En una entrevista con María Isabel Rueda, Francisco Maltés, director de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), habló, entre otras cosas, sobre su concepto en relación a la condena de alias 19 y los paros contra el gobierno de Gustavo Petro.



La CUT es una central sindical con más de un millón de afiliados. Esta central es muy activa en su desarrollo sindical. "Siempre ha tenido una posición en defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, que es lo que llaman beligerancia", afirma Maltés. "



"El responsable del estallido social del 28 de abril del año pasado fue el presidente Duque, que no entendió que ante las circunstancias de hambre, desempleo, desigualdad, no podía imponer una reforma tributaria donde nos iba a sacar de los bolsillos 30 billones de pesos por la vía del IVA a los servicios públicos domiciliarios, y a los alimentos. Afortunadamente, logramos hundirla", dijo a María Isabel Rueda el director de la central.



Una perspectiva que es contraria a la que tiene con el gobierno Petro y la reforma tributaria que este propone, pues según Maltés las propuestas económicas presentadas son opuestas y completamente diferentes, "son dos reformas totalmente diferentes. Y lo de devolver el IVA, eso es carreta,".



Además, con respecto al gobierno Petro y las marchas en su contra, Maltés dice que de momento, la CUT no pretende adherirse, "por ahora estamos viendo cambios positivos en Colombia, por lo que no vamos a hacer paros" afirmó.



De hecho, el director afirma que el movimiento sindical siente un apoyo más real con este gobierno, a diferencia del anterior. "Seguiremos reivindicando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y saludamos del Gobierno el mensaje de respeto de que la reforma laboral la va a concertar con el movimiento sindical, a diferencia de lo que pasó con Duque en el 2019".



En cuanto a la condena de 14 años de alias 19, miembro de la primera línea condenado por tortura durante el paro del 2021, Maltés dice que es un tema en el que no es fácil opinar por falta de conocimiento, "utilizar cualquier forma de violencia es incorrecto, política y socialmente, así como condenamos el abuso de la policía en el estallido social. Pero sin conocer el expediente de 19, es muy complicado opinar".

