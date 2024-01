DNP propone entregarles un porcentaje de renta, IVA y predial a los departamentos

En abril se darán a conocer las propuestas que planteará la Misión de Descentralización para lograr una mayor autonomía regional y disminuir la diferencia entre grandes ciudades y pequeños municipios.



En entrevista, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, sostiene que es necesario buscar “recursos estables” para los departamentos y una opción para ello es entregarles un porcentaje del impuesto de renta, del IVA o del predial.



(Lea también: El precio de los huevos en Colombia va en picada: ¿por qué? Fenavi explica las razones)

Además, se refiere a cómo será la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), que llegará para reemplazar los estratos sociales en el país.

¿Cómo avanza la propuesta para la descentralización del Gobierno?



Estamos terminando lo que en el gobierno de Iván Duque se llamó la Misión de Descentralización, la cual termina a mediados de marzo, y a principios o mediados de abril estaremos haciendo el lanzamiento de las conclusiones.



Efectivamente, en Planeación Nacional estamos de acuerdo en que hay que avanzar en la descentralización y darles más autonomía a las regiones, en ese sentido van muchas de las propuestas de la misión.

Hay que avanzar en la descentralización y darles más autonomía a las regiones FACEBOOK

TWITTER

Yo no estoy de acuerdo con decir que hay que descentralizar desde el punto de vista de la ciudad. Las ciudades grandes e intermedias no tienen problemas de recursos, lo que tienen es una pasividad para generar recursos a partir de la captura de las rentas que generan las dinámicas inmobiliarias.



Pero hay dificultades con los municipios pequeños y con los departamentos. Estoy de acuerdo con los gobernadores frente a que la estructura fiscal del país dejó a los departamentos sin recursos, y en que necesitamos buscar recursos estables para las gobernaciones.



Por ejemplo, darles unos puntos del impuesto de renta, del IVA, e incluso darles unos puntos del predial si efectivamente seguimos avanzando en el mejoramiento de los catastros y en el aumento de las tarifas.



La Amazonía y el Pacífico tienen que recibir recursos por una sola razón y es que tienen los grandes activos ambientales de la humanidad. Esos recursos tienen que venir desde las grandes ciudades porque son las que consumen el agua.

¿Para entregar esos puntos se necesita una reforma tributaria?



Facebook Twitter Linkedin

Jorge Iván González, director del DNP. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

En la misión hay unas propuestas que no necesitan ninguna reforma. Por ejemplo, que les pidamos cuentas a las ciudades de por qué están cobrando en algunos casos unas tarifas de predial tan bajas, que revisemos por qué no estamos avanzando en avalúos catastrales y por qué no hay concurrencia de recursos.



Creo que hay unos elementos que podemos poner en práctica ahora mismo. Yo encuentro en los nuevos alcaldes y gobernadores una disposición muy favorable para trabajar.



Hay otros cambios que implican modificaciones en normas ordinarias que existen actualmente y hay otros cambios muy complicados que involucrarían transformaciones constitucionales.



Por ejemplo, hemos dicho en la misión que hay que hacer una nueva ley orgánica de ordenamiento territorial. Esto implica un debate muy complicado e importante en el Congreso de la República, pero es absolutamente necesario.



El tema de descentralización es el problema de gobernabilidad del país. Yo les he dicho a todos los alcaldes y gobernadores que el Plan de Desarrollo se hace con alcaldes y gobernadores, es que no hay otra forma.



(Lea también: Grupo Calleja, de El Salvador, ya aseguró el 65,1 % del Éxito, pero sigue de compras)

¿Cómo van los cambios en el Ocad Paz?



Hay unos artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que avalaron unos cambios sustantivos. Nosotros encontramos que había una concentración de proyectos, el 70 por ciento estaba concentrado en 56 de los 170 municipios que deberían haber recibido recursos del Ocad Paz.

No vamos a seguir concentrando recursos en los municipios que ya habían tenido la mayor parte de recursos FACEBOOK

TWITTER

Lo segundo que encontramos fue una lógica con la que nunca estuvimos de acuerdo y era asignarle los proyectos a quien primero llegara. Nosotros rompimos ese esquema, volvimos a abrir convocatorias con dos criterios.



El primero es que no vamos a seguir concentrando recursos en los municipios que ya habían tenido la mayor parte de recursos. La idea es hacer las convocatorias más equitativas y para eso asignamos unos cupos por regiones.



Lo segundo es que los componentes de los proyectos contribuyan a cerrar brechas, que favorezcan la integración y que tengan impacto. Esto significa hacer una evaluación de proyectos mucho más juiciosa y que no solo gane el que llegó primero.



Nosotros hicimos unos cambios muy importantes en todos los equipos de regalías buscando que efectivamente estos proyectos correspondan a los de mayor impacto. Ya se aprobó una primera convocatoria por 585.000 millones de pesos, y este año vamos a hacer cuatro convocatorias por 1,3 billones de pesos.

¿Cuándo se comienza a implementar el Registro Universal de Ingresos (RUI)?



Para esto tenemos tres etapas. La primera es el alistamiento, que es la integración de bases de datos que estamos haciendo ahora. Hemos avanzado muchísimo, por las bases de datos que ya existían.



La segunda fase es el tema metodológico, que son unos pilotos que esperamos empezar a hacer a finales de este año con Bogotá. Ninguno de nosotros piensa que esto es fácil, somos absolutamente realistas.

