¿Qué diferencia a una reforma tributaria de una ley de financiamiento?

Frente a la expectativa de una reforma tributaria, y las ideas que desde el gobierno se han barajado al respecto, el presidente de la República, Iván Duque, afirmó este jueves que él no ha hablado de 'reforma tributaria' y que lo que viene es una 'ley de financiamiento'.

¿Cual es la diferencia entre esos dos términos?



A juzgar por lo que dice el presidente y antes ha sostenido el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, una ley de financiamiento puede tener elementos más amplios que sólo los cambios al estatuto tributario, especialmente a las tarifas y a ciertos procedimientos, que son usuales en las reformas tributarias de cada dos años a los que se acostumbró el país desde hace varios gobiernos.



Las reformas tributarias, pues, han sido leyes que cambian el estatuto tributario en general haciendo modificaciones de las bases de personas que declaran renta o de las bases de productos sometidos al IVA, y de las tarifas tanto en renta como en IVA, y se han enfocado a aumentar el recaudo.

Una posible ley de financiamiento tocaría las tarifas pero buscando, a través de ellas, estimular la productividad y competitividad de las empresas. En ese sentido, se podrían bajar tarifas, y, de hecho, el gobierno ha manifestado varias veces la intención de que a las empresas se les bajen los impuestos. Más recientemente se ha adelantado que no se amplíe la base de personas que pagan sino que personas que ganan de 50 millones de pesos mensuales en adelante paguen más impuesto de renta.



En materia de ingresos, en una ley de financiamiento pueden entran a jugar otras piezas. Por ejemplo, se puede buscar un manejo más racional del gasto de los recursos públicos.



Así mismo, puede entrar al escenario la búsqueda de ingresos distintos a los provenientes de los contribuyentes. Y entre estos se podría contemplar la venta de activos del Estado. Igualmente, se podrían plantear nuevos esquemas para pagar la deuda.



El jueves, en el congreso de Confecámaras, el presidente Duque dijo: “Yo no he hablado nunca de la expresión reforma tributaria. Siempre he hablado de reactivación económica. La ley de financiamiento tiene que ser ese capítulo legislativo de reactivación económica, que va de la mano con otras tareas que estamos haciendo”, indicó Duque.



Por su parte, a finales de agosto, el ministro Carrasquilla planteó, ante el Congreso, que se estudie una ley de financiamiento que incluya fuentes tributarias y no tributarias.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS