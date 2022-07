La reforma tributaria que el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, presentará al Congreso tiene tres grandes ejes. Uno: reducción “dramática” de las exenciones tributarias vigentes, tanto a personas naturales como a empresas; dos: cárcel efectiva para evasores; y tres: sensible aumento de la nómina de abogados, contadores y tributaristas especializados al servicio de la Dian.



Esta y otras precisiones hizo, en su diálogo con este periodista, el economista Luis Carlos Reyes, quien será el nuevo director de la Dian.



Notificó que las exenciones nunca podrán superar 4 millones de pesos. Y anunció también que las amnistías quedarán prohibidas.



Reyes es experto en economía pública, con Ph. D. en economía en Michigan State University. Es director del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana.



¿Cuáles son los grandes ejes de la reforma tributaria?

​

Primero, reducir exenciones al impuesto de renta a personas naturales y empresas. Segundo, bajar la tarifa del impuesto de renta a empresas para 95 por ciento de las empresas y tercero, el combate frontal a la evasión.



¿Qué tan general o qué tan fuerte será la reducción de exenciones?

​

Hoy en día tanto personas naturales como empresas tienen una fracción de su ingreso sobre el cual no deben pagar impuestos, y lo que vamos a hacer es reducir dramáticamente esos montos que no están gravados.

¿Qué significa 'reducir dramáticamente'?

​

Para las personas naturales hoy en día la renta exenta puede llegar a ser hasta el 40 por ciento de su ingreso, incluso ingresos muy altos. Lo que vamos a hacer es que una vez el 40 por ciento del ingreso supere los cuatro millones, se queda ahí. Nadie va a tener una renta exenta como persona natural de más de 4 millones de pesos.



Todos los contribuyentes tienen hoy derecho a exenciones…

​

Sí, señor. Es una exención que está muy alta. La reforma contempla que en ningún caso la exención puede superar cuatro millones de pesos.



¿Qué pasa con una persona que tiene un ingreso mensual de 10 millones de pesos, por ejemplo?

​

Hoy en día tiene derecho a una renta exenta del 40 por ciento, es decir, de cuatro millones. Hoy, una persona que tiene ingresos de 12 millones tiene derecho a una renta exenta de 4,8 millones; nuestra propuesta es bajarla a cuatro. Hoy, una persona que tiene ingresos de 15 millones tiene derecho a una renta exenta de 6 millones; nuestra propuesta es bajarla a cuatro y para todos los niveles de altos ingresos bajarla a máximo cuatro millones de renta exenta.



¿La mayor exención va a ser de cuatro millones en todos los casos?

​

Así es, ni uno más.



¿Tienen ustedes un cálculo sobre cuánto representa eso en ingresos al Estado?

​

Sí. Se acerca alrededor de un recaudo adicional del 1 por ciento del PIB, es decir, una cifra cercana a los 10 billones de pesos.

Tarifa de renta

¿Cómo haría una definición clara de qué es lo que va a estar exento?

​

Las personas naturales van a tener una renta exenta de máximo cuatro millones de pesos. Para las empresas vamos a buscar acabar con todas las exenciones sectoriales, es decir, que están orientadas a un sector particular de la economía; ya que estos beneficios se distribuyen de una manera desigual, no equitativa entre las empresas; entonces, vamos a buscar acabar estas exenciones para que haya más recaudo y bajar la tarifa a 95 por ciento de las empresas.



¿Cómo se proyecta en la reforma una rebaja en la tarifa de renta de las empresas?

​

Hoy en día hay dos tarifas importantes para las empresas: una es la nominal, que en teoría es lo que se debe pagar, y otra es la efectiva, que es lo que, a causa de las exenciones, en la práctica se paga. Entonces, lo que vemos hoy en día es que hay algunas empresas, generalmente grandes, muy establecidas que tienen una tarifa efectiva muy baja porque tienen muchas exenciones y vemos que las pequeñas, micro y medianas empresas pagan una tarifa efectiva que es tan alta como la nominal porque no tienen derecho a esas exenciones. Lo que queremos hacer es acabar las exenciones, con lo cual sube la tarifa efectiva para las empresas que hoy en día tienen esos beneficios y eso nos va a permitir financiar una reducción en la tarifa tanto nominal como efectiva para todas las empresas. El resultado de todo esto es que aproximadamente el 95 por ciento de todas las empresas en el país van a pagar menos en impuestos ahora.



