‘Contralor pide suspender algo que no ha empezado’: ACP

“Llama la atención que la Contraloría pida suspender algo que no hemos empezado”, dijo el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, luego de que el contralor Edgardo Maya pidió suspender el fracking.

De esta manera, el gremio manifestó su sorpresa ante el pronunciamiento del contralor general de la república saliente.



Maya pidió al Gobierno suspender la aplicación del fracking en el país. Según el funcionario, Colombia no está suficientemente preparada para mitigar los riesgos y afectaciones técnicas de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos.



De acuerdo con Lloreda, Colombia cuenta con legislaciones estrictas en esta materia, y ante la petición de suspender algo que no se está haciendo, pidió analizar en detalle el rigor técnico de lo planteado por la Contraloría.

Lloreda además enfatizó en que el país sí está preparado para desarrollar de manera responsable la actividad porque la regulación es estricta y exigente, y “sus instituciones se han ido preparando para hacerlo y porque las compañías que están llamadas a adelantar este trabajo son las mejores y cuentan con experiencia en yacimientos no convencionales”.



Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Julio César Vera, hizo una invitación al contralor, a los grupos ambientalistas y a los colombianos para hacer un debate objetivo sobre esta práctica, que en “Colombia no lleva ni un solo día”.



