendo una oportunidad de lo barato”, dijo.



