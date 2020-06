El decálogo de acciones que propone la Andi para atajar la recesión

Colombia tiene que anticiparse a la inminente recesión económica que se viene, con la consecuente pérdida de tejido empresarial y de millones de empleos; así como al hecho de que el mundo no volverá a ser igual al que dejamos a finales de febrero, cuando sobrevino la pandemia.



(Le puede interesar: Fenalco pide que trabajo por horas sea prioridad en Misión de Empleo)

Lo advierte Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien en diálogo con EL TIEMPO dijo que en medio de esta crisis habrá problemas de comercio internacional, se intensificarán las guerras comerciales, se interrumpirán las cadenas globales de valor, mientras la confianza entre las naciones es cada vez menor.



Lo peor, señaló el vocero, “es que en toda esta situación la gente quiere aprovecharse de nosotros. Hemos visto que algunos productores internacionales están enviando al país productos en condiciones de dumping, con subfacturación o subsidiados, lo que al final termina impactando el empleo”.



Agregó que no se puede permitir que se aprovechen más del país, por lo que desde hace algunos días viene insistiendo en crear programas que estimulen la compra de productos de empresas con operación en Colombia, no como medida de protección, como lo han querido hacer ver algunos economistas, sino como estrategia para anticiparse a la recesión que se viene.

Si tenemos una estrategia suficientemente buena, vamos a minimizar la destrucción de empleo, la desaparición de compañías y el efecto negativo sobre el PIB FACEBOOK

TWITTER

“La solución, en nuestra opinión, está en concentrarnos en apoyar a las empresas presentes en Colombia. Si tenemos una estrategia suficientemente buena, vamos a minimizar la destrucción de empleo, la desaparición de compañías y el efecto negativo sobre el PIB. Si logramos minimizar esos problemas, vamos a defender, a su vez, las finanzas públicas”, explica Mac Master.



(Lea también: Retiro de pensiones: Asofondos, en desacuerdo; Hacienda no lo descarta)



Por eso se dio a la tarea de formular un decálogo de acciones de política pública en las que hay que trabajar.



El primer punto, indicó el presidente de la Andi, tiene que ver con fijar políticas de desarrollo sectorial. “Resulta fundamental abordar las especificidades de las cadenas productivas con énfasis en su competitividad y productividad. Dentro de estas acciones caben los ‘pactos de crecimiento’, en los que se podrían agilizar y priorizar las medidas que buscan preservar y estimular al empresariado del país”, dijo.



El segundo tema está encaminado a impulsar un programa de compras públicas que establezca un porcentaje mínimo, que incluya como criterio favorable en las licitaciones la adquisición de productos nacionales, pues, en opinión de Mac Master, fue una gran falla que no se hubiera exigido en la licitación del metro de Bogotá, por lo que “sería lamentable que el metro se construyera con acero traído de la China”.



El decálogo incluye también un impulso a la compra de productos que incorporen mano de obra nacional, que despierte conciencia en el consumidor de que cuando se compran artículos hechos en el país se estimula la mano de obra local.



Un cuarto tema se relaciona con el fortalecimiento de las cadenas de producción nacional, “estrategia que debería incluir una plataforma actualizada de proveedores nacionales, ruedas de negocios, talleres de trabajo entre proveedores y compradores que resuelvan obstáculos que impiden concretar negocios, entre otros”.



Y aunque el Gobierno ya definió un plan de salvamento de empresas, el vocero gremial también lo menciona sugiriendo que se podrían clasificar en 4 grupos: empresas insolventes, empresas cuyo sector permanecerá inactivo más tiempo, empresas cuyo producto enfrentará un período más largo antes de que se reactive la demanda, y aquellas con condiciones especiales cuyas actividades sean de interés público.



Otro aspecto tiene que ver con mayor liquidez para las compañías, pues está visto que el crédito no fluye como se quisiera, por lo que Mac Master propone que el Gobierno otorgue garantía del ciento por ciento a la banca para que desembolse recursos más rápido.



(Además: Ordenan a Falabella cumplirles a sus clientes con entrega de compras)



Mac Master también considera urgente la defensa del país contra prácticas desleales de comercio, donde históricamente Colombia ha sido tímida en extremo, lo que se ha sido aprovechado por algunos países.



Por último, el presidente de la Andi advierte sobre la urgencia de buscar nuevas oportunidades, dados los problemas del comercio internacional; de crear condiciones para nuevas inversiones, pues de lo contrario esos capitales se irán a otros países que las ofrezcan, y la necesidad de dinamizar los proyectos existentes a los cuales les faltan muy pocos pasos para ser completados y puestos en marcha.



“La conformación de equipos gubernamentales que estudien con cuidado pero con celeridad estas iniciativas es una gran oportunidad para dinamizar la economía, el empleo y la actividad empresarial”, precisó el vocero gremial.

Discutir trabajo por horas debe ser prioridad: Fenalco

En una carta a los ministros de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y de Comercio, José Manuel Restrepo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, solicitó dar absoluta prioridad al estudio de las bondades para implementar el salario integral por horas en Colombia, es decir, la remuneración bajo contratos por horas, incluidas de manera proporcional las prestaciones sociales de ley.



Según el dirigente, cuando el país empieza la reapertura gradual de la economía es cuando se deben introducir las reformas para recuperar de los puestos que se perdieron en el confinamiento y que solo para el comercio, según el Dane, alcanzaron los 1,7 millones de desempleados en abril.

Es importante revisar una serie de ‘retenes’ que se fijan con el deseo de proteger a los trabajadores, pero lo único que logran es desprotegerlos, ya que los envía al desempleo o a la informalidad FACEBOOK

TWITTER

“Es importante revisar una serie de ‘retenes’ que se fijan con el deseo de proteger a los trabajadores, pero lo único que logran es desprotegerlos, ya que los envía al desempleo o a la informalidad. Si antes de la coyuntura por covid-19 se hubiera implementado esta iniciativa, más personas habrían gozado de las medidas de alivio del Gobierno y de las bondades de pertenecer al sistema general de seguridad social”, agregó.



Por ello urgió incluir el tema en la agenda nacional, sin sesgos, basado en estudios, datos y ejemplos de otros países, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos en mayo se generaron 2,5 millones de puestos de trabajo, bajando la tasa de desempleo en 1,4 puntos, al 13,3 por ciento.



Por: Carlos Arturo García M.

En Twittet: @CarlosGarciaM66

artgar@eltiempo.com