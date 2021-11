Quiénes se benefician en Colombia con el alza del dólar

El nerviosismo ante la aparición de una nueva variante del covid-19 en Sudáfrica no solo está golpeando los principales mercados bursátiles del mundo y los precios del petróleo: también llevó a que el precio del dólar en Colombia se negociara este viernes por encima de los 4.000 pesos.



Como se recuerda, la tasa de cambio oficial que rige para el viernes es de 4.969,49 pesos, luego del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.



El más reciente registro de ese precio data del 29 de abril del 2020 -hace 19 meses- cuando dicha tasa marcó los 4.046,04 pesos, según estadísticas del Banco de la República.



Sin embargo, el panorama no es tan oscuro para todos.



Los colombianos también se benefician cuando el precio de esta divisa aumenta. Los mayores afortunados son quienes venden productos en el exterior porque están recibiendo más pesos por cada dólar ingresado.



Por ejemplo, el sector de la agricultura, en donde renglones como el de las flores y el café, hacen parte del grupo de beneficiados de la devaluación: los exportadores van a recibir más pesos por dólar que consigan.



No obstante, estos beneficios no necesariamente se traducen en el corto plazo: el incremento de las exportaciones no se da de un día para otro.



En el sector agregado de la economía hay muchos que ganan: se pueden dar más exportaciones, más empleos, y por ende, aumentan los ingresos para las familias.



Es necesario resaltar que uno de los sectores exportadores más ganadores es el industrial de confecciones. Le sigue el sector exportador agropecuario.



Se benefician, por otra parte, los colombianos que reciben remesas provenientes de los Estados Unidos.



Aquellos colombianos que han realizado inversiones, a través de las firmas comisionistas, en acciones de firmas norteamericanas, han aumentado notablemente su rentabilidad.



Y el turismo también repunta debido al precio competitivo para extranjeros y para los mismos colombianos.



Puntualizando, el país puede ver con buenos ojos la depreciación del peso colombiano porque dichas ganancias se relacionan con mayores posibilidades de inversión, crecimiento y reactivación de la economía colombiana.

