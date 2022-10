El jueves de la semana pasada se vivió una jornada cambiaria inédita. El precio que se pagó por un solo dólar llegó a los 4.658 pesos, algo nunca visto en la historia del país, un valor que hizo que la tasa oficial del viernes, calculada con base en el costo promedio de la divisa estadounidense del día anterior, se situara en 4.627,61 pesos, hasta ahora el registro más alto en las estadísticas de este mercado.



Los temores cada vez más fuertes de que el 2023 viene acompañado de una recesión global, lo que tiene a los grandes capitales buscando refugio en la divisa estadounidense y los comentarios del Presidente Gustavo Petro de imponer un impuesto a los capitales foráneos que llegan al país, catapultaron a la moneda a esos niveles que, en opinión de los agentes del mercado será difícil que baje, por lo menos en el corto plazo.



Algo que se evidenció el viernes pasado, cuando la divisa apenas bajó 22,3 pesos, hasta los 4.605,29 pesos, luego de que el Gobierno descartara de tajo cualquier posibilidad de un control cambiario.



El ambiente político, la incertidumbre en torno a la aprobación de la reforma tributaria y el ruido que viene de la coyuntura internacional seguirán presionando el costo de la divisa en Colombia, la cual la llevará a nuevos máximos antes de que finalice el 2022.

Juan Eduardo Nates, asociado sénior de Divisas de Credicorp Capital, advierte que las proyecciones realizadas los hace prever que la tasa de cambio pueda alcanzar en los próximos días niveles por encima de los 4.760 pesos, sin embargo, todo va a depender de como evolucione el país y de las noticias que se puedan presentar en las próximas semanas.



Este no es un fenómeno que afecte solo a Colombia. El dólar se ha venido fortaleciendo frente a casi todas las monedas en el mundo, de manera particular, frente a las de economías emergentes y esto se mantendrá así ante el debilitamiento de la economía global.



El 2023 no será diferente. Para Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, la tasa de cambio “se mantendrá en niveles elevados, arriba de los 4.550 pesos, incluso en el 2024”.



El peso colombiano se encuentra entre las monedas más devaluadas del mundo. El jueves, incluso, se situó en la primera casilla de ese escalafón global, luego de perder 1,7 por ciento en esa sola jornada. Solo en lo que va corrido del presente año, el peso ha retrocedido cerca de 15,7 por ciento frente a la divisa estadounidense, lo que significa que en términos absolutos el dólar se ha encarecido más de 624 pesos en el país.



Según los analistas del Grupo Bolívar, uno de los principales factores que ha estado detrás del aumento de la tasa de cambio en Colombia en el último año y medio es el aumento en el riesgo país, debido a la incapacidad de pasar una reforma fiscal para solventar los problemas derivados del exceso de gasto con la emergencia por el covid-19.



En ese sentido, si Colombia logra recuperar el grado de inversión en el mediano plazo, sin duda se crearán mejores condiciones que permitan bajar el riesgo país y con ello bajar el valor del dólar, dicen los expertos, quienes agregan que buena parte de ese logro sigue condicionado a que la tributaria pase el examen completo en el Congreso.