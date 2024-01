‘Algunos países envidian lo que está pasando en nuestra administración tributaria’

El cierre temporal de dos importantes hipermercados por parte de la Dian puso a la entidad en ojos de la opinión en los últimos días. Mientras algunos consideraron la medida como excesiva, el organismo argumenta que simplemente está exigiendo el cumplimiento de las normas.



Al respecto de este y otros temas, EL TIEMPO habló con Luis Carlos Reyes, quien está al frente de la institución desde comienzos del gobierno Petro.

¿Qué está pasando con las grandes superficies? La Dian ha efectuado tres cierres en menos de dos meses…

Hemos emitido 355 sanciones de cierre durante 2023 que incluyen algunas grandes superficies. Pero vale la pena anotar que entre los sancionados están 25 establecimientos en Sanandresitos de Bogotá y 61 establecimientos en el sector conocido como El Hueco y otros comercios en Medellín que no están cumpliendo con la reglamentación de factura electrónica. La razón por la que imponemos estas sanciones es porque la factura electrónica es una herramienta que nos certifica los ingresos y transacciones de los comercios y de esta manera se evidencian las bases gravables pertinentes. Eso nos permite determinar si están subfacturando o deduciendo costos y gastos falsos para evadir impuesto de renta, al igual que garantizar el cumplimiento en las retenciones de IVA.

¿Por qué no seguir con la facturación en papel?



El sistema de facturación electrónica es una herramienta muy poderosa para combatir la evasión de impuestos. Después de tres años de implementar la reglamentación de esta, es difícil entender por qué un comercio formal, sobre todo uno con acceso a grandes recursos para implementar la factura electrónica, no esté aplicando la norma. Todo comerciante debe evitar que se generen dudas sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, porque el que nada debe, nada teme. Si cuenta con las herramientas para facturar electrónicamente, ¿por qué no cumplir?

¿Cuál es su balance para la Dian en 2023?

El año terminó bien, pues creo que hemos hecho una serie de transformaciones que nos da gusto haber podido impulsar. Lo primero es que el recaudo aumentó en el equivalente de dos puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), con lo cual nos ubicamos justo por encima del promedio latinoamericano. Eso es importante, no porque el monto de la tributación sea un fin en sí mismo, sino porque con esos recursos se financia el Estado social de derecho. Y eso ayuda a mejorar el cumplimiento de los derechos constitucionales de los colombianos.

¿Qué pasó dentro de la entidad?



A nivel institucional se hicieron cosas que nos enorgullecen sobremanera. Una es la ampliación de planta de la Dian. Desde hacía años había el diagnóstico de que la administración tributaria tenía la mitad del personal necesario. En 2023 se empezaron a surtir las vacantes, lo cual nos va a llevar de cerca de 11.000 funcionarios a 21.000.



Comenzamos con el nombramiento de 1.800 funcionarios nuevos y esperamos que los restantes se designen en 2024. Lo más importante es que esto sucede con cero ruido de clientelismo, gracias a la reglamentación de la carrera administrativa de la Dian que especifica que cualquier vacante sea llenada por concurso, organizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo cual garantiza el profesionalismo de su personal y el ascenso por méritos.

La Dian cierra 39 establecimientos comerciales en Bogotá por no expedir factura electrónica. Foto: Dian

¿Qué más destaca?



La reglamentación de la reforma tributaria de finales de 2022 y la expedición del nuevo estatuto aduanero, que viene de darse a conocer. Lo que hicimos, a través de un trabajo muy cercano con varios ministerios, fue un análisis muy minucioso de cómo es que opera el contrabando en el país. Fue un poco sorprendente darnos cuenta de que podría decirse que el estatuto antiguo estaba hecho a la medida de los contrabandistas. Cosas tan sencillas como que de los puertos pueden salir contenedores de mercancías sin que se le haya contado a la Dian qué tienen causan sorpresa. Cuando la carga es reemplazada en el camino por otra de menor valor, no hay con qué cotejar la mercancía que llega a los depósitos o zonas francas para detectar el cambiazo. Ahora nada saldrá sin una declaración detallada de lo que hay, obviamente sin crearle dificultades innecesarias al comercio internacional. Tomamos como referencia las prácticas aduaneras de Estados Unidos, la Unión Europea o Corea del Sur. Descubrimos que los exóticos éramos nosotros.

