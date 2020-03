‘Como industria no lo lograremos solos’: Latam Airlines

El freno en la aviación mundial de pasajeros, obligado por la pandemia del coronavirus, será una dura prueba para las aerolíneas que operan en el país, y el sector no podrá sortearla por sus propios medios. Así lo señala el director de Latam Airlines Colombia, Santiago Álvarez, quien explica los alcances para la compañía y lo que necesita la industria para resurgir.

¿Cuál es el balance de la crisis por el coronavirus para Latam en Colombia?

Hoy en día, todas las compañías aéreas del mundo están en riesgo.



Estamos pasando por la crisis más grande de la historia para esta industria y todo ocurre a una velocidad inimaginable. Nadie puede estar tranquilo. Las ventas se han reducido 85 por ciento en la última semana como consecuencia de las medidas de aislamiento que los gobiernos se ven obligados a tomar.



En el caso de Latam en Colombia, todos nuestros vuelos internacionales quedaron suspendidos a partir de ayer (lunes) y la demanda local viene cayendo a un ritmo muy acelerado. A partir de mañana debemos parar todas las operaciones nacionales por lo menos hasta el 13 de abril, debido a la medida de aislamiento decretada por el Gobierno. Esto nos obliga a parquear los 18 aviones de nuestra flota en Colombia, dejando un par operativos a disposición del Gobierno para cumplir ayudas humanitarias o transporte de personal médico dentro del país si lo requieren.



¿Qué acciones están tomando para enfrentar el impacto y minimizarlo?

Tenemos que actuar rápido y de manera contundente para proteger a nuestros empleados y activos y así lograr sortear la crisis. Por esto hemos venido tomando rápidamente decisiones orientadas a reducir el consumo innecesario de caja.



Lo primero fue anunciar un recorte del 30 por ciento sobre nuestra capacidad, cinco días más tarde estábamos anunciando que sería 50 por ciento, pero seguimos viendo caída de la demanda, lo que nos llevará rápidamente a recortar entre 80 y 85 por ciento la capacidad planeada al menos por los próximos tres a cuatro meses.



También acordamos con nuestros empleados una reducción salarial del 50 por ciento, con un piso de algo más de 2 salarios mínimos, por abril, mayo y junio, prorrogables según como avance la situación. Esto con el fin de proteger el empleo de nuestra gente, que es el motor para que la compañía funcione en el futuro.

¿Qué hacen con el Gobierno para hallar salidas?

Entendemos que en este momento las prioridades están dirigidas a la salud para atender la emergencia sanitaria. Pero la conectividad aérea juega un rol importante para dinamizar la economía, el turismo y los viajes empresariales.



Cada empleo producido por una aerolínea respalda alrededor de 20 empleos en la cadena de valor de viajes. Hemos abierto conversaciones con el Gobierno, en las que hemos tenido total apertura y ya concretamos algunos avances en materia de slots, retrasar pagos de impuestos y evitar cobros para el parqueo de nuestras aeronaves.



No obstante, debido a la magnitud de la situación, la clave es la liquidez que se puede obtener a través de créditos blandos y exenciones de pagos dirigidos al Gobierno.



Ya hemos visto cómo otros gobiernos ofrecen rescates financieros al sector. Pensamos que Colombia no puede olvidar este sector, donde Latam, como segundo operador, cuenta con el 23 por ciento del mercado nacional.

¿Qué panorama ven para los próximos meses?

Esta es una situación sin precedentes y lo peor es que no sabemos por cuánto tiempo se extenderá. De su duración dependerá la profundidad de la crisis.



Nos movemos en un escenario donde pensamos que en el corto plazo la crisis tomará unos 4 a 6 meses y vemos que a fin de este año no habremos recuperado más del 60-70 por ciento del tráfico anterior y el periodo total de recuperación será de al menos dos años.



Dicho esto, tenemos que sobrevivir por un tiempo largo y estamos seguros que como industria no lo lograremos solos. Tenemos que actuar de la mano empresas y Gobierno para superar esta difícil situación para garantizar la conectividad nacional e internacional de Colombia a largo plazo.



Son momentos difíciles para la humanidad, pero confío que podemos superar esta situación con la solidaridad de toda la población colombiana y con ayuda de la ciencia, no podemos ser la excepción.

