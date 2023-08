La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, no se ponen de acuerdo en las cifras sobre la formalización de tierras en medio de la reforma agraria. Mientras que la primera contabiliza unas 300.000 hectáreas, el segundo asegura que van 1,2 millones de títulos entregados en el Gobierno de Gustavo Petro.



En entrevista con EL TIEMPO, Vega defiende su gestión y explica que la agencia también tiene en cuenta los títulos que están concediendo ahora a las personas que hicieron solicitudes de tierras en el pasado, a través del Incoder o al Incora.



¿A usted también le pidieron la renuncia protocolaria en medio del regaño del Presidente por la baja ejecución presupuestal?



Sí, al equipo directivo de la agencia. Presentamos la renuncia y estamos a disposición de lo que defina la ministra y el presidente.



¿Podría ser un llamado de atención por las cifras de la reforma?



Nosotros tenemos unas cifras importantes para mostrar. Hasta el momento, nos han ofertado más de 1,6 millones de hectáreas y de ellas ya hay 764.000 que tienen prefactibilidad técnica y jurídica y están dispuestas para comprar.

Pero la ministra le dijo a EL TIEMPO que había un “monumental desorden” en las cifras...



Es por las cifras de titulación. En el Acuerdo de Paz de La Habana se fijó la meta de comprar 3 millones de hectáreas y de formalizar 7 millones. En estas últimas está la diferencia. Nosotros contabilizamos ya 1,2 millones, pero la ministra solo 300.000 que son las que se han expedido desde agosto del año pasado. Adicional a ello, en la ANT contamos 273.000 hectáreas de unos títulos que estaban sin registrar y otras 641.000 hectáreas en 19.000 títulos que estaban registrados pero que no habían sido entregados. Es como cuando le dan una herencia pero no sabe que la tiene y no puede disponer de ella.

¿Es decir que están contabilizando títulos que se pidieron en gobiernos anteriores pero que no se resolvieron?



Sí, las administraciones anteriores por década y media se sentaron sobre esos títulos. Los que estaban en el Incora y el Incoder no los entregaron. Nosotros lo estamos haciendo ahora. Se podría decir que estamos poniendo la casa al día. Estamos buscando los títulos que estaban por allá guardados.

Volviendo a la compra de tierras, ¿cuántos de los 1,6 millones de hectáreas ofertadas ya han comprado?



Van 189 propiedades que han sido compradas, lo que equivale a 32.999 hectáreas. Además, hay 54 que están en proceso de oferta. Allí incluimos una donación que es un predio adquirido por casi de 1.000 hectáreas de la Fundación Crecer. Adicional a ello, hay que tener en cuenta lo recuperado de procesos agrarios más las de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Con todo ello, ya vamos unas 73.000 hectáreas.

El Gobierno solo ha comprado alrededor de un 2 por ciento de las tierras ofertadas de la reforma. ¿Cuáles son las razones principales por las que finalmente deciden no adquirirlas?



Porque están en un proceso de restitución de tierra, es decir, que están siendo reclamadas por unas víctimas y ello puede durar años. También revisamos que no haya antecedentes penales de las personas propietarias que están ofertando los predios, que las tierras no estén inundadas o que no estén ocupadas. Además, tienen que ser fértiles y que no estén en zonas de reserva.

¿Se necesita acelerar los procesos para poder cumplir las metas de entregas de la reforma agraria?



Tenemos que acelerar el paso. Antes la agencia tenía 9 oficinas que en la práctica hacían funciones de trámite, hoy ya estamos en 27 oficinas a nivel nacional y hemos creado una estructura para la compra, ojalá sea más rápida. El gobierno desde hace 60 años estaba en este tema. En la presidencia de Iván Duque fueron 13.000 hectáreas en cuatro años y ya vamos más de lejos.

¿Y cuántas tierras ya han sido efectivamente entregadas a los campesinos?



Alrededor del 80 por ciento de las tierras compradas ya han sido entregadas. Ahí están las de los campesinos, indígenas y reincorporados.

Una de las críticas de la reforma es si todas las tierras que compran son realmente productivas. ¿Sí lo son?



La tierra tiene que ser productiva o adecuarla. No podemos estar con los mismos métodos y metodologías del pasado. Cuando llegamos todo estaba construido para no comprar ni hacer reforma. Poco a poco hemos modificado y hemos cambiado cosas sin necesidad de ley. Un ejemplo de ello es que antes se necesitaba un formulario de inscripción de unas 5 o 6 páginas que se llamaba el Fiso para que una persona pudiera solicitar la tierra. En promedio levantar un formulario costaba 400.000 pesos y hoy lo hacemos a través de WhatsApp y cuesta apenas 80 pesos. Igualmente, antes para ir a medir un predio tenía que ir un equipo de gente hasta allá con los trípodes al hombro y hoy ya se puede hacer satelitalmente. Es decir, hay que modernizar la agencia pero al mismo tiempo las personas tienen que cambiar de mentalidad.

Durante el debate del Plan Nacional de Desarrollo se habló sobre la sombra de la expropiación exprés en medio de la reforma. ¿Van a utilizar mecanismos para agilizar la compra de tierras?



Se le ha dicho no a la expropiación exprés, lo que necesitamos es modernizar las normas. No podemos seguir gobernando con normas de hace un siglo atrás de 1936 o de 1994. Mientras la Alcaldía de Bogotá ha comprado más de 15.000 predios para el metro y para las necesidades que tiene, se nos dificulta la compra rápida y ágil para los campesinos.

¿Cuánto ha pagado la ANT por la compra de las tierras?



Vamos unos 224.000 millones de pesos. La idea es adquirir 1,5 millones de hectáreas en los tres años que faltan. En el Acuerdo de Paz se estableció la meta de 3 millones de hectáreas compradas en 12 años.



Decreto para agilizar procesos agrarios

El Ministerio de Agricultura anunció ayer que tiene publicado en su página web el proyecto de decreto que reglamentará el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo y que permitirá hacer más ágiles los procedimientos agrarios, así como destrabar los casos estancados hace años.



Antes del 2017, los procesos los podía terminar la autoridad agraria sin que tuvieran que presentarse ante un juez. Sin embargo, más tarde se agregó la etapa judicial, lo que según la cartera agropecuaria terminó haciendo más dispendiosos los procesos. Ahora, con esta nueva norma, será la ANT la que culminará los casos.



“Se reglamentan los procesos agrarios de competencia de la ANT con el ánimo de poder cerrar una dispersión normativa que se había dado previamente y generar unos mecanismos más ágiles y eficientes que permitan cumplir la meta de las 500.000 hectáreas al año durante los tres años de Gobierno que quedan para llegar a 1,5 millones”, dijo la ministra Mojica.