Si a una persona le fue mal todo el año pasado desde el punto de vista económico, todo el año le damos subsidios. FACEBOOK

TWITTER

Si lográramos hacer esto en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, ya tendríamos más de la mitad de la población del país. En el 2025 esperamos ensayar el proceso de transición, esto es una conversación con todo mundo, con las empresas de servicios públicos.



El hogar es la capacidad de pago, y la vivienda son los ladrillos, el problema es que la facturación la hacemos por la dirección de vivienda, pero la vivienda no te dice las dificultades del hogar.



Si a una persona le fue mal todo el año pasado desde el punto de vista económico, todo el año le damos subsidios. Si le fue muy mal porque tuvo créditos, el papá se le murió y tuvo que pagar un montón de médicos, pero afortunadamente en febrero de 2024 encontró trabajo y le fue muy bien en el año, durante todo el 2024 las empresas le siguen tarifando como le fue en el 2023, y en 2025 le tarifan distinto porque ya le fue muy bien.



Esta lógica implica un trabajo colectivo, pero cuando entremos a pagos electrónicos eso irá avanzando muy rápido y tendremos mucha más información.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: EFE/ Fernando Bizerra

¿Cómo evitarán que haya colados en el RUI?



Para cumplir el propósito del RUI de convertirse en el único instrumento de focalización del gasto público social, incluyendo no solo transferencias monetarias sino los subsidios cruzados de los servicios públicos domiciliarios, es necesario contar con la distribución de la capacidad de generación de ingresos de todos los habitantes de Colombia.



Por lo tanto, hablar de colados en el RUI no es apropiado, aunque sí es posible que se presenten errores de inclusión o de exclusión similares a los que se presentaban con el Sisbén, es decir, personas u hogares mal clasificados.



Para evitar esto, el RUI se actualizará frecuentemente con base en registros administrativos e información autodeclarada por los hogares, de tal forma que se pueda garantizar que mensualmente se cuente con una clasificación que refleje las condiciones socioeconómicas reales de todas las personas.



(Lea también: Peajes Colombia: esto cuestan las 29 estaciones a cargo del Invías)

¿Cómo avanza la ejecución del PND?



Nosotros tenemos unos cálculos por ministerio, pero la dificultad ha sido que en el primer año los logros son menores mientras se adecúa el presupuesto.



En el consejo de ministros que tuvimos en diciembre hicimos una evaluación de cada uno de los sectores y de cada uno de los ministerios.



En general, el promedio no lo recuerdo, pero es necesario avanzar mucho más en ejecución. Hacia marzo vamos a tener el primer informe consolidado.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Archivo Particular

¿Cuándo definen los indicadores para medir la ejecución del PND?



El DNP y el Ministerio de Hacienda son las entidades encargadas de la coordinación y conceptualización de las bases del PND, en conjunto con los sectores gubernamentales.



Durante la construcción del documento se definen indicadores trazadores para la ejecución del PND. Una vez establecidos, los sectores de Gobierno, en colaboración con las direcciones técnicas del DNP, llevan a cabo un ejercicio técnico para definir la línea de base y la meta de cada indicador, consignándolas en la ficha técnica correspondiente.



Estos indicadores, que abarcan áreas como desarrollo económico, social y ambiental, se determinan durante la preparación del plan. Durante este proceso se establecen metas e indicadores que permiten evaluar el progreso e impacto de las acciones planificadas, contribuyendo así a una evaluación exhaustiva de la ejecución del PND y en la que próximamente los colombianos podrán consultarlos.

¿Y la ejecución del Presupuesto de 2023 en cuánto cerró?



Nosotros en el DNP tenemos competencia sobre la inversión pública, y aquí le puedo decir que al cierre de diciembre de 2023 el presupuesto de inversión asciende a 83,3 billones de pesos, de los cuales se han comprometido 75,2 billones de pesos (90,3 por ciento), obligado 59,4 billones de pesos (71,3 por ciento) y pagado 58,8 billones de pesos (70,5 por ciento).



Los sectores con mayor ejecución fueron educación (91,3 por ciento); trabajo (89,2 por ciento); TIC (88,8 por ciento); inclusión social y reconciliación (88,6 por ciento); Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (85,7 por ciento); minas y energía (85,6 por ciento) y transporte (76,5 por ciento).

¿Cuánto va a costar la transición energética?

Hicimos unos cálculos preliminares, pero esto depende mucho de cómo se mida FACEBOOK

TWITTER

Nosotros hicimos unos cálculos preliminares, pero esto depende mucho de cómo se mida. Estamos hablando como del 7 u 8 por ciento del producto interno bruto (PIB).



Planeación ha venido trabajando en los escenarios que debe surtir el país para la transición energética. Es muy difícil hablar de una cifra o un costo absoluto porque dependiendo de las variables que usted tiene en los modelos técnicos, verá también los diferentes escenarios. Hay unas estimaciones que hablan de un costo anual de la transición como porcentaje del PIB a 2030.



Algunos estudios plantean la necesidad de invertir hasta cinco puntos del PIB en inversión pública y privada, pero eso lo estamos determinando y quiero ser enfático en que no es una fórmula absoluta, sino son escenarios de acuerdo a la decisión con evidencia que tome el país. Lo que es claro es que debemos avanzar hacia la transición.