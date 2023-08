La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) le envió una carta a Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, para expresarle su preocupación por la situación de liquidez que atraviesan las empresas comercializadoras.

“Continúa empeorando debido a las demoras y la falta de medidas para mitigar el efecto de los saldos acumulados por la aplicación de la opción tarifaria, así como de otras deudas de entidades estatales que se estiman en 2 billones de pesos y que agravan la exigencia en el flujo de caja y en la liquidez”, asegura la misiva firmada por el director de Asocodis, José Camilo Manzur.



Vale recordar que la opción tarifaria es un mecanismo implementado para no cobrar todo lo que se debería por el servicio, sino solo una parte y así reducir el impacto en el bolsillo de los usuarios por incrementos abruptos en la tarifa.



Según el gremio, el problema de liquidez que tienen hoy las empresas sumado a las condiciones actuales del mercado de energía eléctrica, la alta probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño y la tendencia de los precios de la bolsa de energía, entre otros factores, no solo llevarían a una insolvencia empresarial, sino que podrían “desembocar en un apagón por temas financieros en caso de materializarse una situación de riesgo sistémico”.



Lo anterior, sostiene Asocodis, “pone en grave riesgo al sector y a la operación misma de todos los agentes, lo cual incluye las inversiones requeridas para mantener un servicio confiable”.



En ese sentido, el gremio afirma que la compleja situación de liquidez se concentra en los saldos no recuperados derivados de la aplicación de la mencionada opción tarifaria, que llegan a 4,9 billones de pesos. Asimismo, se presentan otras deudas que agravan la exigencia en el flujo de caja de las comercializadoras, tales como deudas por cobrar derivadas de la aplicación de los mecanismos de alivio otorgados a los usuarios por la pandemia (236.000 millones de pesos).



También, deuda de usuarios constitucionalmente protegidos, clientes oficiales y alumbrado público (911.000 millones de pesos) y deuda por concepto de subsidios (1,19 billones de pesos).



“Con relación a los subsidios, la situación es muy crítica, toda vez que, en el 2023, a pesar de la adición de la Ley 2299 de 2023, aún existen recursos sin apropiar cercanos a 1,2 billones de pesos”, asegura Asocodis.



De acuerdo con el gremio, la suma de estos saldos es cercana a 7,2 billones de pesos, que equivalen a algo más de 2,4 años del ingreso regulado de comercialización de todas las empresas de Asocodis, lo cual hace inviable la actividad de comercialización en el país.

“Teniendo en cuenta el comportamiento reciente de los precios de bolsa, y lo que se espera para los próximos meses debido al fenómeno de El Niño, la situación de liquidez de algunos comercializadores se complicará aún más, toda vez que, al incrementarse el valor de las compras de energía en bolsa, dichos incrementos se trasladan al costo unitario real, pero con la aplicación de la opción tarifaria, si bien los usuarios estarían protegidos, se incrementan los saldos pendientes por cobrar”, alerta el gremio.



Además, dice que en caso de que la opción tarifaria y las condiciones actuales continúen hasta diciembre del 2023, los saldos por recuperar por este concepto pasarían de 4,9 billones de pesos a cerca de 7,8 billones de pesos. Adicional a ello, sería necesario incluir las sumas de subsidios y las otras deudas.



“Si no se toman decisiones urgentes para solucionar los problemas de liquidez, a diciembre del 2023 los saldos por recuperar podrían ser cercanos a 10,5 billones de pesos, lo que equivale a 3,5 años de ingreso anual de los comercializadores”, se expone en la misiva.



De llegar a esta situación, el gremio dice que cesarían los pagos a los demás eslabones de la cadena, incluso a los generadores térmicos, que también necesitan de un flujo de caja constante para la compra de combustibles, y ante un escenario de escasez hídrica el país se enfrentaría a un apagón ya no por temas energéticos, sino financieros.



Por todo ello, Asocodis les solicita tanto al Ministerio de Minas y Energía y a la Creg que estudien y adopten de manera urgente una serie de medidas para contribuir a proteger el mercado, a los usuarios y a las empresas.



Entre ellas, dicen que es de vital importancia que se definan y aprueben las condiciones de la línea de crédito de Findeter, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2299 de 2023, y que se puedan obtener los desembolsos a la mayor brevedad, para que dichos créditos puedan aportar de manera rápida a aliviar la situación de liquidez de las empresas.



Asimismo, solicitan de manera urgente considerar una mayor flexibilidad en la aplicación de la opción tarifaria que permita la recuperación de los saldos acumulados en un tiempo razonable.



Al respecto, el gremio recomienda que sea voluntaria y opcional por cada comercializador y, en ese contexto, los porcentajes de variación (PV) puedan ser definidos por cada agente, por nivel de tensión, por sector o por estratos, según las condiciones y dinámica de su mercado, los compromisos regulatorios dentro de los que se encuentran los planes de inversión y la razonabilidad con la que requiera realizar la recuperación de los saldos.



“Por supuesto, dando prioridad en su aplicación a los usuarios más vulnerables (estratos 1 y 2), minimizando sus impactos”, detallan en la comunicación.

Lo que piden desde Andesco

Según Andesco, frente al fenómeno de El Niño, todas las empresas del sector han venido preparándose, mientras el gremio ha alertado y solicitado al Gobierno adelantar medidas preventivas para salvaguardar la prestación continua de energía. Entre ellas están agilizar la entrada en operación de los proyectos, asegurar el suministro de gas y logística para el acceso a combustibles para las térmicas, blindar la infraestructura frente a ataques ilegales, no intervenir precios, aliviar las cargas de deudas acumuladas de los comercializadores y una campaña de uso responsable de agua y energía.