Algunos analistas plantean que los ingresos públicos atribuibles a la Dian están por debajo de las metas planteadas originalmente. ¿Qué hay de cierto en eso?

Hay un malentendido sobre cómo se miden las metas de una administración tributaria, que son función del PIB. Lo que se recauda del IVA depende del consumo, la renta de las personas, de lo que obtienen los trabajadores y así. Si esas variables macroeconómicas no se comportan según lo previsto, la administración tributaria puede estar haciendo un excelente trabajo, pero la base gravable es menor. Entonces las metas se revisan periódicamente con el Ministerio de Hacienda y se ajustan al comportamiento de la economía. Eso para afirmar que si alguien mira los cálculos de hace un año, no está tomando la información más actualizada.

¿De dónde salieron los mayores recaudos del año pasado?



De los dos puntos del PIB que menciono, 0,7 puntos porcentuales provienen de las empresas, de acuerdo con la reforma que hizo el Gobierno anterior. Un punto adicional es por cuenta de los cambios que trajo la reforma tributaria que nosotros hicimos. Y un 0,3 por ciento adicional se explica por un aumento en los resultados de la propia administración tributaria, lo cual me parece muy destacable.

Puertos de Comercio Exterior Foto: Cortesía Invest Pacific

También han existido cuestionamientos por los cuellos de botella en el comercio exterior debido a problemas con los sistemas…



No me gusta poner el espejo retrovisor, pero hay que decir que el software que maneja las licencias de importación –que tiene unos 20 años– tiene muchos problemas y hasta es vulnerable al ‘hackeo’ que permite los cambiazos que favorecen el contrabando. Muchos tuvieron oportunidad de cambiarlo y no pudieron. No entiendo por qué. Cuando algún usuario interno modifica una declaración de importación no queda registro de quién lo hizo. Nosotros decidimos que no esperaríamos más y empezamos a hacer ajustes. Eso trae algunos inconvenientes, pero la manera de resolverlos no es cerrar la aduana porque eso sería desproteger a quienes cumplen las normas y están siendo afectados por el contrabando. Por eso declaramos una situación de contingencia y aceptamos la entrega manual de documentos. No queremos leer maliciosamente las críticas que se le hacen a la necesidad de hacer ajustes, pero lo cierto es que los más beneficiados de que se posterguen los cambios son los contrabandistas.

El cumplimiento de la meta de ingresos del presupuesto de 2024 parece difícil por varios motivos, incluyendo fallos recientes de la Corte Constitucional. ¿Qué opina al respecto?



Con respecto a las decisiones de la Corte, en su momento dimos nuestros argumentos, los cuales creemos que siguen siendo válidos. La deducibilidad o no deducibilidad de las regalías viene de una determinación del Congreso, que es al que le corresponde la definición de las bases gravables. Hay antecedentes en los cuales este ha limitado lo que se puede deducir o no en materia de costos y gastos y la Corte estuvo de acuerdo. No obstante lo dicho, por supuesto que el Gobierno respeta los fallos emitidos.

¿Qué harán al respecto?



Sabemos que tanto los ingresos como los gastos del Estado están sujetos a contingencias ya sean buenas o malas. Así como lo de las regalías nos afecta, en 2023 recaudamos 19 billones de pesos por concepto de impuesto de renta de personas, tres billones más que lo calculado inicialmente. En general, a partir de una visión panorámica del Presupuesto General de la Nación, creo que las diferencias se pueden manejar sin mayores sobresaltos. Obviamente, a la Dian le corresponde recaudar y el Ministerio de Hacienda adoptará lo que considere procedente en el marco de la política macroeconómica.

