Director del Dane dice que hubo error en datos de producción regional

“Estamos haciendo público que desafortunadamente la anterior administración del Dane publicó irresponsablemente unos datos de PIB departamental, al no tener la suficiente crítica externa asociada con el cambio de base de la fotografía económica del país entre 2000 y 2015”, aseguró este lunes el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Juan Daniel Oviedo Arango, quien agregó que por esta razón la entidad no puede dar un respaldo técnico a las cifras.

"Estamos muy interesados en que esa información fuera publicada el día de hoy porque sabemos que Findeter va a lanzar un plan que es Reactiva Colombia, de ayudas focalizadas a los departamentos y municipios y no queremos que en la definición de esa política se utilice información sobre la cual el Dane hoy no pueda dar un respaldo técnico", indicó Oviedo Arango.



El director del Dane agregó que se trató de un error humano, cuando un funcionario de la pasada administración agregó equivocadamente información en el proceso estadístico que provocó este fallo.



Frente a este error, la entidad ya dispuso de un equipo que está verificando toda esta información para clarificar las cifras, razón por la cual señala que es importante que los ciudadanos no tengan en cuenta dichos datos, ya que no son garantizados.

PORTAFOLIO.CO