Días sin IVA: habrá descuentos para todo tipo de productos

Los comerciantes tienen sus expectativas puestas en los próximos días sin IVA, que se llevarán a cabo el 28 de octubre, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre.



Además de los descuentos en los productos exentos de IVA, muchos de ellos ya han anunciado que estos días pondrán promociones adicionales para todo tipo de productos. Con ello, se espera un repunte en las ventas previo a la temporada decembrina.



“Estas fechas son muy importantes para dinamizar la economía y recuperar el empleo en el país. También son una gran oportunidad para que los colombianos compren a más bajo precio en esta época especial del año, por eso consideramos que todos deben beneficiarse de esta jornada tan significativa”, afirmó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

¿Necesitaré el carné de vacunación?

Adicional a ello, el gremio de los comerciantes aseguró que no se excluirán a las personas que no se encuentren vacunadas con el covid-19, como lo había propuesto el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).



“Aunque la idea es loable, los descuentos y promociones deben ser para beneficio de todos los colombianos, más si se tiene en cuenta que falta aún una parte importante de la población por completar su esquema de vacunación (segunda dosis), en el calendario estipulado por el Ministerio de Salud y además por que el Gobierno no ha hecho obligatoria la vacunación”, aseguró Cabal.



El dirigente gremial aprovechó para reiterar el trabajo conjunto entre el comercio, las autoridades y los ciudadanos para que el país pueda vivir jornadas tranquilas, sin aglomeraciones y con el uso de todos los protocolos de bioseguridad y cuidado personal exigidos.



¿Qué novedades trae esta celebración?

Una de las novedades que quedó plasmada en la reforma tributaria es que el beneficio del no cobro del IVA se aplicará también para las compras en efecto, siempre y cuando estas estén mediadas por factura electrónica.



Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, los días sin IVA son un motor para mover fuerte la economía, ya que en el pasado, de los 5 billones de pesos en ventas en cada una de estas jornadas, solo 1 billón de pesos provino de los bienes cobijados con el beneficio.



Durante esos tres días las personas podrán adquirir productos de tecnología, electrodomésticos, vestuario, elementos deportivos, juguetes y juegos, útiles escolares, bienes e insumos agropecuarios, entre otros.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