¿Y el 5 por ciento restante?

​

Aquellas relativamente pocas empresas, que tienen grandes beneficios tributarios y bajan su tarifa efectiva, ya no van a tener esos beneficios y lo que pagan va a subir. Hoy en día hay empresas que pagan en tarifa nominal el 35 por ciento y en la práctica terminan pagando el 20 por ciento por todas las exenciones.



¿Esa eliminación de exenciones a las empresas cuánto producirá?

​

Unos 20 billones de pesos.



Si soy el dueño de una empresa que tiene una utilidad superior a 5 millones mensuales, ¿qué me va a pasar?

​

Lo más probable es que los impuestos que usted paga, bajen porque no está dentro de ese grupo de empresas que reciben grandes beneficios tributarios. Entonces se le va a bajar la tarifa y va a pagar menos en impuestos.

Adiós a las exenciones

¿Las pequeñas y medianas empresas pueden estar tranquilas?

​

Sí, en el sentido de que no son las principales beneficiarias de las exenciones que existen hoy en día, por lo que quitar esas exenciones no las va a perjudicar y, además, vamos a buscar una tarifa más baja; por lo tanto, se van a beneficiar.



¿Habla usted de acabar con todas las exenciones para las empresas?

​

Queremos acabar todas las exenciones que se tienen actualmente para las empresas. Hay unas empresas que tienen contratos de estabilidad jurídica en los que puede haber algunos obstáculos constitucionales y, en ese caso, buscaríamos renegociar esos contratos, pero vamos a buscar que nunca más se vuelvan a firmar ese tipo de contratos.



Para ejecutar esa y las demás reformas, si se aprueban en el Congreso, la Dian va a necesitar mucho más instrumentos…

​

Primero, mucho más personal en la Dian y, segundo, penas mucho más fuertes, incluyendo cárcel, para grandes evasores.



¿Más personal qué significa?

​

Hay estudios que hablan de que se podría hasta quintuplicar el personal de la Dian, quizá esos estudios sobreestimen un poco las necesidades, pero creo que deberíamos estar dispuestos incluso a eso, si es necesario quintuplicarla para que audite de manera mucho más detallada y rigurosa lo que los ciudadanos reportan sobre sus ingresos a la Dian para detectar más casos de evasión.

El golpe de la evasión

¿Cuánto pierde el Estado hoy por evasión?

​

Las estimaciones van hasta 80 billones de pesos que se pierden al año por evasión de IVA, evasión de personas naturales y evasión de empresas. Se habla de unos 40 billones de pesos de evasión por personas naturales, 20 billones por evasión de IVA y otros 20 por evasión de renta de empresas.



¿Esas cifras tienen algún sustento comprobatorio?

​

Ese es el consenso entre los expertos. Siempre se pueden hacer mejores estudios, afinarlos y va a ser una de mis prioridades, pero por ahora el consenso es que los mayores evasores de impuestos en Colombia son personas naturales.



¿A ellos cómo se les castigará?

​

Se van a buscar penas de cárcel. Son penas que deben ser proporcionales a la evasión contra las finanzas del Estado.



Hoy la cárcel por evasión existe, pero un alto contribuyente al que se le descubre la evasión paga el dinero y se libra de pagar cárcel…

​

Así es. Pero debe haber casos de evasión en que, además de pagar, haya cárcel. Esto va a estar en el proyecto que vamos a radicar el 7 de agosto.



¿Sobre la contratación de personal ¿Qué necesitan?

​

Se necesitan abogados, contadores, tributaristas especializados, porque es un área muy compleja. Debe ser gente muy capaz formada específicamente en estos temas.



