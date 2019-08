El doble subsidio para vivienda en el país ya es una realidad

Buenas noticias para las personas que están pensando en comprar vivienda nueva. El Gobierno Nacional creó la figura del ‘subsidio de concurrencia’ con el que se permitirá que las personas que ganen menos de dos salarios mínimos sean beneficiarios del subsidio de las cajas de compensación y el de MiCasaYa, juntos.

Esto antes no era permitido puesto que, si a una persona le otorgaban uno, no podía acceder al otro. Ahora, con esta nueva ayuda las familias que cumplan con los requisitos podrán acceder a un subsidio de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) que equivale a 41,4 millones de pesos para comprar vivienda de interés social.



El anuncio lo hizo el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, durante el Congreso Colombiano de la Construcción que lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. El jefe de la cartera aseguró que este es el subsidio más grande otorgado en la historia del país.

“El subsidio concurrente es la suma aritmética entre los recursos del subsidio familiar de vivienda de las cajas de compensación y los recursos de MiCasaYa del Gobierno Nacional. Antes, una familia recibía entre 20 y 30 SMLMV de subsidio, esto quiere decir que en el mejor de los casos arrancaba la compra de vivienda con 24,5 millones de pesos”, dijo Malagón.



Con esta figura, las familias ahora tendrán la oportunidad de empezar la carrera de compra de inmueble con la mitad del camino recorrido. Es el caso de Jair Holguín y su familia, los primeros beneficiarios de la concurrencia de los subsidios. Holguín gana un salario mínimo y llevaba 25 años pagando arriendo en el municipio de Apartadó, en Antioquia, por lo que se habría demorado ahorrando muchos años más y tal vez no hubiera podido adquirir un inmueble de no ser por esta figura.



“Siempre había soñado con tener mi casa propia y había ahorrado con mucho esfuerzo para lograrlo. Mi meta era dejarle algo a mis hijos”, contó Jair. Y es que dicho beneficio -manifestó el ministro- no solo maximiza la posibilidad de adquirir un crédito, sino que les da la posibilidad a las familias de comprar casa de más alto valor.

La firma del decreto 1533 del 23 de agosto de 2019, que faculta la concurrencia de subsidios del Gobierno Nacional con las cajas de compensación familiar, se realizó durante el evento.



Al respecto, Adriana Guillén Arango, presidente ejecutiva de Asocajas, aseguró que “uno de los mayores beneficios del decreto es que permitirá que las familias formales de menos ingresos cuenten con más recursos para lograr sus cierres financieros y acceder a una solución de vivienda, mediante esquemas complementarios en el otorgamiento del Subsidio Familiar de Vivienda de las cajas de compensación familiar”.



En Colombia, desde el 7 de agosto del año pasado hasta el día de hoy se han iniciado 120.000 viviendas de interés social, se han entregado 39.000 subsidios de MiCasaYa que, de acuerdo con el jefe de la cartera, son más de los que se entregaron durante los primeros cuatro años de historia del programa.



