Ahora se construyen oficinas para trabajar de una manera diferente

Espacios para incentivar la interacción entre las personas, mejorar la comunicación y fortalecer el trabajo en equipo son algunos de los objetivos que deben cumplir quienes diseñan y construyen oficinas; es decir, algo que trasciende la estética y un buen mobiliario, y que forma parte de un concepto y una filosofía de vida corporativa.

“Hoy, cada negocio es diferente y tiene necesidades específicas”, explica Juliana Fernández, socia Directora de la empresa Arquitectura e Interiores (AEI), quien destaca que el reto es integrar el trabajo, el ocio y el hogar en el mismo ambiente. “Esto significa que el diseño nos lleve a pensar en la interacción, el bienestar, la colaboración y la funcionalidad”, anota.



De hecho, no se trata únicamente de ubicar un mueble llamativo en un lugar o en otro, sino de tener especial cuidado al manejar aspectos que impactan a quienes ocupan y visitan las oficinas, como el olor, el entorno o el concepto de un espacio saludable.



“Por ejemplo, actualmente se destaca la biofilia, un movimiento que impulsa el acceso a variedad de plantas con el fin de reconectar a las personas con la naturaleza en su lugar de trabajo; igualmente, tenemos áreas de trabajo en las que se han instalado pistas de bolos; también, lugares de descanso con hamacas, salas de reunión con columpios y hasta rodaderos que reemplazan las escaleras cuando se trata de comunicar un nivel con otro”, explica Fernández.

El diseño de las oficinas debe incentivar la interacción, el bienestar y la colaboración. Foto: Foto: cortesía AEI

Todo un concepto

A esta dinámica se han sumado otras firmas como WeWork, que recientemente lanzó Power by We, una línea de negocio que –según Mauricio Ucrós, representante de la compañía– “convierte los sitios laborales tradicionales en lugares inspiradores, dinámicos y diseñados a la medida para fomentar la interacción entre los empleados”.



Inicialmente, el servicio se ofrecía en las instalaciones de sus propios edificios; sin embargo, ahora hay un equipo interdisciplinario capacitado en construir y operar la propiedad; esto, tras un análisis de las necesidades de los ocupantes, que, finalmente, permiten transformar las sedes corporativas tradicionales en comunidades con un ambiente colaborativo más humano, que finalmente genera mayor sentido de pertenencia.



For All es otra empresa que incursiona en el mercado de las oficinas de trabajo compartido o coworking. Según Jorge Vidales, representante de la compañía, “la idea del proyecto es implementar espacios modulares que se adapten a las necesidades de los clientes, muchos de ellos interesados en asumir el gasto de una oficina, pero solo cada vez que la requieran”.



Con ese objetivo, precisamente, nació Club For All, un servicio destinado a los jóvenes emprendedores del país que pretende ayudarlos con servicios de calidad a bajos costos. De esta forma, al tratarse de un club también hay otra serie de beneficios como For All Express, una tarjeta especial para acceder a diferentes servicios.



Según Vidales, además de darles a los usuarios la oportunidad de interactuar con diferentes profesionales en un mismo espacio y brindarles la oportunidad de hacer contactos, la idea es hacerlos partícipes de beneficios adicionales a los tradicionales. Tres ejemplos de lo que hoy es un verdadero estilo de vida corporativo.

También hay diseños y servicios para los jóvenes emprendedores, que se

Recomendaciones para tener una oficina sostenible

El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) ofrece alguna pautas de cómo deben ser los espacios corporativos.



Diseño: clave para armonizar los colores, las texturas y los materiales para transmitir tranquilidad para los ocupantes.



Distribución interior: presentan diversas soluciones para trabajar como salas de reuniones, zonas de trabajo individual, entre otros.



Iluminación: las oficinas se diseñan para maximizar el acceso de luz natural y artificial en beneficio de los colaboradores.



Mobiliario activo: ofrecen espacios idóneos para alternar de ambiente y de posición a lo largo de la jornada de trabajo.



Ahorro de agua y energía: la especificación de estos espacios conlleva el uso racional y bajo consumo de estos recursos.



