Manual para manipular datos en el Banco Mundial y favorecer a China

Un informe contratado por el Banco Mundial con la firma WilmerHale describe cómo se manipularon los datos del Doing Business para que China no cayera en el escalafón del 2018.



En las maniobras estuvo involucrado presuntamente el entonces presidente del banco Jim Yong Kim y la directora ejecutiva Kristalina Georgieva, hoy gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Este informe junto a otro sobre la manera de medir y la metodología del escalafón (dirigido por el exministro de Hacienda de Colombia Mauricio Cárdenas) fueron claves en la decisión del Banco Mundial de acabar con el informe Doing Business.

Primer intento: mezclar con Hong Kong

“El 16 de octubre del 2017, un directivo del equipo de Doing Business aprobó el informe final (con China en el puesto 85) y autorizó la presentación del informe a la imprenta para su publicación. Ese mismo día, un miembro del personal del presidente (Jim Yong) Kim, que expresó anteriormente su preocupación por la clasificación de China, recibió un correo electrónico de otro miembro de alto rango de la Oficina del Presidente con respecto a la clasificación de China”.



“El 17 de octubre de 2017, el Jefe de Gabinete y otro miembro del personal senior del presidente Kim se reunieron con los líderes de la Vicepresidencia de Desarrollo y del Doing Business en la suite de la oficina del presidente. Durante la reunión, los asistentes del presidente plantearon la cuestión de cómo mejorar la clasificación de China en el informe. Los líderes del Doing Business creían que la preocupación provenía directamente del presidente Kim. El grupo discutió los cambios metodológicos del informe que podrían impulsar la clasificación de China, incluso mediante la incorporación de datos de Taiwán y/o Hong Kong".



“El 18 de octubre de 2017, el mismo empleado del presidente Kim que inicialmente expresó su preocupación por que China no "saliera bien" en las clasificaciones del Doing Business, envió un mensaje de correo electrónico encriptado a los líderes del Doing Business y de la Vicepresidencia de Desarrollo, copiado al Jefe de Gabinete, preguntando qué clasificación tendría China incorporando los datos de Macao, además de los datos de Hong Kong (…) El líder del Doing Business también señaló que al incorporarle a China los datos de Hong Kong, la clasificación de China en el Doing Business 2018 aumentaría a 70, ocho lugares más arriba que el año anterior (…) El presidente Kim le dijo al líder del Doing Business que el tema "todavía se estaba discutiendo" y le ordenó no publicar el informe hasta que todos estuvieran "en la misma página".

Segundo intento: no usar promedios

“En la tarde del 18 de octubre, la directora ejecutiva (Kristalina) Georgieva (hoy gerente del FMI) convocó una reunión en su oficina con el entonces director nacional de China y miembros del liderazgo de la Vicepresidencia de Desarrollo y del Doing Business. Durante esa reunión, la directora ejecutiva Georgieva manifestó que ahora estaba supervisando el problema. Explicó a los líderes del Doing Business que no podían incorporar los datos de Hong Kong a los datos de China por razones políticas y, por lo tanto, necesitaban una solución diferente (…) Un miembro del liderazgo del Doing Business sugirió que una manera de elevar la clasificación de China sería alterar la metodología y usar las calificaciones más altas de las dos ciudades incluidas en los datos de China (Shanghái y Pekín) en lugar de un promedio ponderado. (…) El Director de País sugirió (a Geogieva) que se reuniera con el entonces director ejecutivo chino para evaluar cómo reaccionaría el país ante una posible caída en la clasificación".



“El 19 de octubre de 2017, la entonces Directora Senior de la Vicepresidencia de Desarrollo le envió un correo electrónico a la directora ejecutiv Georgieva para informarle que el cambio metodológico discutido en su oficina de usar los mejores datos de las dos ciudades no sería factible. Si bien el cambio aumentaría la clasificación de China, también aumentaría la clasificación de otros países pares".



Tercer intento: variables mejorables, con el “menor daño” posible

“Un pequeño grupo de líderes del Doing Business buscó puntos de datos para los cuales podría haber alguna "pregunta razonable" que justifique un cambio y que causaría el "menor daño" a otros datos en el informe, si se cambiaran. Por ejemplo, en Derechos Legales, el equipo del Doing Business, como parte de su evaluación inicial de una ley china relacionada con las transacciones garantizadas, se negó a otorgar a China el total de los posibles puntos de la reforma. Como parte del esfuerzo por aumentar el puntaje de China, el equipo invirtió el rumbo y le dio a China más crédito por esta ley (… ) Tras identificar tres aspectos con este tipo de datos … se ejecutaron los cambios (…) Los tres cambios afectaron estos indicadores: Iniciar una empresa, Derechos legales - Obtener crédito y Pagar impuestos (…) Las modificaciones, por ejemplo, redujeron la cantidad de tiempo necesario para cumplir con diversas regulaciones, lo que, a su vez, impulsó el puntaje de China. Estos cambios impulsaron el puntaje de China en casi un punto y aumentaron su clasificación en siete lugares a 78 (entre 190 países)”.



“El 31 de octubre de 2017, se publicó el Doing Business 2018. En el informe, China ocupó el puesto 78, la misma clasificación que ocupó en el Doing Business 2017”.