Eso en lo referente a la normativa, pero ¿frente a la condición humana? Recuerda el verso de “pecador es el que peca por la paga como el que paga por pecar”…

​

Sor Juana Inés de la Cruz tenía toda la razón. Lo que necesitamos es una ética en la autoridad tributaria comparable a lo que se espera de las Fuerzas Armadas. La ética de quienes trabajan en la autoridad tributaria tiene que ser intachable.



Podría especificar el tema de la cárcel por evasión…



Hoy, en teoría existe la pena de cárcel y es un proceso que lleva la Dian en coordinación con la Fiscalía, pero en la práctica no se aplica. En el proyecto de ley que vamos a presentar se establecerá claramente penas de prisión por evasión tributaria a grandes contribuyentes, y que no exista la excepción de que si paga suficiente no va a la cárcel.

Se acaban las amnistías

¿En el proyecto se propondrá alguna amnistía?

​

Las amnistías a los evasores se tienen que acabar. Hoy en día les dicen “normalizaciones tributarias”, pero es lo mismo y eso se debe acabar.



No le gustan las amnistías ni las habrá…

​

No nos gustan ni las habrá, porque significa que a una persona que incumplió con la ley se le dice que se le perdona y que no lo vuelva a hacer, pero es reincidente. En Colombia hay una amnistía, se acogen algunos, se acaba la vigencia de esa amnistía, se inicia una nueva y se vuelven a acoger los mismos de la anterior. Y así una amnistía tras otra. En la práctica, se crea un régimen tributario para personas de altos ingresos y baja ética y otro para todos los demás, eso se tiene que acabar.



¿Cuál va a ser la propuesta sobre gravamen a los dividendos?

​

No se va a presentar una propuesta que se había hecho en campaña, que se refiere puntualmente a obligar a la repartición de dividendos. Eso no se va a hacer. Pero sí vamos a buscar maneras de aumentar la tributación del capital, es decir, de esa combinación de dividendos y ganancias ocasionales; entre esos dos tipos de ingresos se tiene que pagar más.



¿Entonces sí se va a aumentar el impuesto a dividendos?

​

Es una posibilidad que estamos estudiando, pero aún no hay una decisión.



¿Se mantiene la doble tributación?

​

Sí, pero aún no hemos decidido si se va a modificar la tarifa a los dividendos.



Y en el caso de las ganancias ocasionales…

​

Habrá un aumento en la tarifa de ganancias ocasionales. Hoy es del 10 por ciento y estamos estudiando cuál sería ese aumento.



¿Qué significa progresividad tributaria?

​

Quiere decir que si una persona tiene ingresos más altos, tributa más.



¿Qué pasa con la retención en la fuente?

​

No estamos contemplando cambios en la retención de la fuente.



Usted ha dicho que la reforma tributaria que se presentará al Congreso solo afectará al 1 por ciento de la población colombiana. ¿Cómo es eso?

​

Vamos a buscar únicamente un aumento en los impuestos a las personas que tienen ingresos que están en el 1 por ciento más alto de la distribución del ingreso en Colombia, que son quienes tienen 10 millones de pesos o más en ingresos.



¿El 99 por ciento de la población tiene ingresos menores a 10 millones de pesos?



Sí, señor. Así es. Ese 1 por ciento vive en una burbuja en la que piensa que todos están en esa misma burbuja y resulta que el 99 por ciento está mirando esa burbuja esperando que nos demos cuenta de la necesidad que hay fuera de ella. Solo el 1 por ciento de la población concentra riqueza, mientras el 99 por ciento aguanta necesidades. Y lo que la reforma busca es reducir un poco la concentración y la inequidad. No es verdad, como siempre se ha creído, que este es un país de clase media. No es cierto, es de clase pobre. La agenda económica será pedirle a ese 1 por ciento más solidaridad para llevar a cabo programas de inversión social en educación y salud de calidad para que ese 99 por ciento tenga acceso a esas oportunidades que ya tiene ese 1 por ciento y podamos empezar a ser un país de clase media global.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO