'El comercio exterior no se ha detenido': Dian sobre fallas para hacer importaciones

A propósito de los dos meses que cumplen las fallas en el sistema de importaciones Syga, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, se refiere a esta situación que ha dificultado los trámites que deben hacer los agentes aduaneros.



Señala que, pese a los problemas, no se ha visto una disminución "apreciable" en el comercio exterior de Colombia. Además, asegura que todos los problemas quedarán resueltos hacia mediados de febrero.



¿Cuándo se superarán las fallas que persisten en el Syga?

El problema grande que se tenía no impedía que los agentes aduaneros pudieran hacer importaciones porque durante el periodo de ajuste de seguridad que se le hizo al sistema Syga hubo un promedio de 4.700 declaraciones de importación al día, que es superior a las 4.500 que se tuvieron durante los 30 días inmediatamente anteriores.

No es tanto que se haya bajado el volumen de comercio exterior, porque nosotros no hemos observado eso en los datos que recibimos en la entidad, pero sí es cierto que a los usuarios les estaba tocando intentar entre 10 y 20 veces pasar una declaración de importación, uno entiende perfectamente la enorme frustración que esto podría generar.



En este momento nosotros ya regresamos a un promedio de errores comparable al que había antes de los ajustes de seguridad. Entonces, los efectos más graves de estos ajustes ya se solucionaron.



Es cierto lo que señalan los distintos usuarios habaneros respecto a que de las 48 funcionalidades del sistema de importaciones que se vieron afectadas, todavía hay tres en mora de arreglarse y nosotros tenemos un cronograma que nos dice que a más tardar a mediados de febrero estarán solucionadas.



Quiero enfatizar en que el comercio exterior en ningún momento se ha detenido, los datos que reposan en la entidad nos muestran que no hay una disminución apreciable en el comercio exterior y la necesidad de hacer múltiples intentos para hacer una declaración de importación también se ha solucionado.

¿Esta contingencia garantiza que no habrá investigaciones o sanciones contra los agentes aduaneros por los retrasos que están teniendo?

La contingencia es algo que la Dian declara para beneficio de los usuarios porque les otorga el beneficio de la duda y los protege cuando ellos documentan fallas que les impide cumplir con los plazos que tienen sus obligaciones aduaneras para que no haya sanciones después.



En ese sentido, la contingencia que declaró la Dian continúa como una política de protección al usuario, pero también es importante decir que las principales dificultades tecnológicas que les habían causado dolores de cabeza a los usuarios ya se han solucionado.



En efecto, lo que hace esta contingencia es garantizarles a los usuarios aduaneros que si no pueden cumplir con los tiempos usuales de una declaración de importación a causa de una falla documentada del sistema, ellos no van a sufrir ningún tipo de consecuencia de fiscalización por ese problema.



Continúa la contingencia como un mecanismo de protección a los derechos de los usuarios aduaneros y vamos a buscar que el servicio no solo se restablezca a como estaba antes, sino que sea cada vez mejor.



Luis Carlos Reyes, director de la Dian.

¿Estos inconvenientes en el Syga sí están dejando sobre costos de $ 50.000 millones al día?

Nosotros hemos buscado abrir todos los canales de comunicación con los distintos gremios y en la mayor parte de los casos han sido unas conversaciones muy francas, pero sí nos preocupa mucho que Analdex saque unas cifras que no sabemos de dónde están saliendo y la verdad nos parecen sobredimensionadas dado que vemos que el volumen del comercio exterior se ha mantenido en los niveles que uno esperaría para estas fechas.



Además, en múltiples instancias, Analdex, en cabeza de su presidente Javier Díaz, ha sacado una serie de afirmaciones totalmente falsas respecto al sistema de importaciones de la Dian y a las modificaciones que le estamos haciendo al estatuto aduanero para fortalecer la lucha contra el contrabando.



Sí nos estamos encontrando en una posición en la cual nos empezamos a sentir en la obligación de mencionarles a los agremiados de Analdex que su presidente Javier Díaz no les está haciendo un buen servicio porque no les está llevando la información que desde aquí nos estamos esforzando en comunicar con la mayor claridad posible.



¿Cuáles son los cambios que vienen para el sistema aduanero?

Este año se van a hacer ajustes al sistema de importaciones y son modificaciones encaminadas a prevenir y controlar el contrabando para fortalecer tanto a los importadores legales como a la producción nacional.



Estos cambios consisten básicamente en cerrar una especie de boquete que había en el sistema aduanero nacional y que les permitía a camiones llenos de mercancía salir de los puertos sin haber dejado un inventario claro de qué era lo que estaban ingresando a las zonas francas y a los depósitos. Esto lo vamos a modificar para que haya un verdadero control de todo lo que sale de los puertos, aeropuertos y cruces de frontera del país.

¿Se tendrán en cuenta las preocupaciones que han manifestado los importadores por estos cambios?

La normatividad que nosotros vamos a implementar es muy semejante a la que los importadores tienen que cumplir en Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur, además sigue recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas.



En ese sentido, es una normatividad muy razonable para la actividad del importador y a quien va a fortalecer será al importador legal y al productor nacional.



Lo que sí consideramos es que le va a generar un dolor de cabeza considerable a los contrabandistas que han venido aprovechándose de los boquetes normativos que tiene el estatuto de aduanas vigente.