Otro tema que ha generado controversia es la meta de recaudos en la lucha contra la evasión…



En el Marco Fiscal de Mediano Plazo está proyectado el equivalente de 0,8 por ciento del PIB por este concepto, lo que equivale a unos 12 billones de pesos en 2024. Creo que ese cálculo es conservador, porque con las herramientas que hemos incorporado nos estamos poniendo al nivel de administraciones tributarias de otras naciones vinculadas a la Ocde. Diría incluso que algunos países envidian lo que está pasando en nuestra administración tributaria y no solo por el aumento de personal, sino por la incorporación de instrumentos tecnológicos como la inteligencia artificial.

Facebook Twitter Linkedin

El nuevo director de la DIAN, Luis Carlos Reyes en entrevista con Yamid Amad para el periodico El Tiempo. Bogotá 14 de Julio 2022. Foto: César Melgarejo/ CEET

¿Cuál es el potencial en este campo?

Para dar algo de contexto, lo que hay que mirar es lo que se conoce como la brecha tributaria, definida como la diferencia entre lo que se podría recaudar si todo el mundo cumple y lo que efectivamente ingresa al fisco. En Colombia no ha existido un esfuerzo sostenido para medir cuánto vale eso, algo que ahora sí estamos haciendo. Hemos encontrado que la evasión le cuesta al país unos siete puntos y medio del PIB al año, es decir, más de 100 billones de pesos. Si nos comparamos con las naciones de la Ocde, la brecha debería ser del uno y medio por ciento del PIB, ante lo cual es razonable esperar que en el mediano plazo la tributación suba en seis puntos porcentuales del PIB, sin tocar una sola coma del estatuto tributario.

Obviamente estos son procesos de mediano plazo, pero casos como el de Polonia recientemente demuestran que es posible lograr resultados muy significativos. Aunque insisto en que este debe ser un esfuerzo de país, no de un Gobierno. Medidas como las que mencioné al comienzo de esta entrevista van en esa dirección.

¿Y qué hay del arbitraje de litigios que también traería grandes recaudos este año?



Las cuentas que se hacen ahí son muy razonables. Estamos hablando de que en este momento hay unos 30 billones en litigios que ya están en la vía del contencioso administrativo, en donde nuestra proporción de éxito es muy alta, aunque los procesos toman años. Por eso propusimos introducir mecanismos de arbitraje, dándole seguridad jurídica al contribuyente. Ese es el motivo por el cual hablamos de conseguir unos 15 billones, siendo conservadores, mediante una opción de resolución rápida. Necesitamos, claro, una medida legislativa que fue radicada por el Ministerio de Hacienda y que está en manos del Congreso.

El presidente Petro ha mencionado la posibilidad de otra reforma tributaria. ¿Están preparados para este nuevo proyecto?



En la Dian siempre estamos listos para prestar el apoyo técnico necesario. De hecho, hemos venido fortaleciendo procesos en las áreas de la entidad que proporcionan los análisis económicos y jurídicos que tendrían incidencia sobre un nuevo proyecto de reforma tributaria.

Después de vivir tanto tiempo en Estados Unidos, ¿cómo describe su experiencia al frente de la Dian?



Me ha sorprendido la Dian como entidad. Creo que hay preconcepciones que no son justas y lo que he encontrado es a miles de funcionarios comprometidos con la función que desempeñan. Podríamos lograr más si nos ponemos en modo de pensar cómo conseguir objetivos ambiciosos, en lugar de las razones por las cuales algo no se puede hacer, lo que es una actitud casi cultural nuestra. Un ejemplo es lo que hemos hecho con el sistema de declaración de renta de personas naturales, que hoy en día se ha transformado en un aplicativo muy amigable, sin meterle un peso de financiación externa al famoso Muisca. A partir del próximo año le daremos al contribuyente devoluciones automáticas sin pagar un peso, si tiene derecho a ellas. Esa es una demostración más de que se pueden hacer las cosas.



RICARDO ÁVILA

Especial para EL TIEMPO

En X: @ravilapinto

