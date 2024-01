Lío en la Dian para importaciones completó 2 meses: fallas se solucionarán en febrero

La crisis padecida en materia de importaciones desde hace dos meses tuvo dos nuevos episodios: la reunión de la mesa de trabajo este martes en la que se presentaba un plan para salir adelante y, poco antes, la acusación directa de mentir de Analdex a la Dian.



En una carta abierta dirigida a la entidad, el presidente del gremio, Javier Díaz, dice: "Me da pena con la Dian, pero pienso que les mienten abiertamente al sector del comercio exterior del país y a la opinión pública en general", en referencia a un pronunciamiento de la entidad en el que se dijo que es la primera vez que se actualiza la plataforma para las importaciones.



A partir de la actualización en 2023, comenzaron los problemas y los consecuentes intentos de restablecer la plataforma.



Este martes, en su cuenta de X, la Dian dijo que espera que para el próximo lunes 22 de enero "se encuentren solucionadas las tres funcionalidades restantes y, para el 9 de febrero, la intermitencia general del sistema".



Esto, luego de que el pasado viernes la entidad dijo que mantendría la contingencia tecnológica por un tiempo más, pues aún faltaba por restaurar 4 de las 48 funcionalidades del sistema afectadas durante la actualización de seguridad.



Las anteriores fueron las comunicaciones más recientes de la Dian con referencia a esta crisis, que comenzaron el 18 de noviembre de 2023 cuando levantaron la contingencia que se había declarado tres días antes, para volverla a declarar el 20 de noviembre ante la evidencia de que los problemas continuaban.

En la tarde del martes estaba reunida la Dian con gremios relacionados con la cadena de comercio exterior y acompañamiento de la Procuraduría, pues para esta fecha se había fijado el plazo para que la entidad gubernamental presentara un plan de trabajo. Se prevé, además, que el 15 de febrero se presente un plan para la puesta en marcha de un nuevo sistema aduanero.



Por el momento, no está claro qué cambios contemplaría ese nuevo sistema, dice Miguel Espinosa, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac).



Entre tanto, los importadores han denunciado que durante este tiempo la página presenta intermitencia; se quiere entrar y no da acceso, y cuando se logra no expide los recibos de pago, duplica las operaciones y no deja hacer pagos consolidados.



Los problemas comenzaron el pasado 15 de noviembre, con las fallas e intermitencias en el servicio digital de importaciones Syga (Sistema de Información y Gestión Aduanera) de la Dian, luego de hacer las actualizaciones que buscaban mejorar sus procesos, y las importaciones que recibe Colombia se empezaron a ver gravemente afectadas.



Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Las dificultades técnicas que llevaron a la proliferación de mensajes de error FACEBOOK

Cálculos de Analdex indican que cada día de contingencia venía costando al sector importador 50.000 millones de pesos adicionales, por lo que los sobrecostos sumarían unos 3 billones de pesos.



Frente a esas cuentas de los empresarios, la Dian ha asegurado que el 98,67 por ciento de las declaraciones de importación tramitadas desde el inicio de la actualización y hasta el 10 de enero pudieron hacerse electrónicamente, pese al aumento en el número de mensajes de error y a la necesidad de reintentar varias veces.



"Las dificultades técnicas que llevaron a la proliferación de mensajes de error y a la consiguiente lentitud del sistema han sido resueltas por los equipos de tecnología y aduanas de la Dian", aseguró la entidad.



Por otro lado, si bien el promedio de errores arrojado por el sistema en diferentes operaciones alcanzó el 25 por ciento en el momento más crítico, la Dian dijo que para el final de la semana pasada ya se había reducido al 3 por ciento, cercano al promedio de 2 por ciento observado antes de que empezaran las actualizaciones. Pero los empresarios, a través de Analdex, afirman que los problemas registrados extendieron el tiempo de cada trámite hasta en un 700 por ciento.

Sin claridad

En su carta sobre la contingencia, Díaz hizo un recuento de los avances en la plataforma en administraciones anteriores de la Dian que contrasta con el hecho de que para la actual administración habían advertido que no había claridad en el tema y que muchos usuarios no estaban enterados de los que se pretendía, ni del impacto que ese ajuste generaría.



Así las cosas, para Analdex no es cierta la afirmación de la Dian en el sentido de que "por primera vez en 20 años se actualizó la plataforma tecnológica donde funciona su sistema de importaciones denominada Syga". Según el gremio, esa labor se viene haciendo desde el 2010 por los directores que han antecedido la actual administración de la entidad.



Ante la afirmación de la Dian, el presidente de Analdex dijo en su misiva: "Me da pena, pero la actual administración no es la única que ha trabajado en los sistemas informáticos de la Dian en el componente aduanero; lo que sí es cierto es que nunca había existido una contingencia tan larga en la que parece que la entidad no estaba preparada en debida forma para esta coyuntura".



En su mensaje, Díaz también dice que resulta necesario mencionar que de los ajustes al Syga se viene hablando desde la administración anterior, y en su momento se afirmó que estos no tomarían más de un fin de semana.



Foto: Pexels/Gobernación del Huila

De acuerdo con el dirigente gremial, se subestimó el ajuste desde el comienzo, toda vez que las reuniones iniciales solo se llevaron a cabo con los proveedores de servicios informáticos y una que otra agencia de aduana, lo que evidencia la poca planificación y la falta de información desde cuando se pensó en el ajuste del Syga.



En la carta de Analdex se afirma que en ocho administraciones, desde el 2002 se habían hecho otros ajustes en aspectos de modernización de la plataforma. Menciona, por ejemplo, que Juan Ricardo Ortega, en su informe de gestión y entrega del cargo de director de la Dian, señala la estrategia definida frente al Syga y las acciones adelantadas en ese frente.



Lo propio hizo Santiago Rojas, quien estuvo entre agosto del 2014 y agosto del 2018, y en su momento hizo referencia de forma específica de los logros en la implementación de los sistemas informáticos aduaneros, por mencionar solo dos ejemplos.



"Me da pena con la Dian, pero la información y las medidas han sido tomadas después de que la Procuraduría General de la Nación les ha hecho el llamado", manifestó el presidente de Analdex, al tiempo que reitera la disposición de los empresarios de su sector para trabajar en todos los puntos básicos aduaneros, para que el comercio exterior fluya con celeridad.

