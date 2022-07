El aumento del dólar en todo el mundo con respecto a las demás monedas, que se inició desde junio por los crecientes temores de una recesión en Estados Unidos y en el resto del planeta, se ha sentido con mucha fuerza en Colombia desde los primeros días de julio.



En la primera mitad del mes la divisa tocó niveles históricos, hasta llegar el miércoles a 4.627,4 pesos por dólar, superando incluso la fuerte alza que hubo cuando llegó la pandemia.



Con ello, el peso colombiano no solo se ubica como la segunda moneda más devaluada entre mediados de junio y mitad de julio, después del peso chileno, al mostrar una depreciación de 11,1 por ciento, sino que ya tiene a varios sectores económicos que comercian con artículos importados, o que venden productos y servicios en dólares, haciendo cuentas por un posible bajón en sus ventas.



“En las últimas semanas todos los carros subieron varios millones, y estamos trabajando con una proyección de dólar a 5.000 pesos”, señala un agente comercial de una reconocida marca de vehículos en Bogotá, quien no oculta la preocupación por lo difícil que se vuelve materializar una venta debido a que los compradores ahora lo piensan más de dos veces a la hora de asumir una deuda por un automóvil nuevo.

Pero no es el único sector de la economía en el que hay inquietud por los efectos que un dólar caro les puede traer.



Según Camilo Herrera, fundador y presidente de la firma Raddar, experta en análisis del consumidor, si bien en un ambiente en el que la inflación y las tasas de interés están al alza muchos compradores deciden salir a adquirir los productos que requieren antes de que sigan subiendo su precio, y el efecto de la devaluación en productos importados suele demorarse en los precios locales, hay compras en las que el efecto de la fuerte devaluación sí es directo.



Un ejemplo son los consumos en portales de comercio internacional como Amazon, en los que si por estos días la gente adquiere productos, les salen más caros. Y más aún si los pagan con tarjeta de crédito en dólares a cuotas.



Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, el gremio del comercio exterior de Colombia, señala que es racional que, ante una tasa de cambio tan elevada como la actual, la gente aplace gastos que no son esenciales o de lujo, como la compra de joyas, vehículos de alta gama, tecnología e incluso electrodomésticos, esperando que las cosas se calmen.



Por otra parte, Herrera recuerda que en el país los productos electrónicos de tecnología, es decir, los computadores, tabletas y teléfonos móviles, entre otros, cuyo valor sea menor de 22 unidades de valor tributario (UVT), es decir que para el 2022 cuesten menos de 836.088 pesos en los establecimientos comerciales, no tienen IVA.



Pero con la devaluación que ha habido en últimos 12 meses, muchos de estos artículos que estaban sin IVA ahora sí lo tienen. “Es un efecto que estamos teniendo, que está reduciendo de manera importante el acceso a tabletas, celulares, computadores e impresoras de cierta población en Colombia, y del que pocos han hablado”, asegura el experto.

Más impactos

Otro renglón en el que la disparada del dólar produce incertidumbre sobre el ritmo de las ventas es el de los viajes desde Colombia al exterior, ya que una divisa tan cara puede elevar aún más los costos de los paquetes turísticos, y ante ello muchos viajeros podrían aplazar sus salidas al extranjero.



Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), explica que todavía no hay un efecto que se perciba y la temporada de mitad de año ya estaba vendida con antelación, la gente está esperando qué va a pasar, lo cual podría afectar las futuras reservas. “Tenemos la incertidumbre frente a la devaluación del peso, lo que podría desincentivar la salida de colombianos hacia el exterior en los próximos meses”, afirma.



Y es que, antes de la fuerte subida del dólar comenzando julio, entre mayo del 2021 y junio del 2022, el precio de los tiquetes de avión en el país tuvo un aumento del 23,68 por ciento y, según las cifras del Dane, solamente durante junio el alza fue del 10,15 por ciento, es decir, casi 20 veces la inflación del mes.



Para Herrera es claro que si se materializan los anuncios del nuevo Gobierno sobre la no realización del tercer día sin IVA, planteado para diciembre, muy seguramente los hogares que estaban esperando la jornada pensarán en hacer la compra otro día, como el Black Friday, para tratar de mitigar, por la vía de las promociones, los efectos de una devaluación que podría durar varios meses.



Y es que, para Javier Díaz, presidente de Analdex, en la medida en que haya incertidumbre, desaceleración y temor por una recesión, la gente busca refugio en activos como el dólar y eso lleva que esta moneda se fortalezca, lo cual puede llevar a tener una tasa de cambio mucho más alta por un buen tiempo.



Por ello, el creciente temor e incertidumbre entre quienes en sus negocios están sujetos a la variación del precio del dólar son el producto de la fuerte subida que mostró la divisa entre el 1.º y el 13 de julio, cuando por siete días consecutivos su cotización marcó niveles récord, hasta llegar el miércoles pasado a una tasa nunca vista de 4.627,46 pesos, para un alza de 476 pesos desde que comenzó el mes.



Sin embargo, desde ese día hasta el viernes la divisa tuvo una importante corrección, de 231 pesos, con lo cual la semana cerró en 4.395,63 pesos por dólar, precio oficial que rige entre el sábado y el lunes. De hecho, solamente el viernes el retroceso fue de 124 pesos, como producto de una jornada de mayor calma en los mercados internacionales y la caída de la divisa norteamericana frente a las mayores monedas del mundo, según explica Andrés Langebaek, Rueda, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.



Juan David Ballén, director de Estrategia y Análisis de la firma Casa de Bolsa, sostuvo que el dólar estaba sobrecomprado y en cualquier momento era previsible una reducción mayor de la que se dio en las últimas jornadas.



Al respecto, Felipe Campos, gerente de Inversión e Investigaciones Alianza Valores, explica que los mercados ya terminaron de descontar los efectos del récord de inflación en Estados Unidos, al tiempo que se desmintió un rumor de un mayor dato en ese país, con lo cual el 9,1 por ciento anual sería el nivel más alto y llevaría a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) a hacer un aumento de tasas menos fuerte en julio.



Sin embargo, el valor actual del dólar en Colombia sigue siendo más alto que el que se tuvo el 20 de marzo del 2020, cuando apenas se iniciaba la crisis petrolera mundial, en medio de las medidas para contener la expansión del covid-19.



Y aunque el factor de Estados Unidos luzca hoy un poco más tranquilo, la crisis de Ucrania y la incertidumbre por el crecimiento mundial pueden llevar a que la demanda de petróleo baje y el precio del crudo retroceda a niveles mucho menores de los actuales, que están alrededor de los 100 dólares, un escenario que también favorece la compra de dólares como activo refugio, y su posible aumento.



“En el corto plazo, el sesgo sobre el precio del petróleo está inclinado a la baja, por los riesgos de menor demanda en un contexto de desaceleración”, aseguró en un reciente informe el equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá.



En este sentido, Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, considera que el récord de 4.627,46 pesos no necesariamente puede ser el precio máximo que se vea en el dólar en el mercado colombiano, ya que todo depende del valor que tenga el crudo a nivel global.



“Si tuviéramos una recesión muy fuerte y el precio del petróleo bajara a 75 o a 80 dólares, el precio del dólar podría volver a repuntar”, aseguró.



Lo más inquietante de todo es que nadie se atreve a vaticinar cuándo se acabará esta tormenta. El dato de crecimiento de Estados Unidos que se espera para este mes dará algunas pistas.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

@omaahu

