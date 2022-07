En el marco del encuentro que realiza la bancada del Pacto Histórico en Medellín, ayer se conoció el nombre del economista y catedrático Luis Carlos Reyes, como el nuevo director de la Dian.



Reyes es un economista e historiador de la Universidad Internacional de Florida, es magíster y doctor en Economía de la Universidad del Estado de Míchigan, y sus áreas de interés han sido la economía del desarrollo, la economía pública y la microeconomía aplicada.

El nuevo funcionario, quien en su trayectoria se ha desempeñado como director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es profesor asociado de la misma universidad y fue miembro del Comité Asesor del Programa de Gestión de Investigación sobre Calidad de la Educación del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes).



También se desempeñó como economista de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. EL TIEMPO habló con Reyes alrededor de lo que viene para esa entidad en la administración que se inicia el próximo 7 de agosto.

¿Qué se puede esperar de la Dian en el nuevo gobierno que se inicia?

Lo primero es que es una entidad orientada al tratamiento respetuoso, justo y digno del contribuyente que aporta lo que debe. Y el respeto que se merece es porque realmente sostiene todo el proyecto de sociedad que tenemos. La otra cara de esa moneda es que se va a perseguir la evasión de una manera severa, llena de decisión, para lograr hacer una mella muy importante en ese más de 5 por ciento del PIB que se evade en impuestos anualmente.

Usted ha participado en el proyecto de reforma tributaria del nuevo gobierno. ¿Quiénes van a tener que pagar más?

Ningún colombiano que gane menos de 10 millones de pesos va a pagar más en impuestos de lo que paga hoy en día, ni por impuesto de renta ni por IVA, pues son ciudadanos que contribuyen y tributan a través de sus contribuciones a la Seguridad Social. Vamos a buscar enfocarnos en aquellas personas que han recibido un tratamiento que de manera equivocada consideramos privilegiado, pues se les ha permitido evadir sin ninguna sanción. Nos vamos a enfocar en esas personas porque ya son las que más deuda tienen con nuestro Estado social de derecho.

¿Eso significa que van a perseguir a los deudores de la Dian?

Se van a usar todos los medios a disposición de la Dian, que incluye que las personas que están presentando al estado cuentas que no son respondan por las omisiones en sus declaraciones de renta.

¿Habrá ajustes en las sanciones para quienes evadan?

Una de las principales opciones que estamos estudiando es revisar cómo se pueden hacer más severas la sanciones para los evasores.

¿Y qué tipo de sanciones se han mirado?

En este momento no quiero decir cosas que todavía no se han decidido con el resto del equipo económico del gobierno. Pero una cosa muy sorprendente es que en Colombia sea casi imposible que un gran evasor se vaya a la cárcel por no pagar impuestos. Que paguen multa sí, pero en los países desarrollados y de altos ingresos los evasores, ricos y pobres, y sobre todo los ricos le tienen pavor a irse a la cárcel por evadir impuestos. Yo pienso que eso es justo y pienso que es algo que deberíamos también tener en cuenta.

¿Le faltan dientes a la Dian?

La Dian necesita dientes, en efecto, necesita más personal, mayor presupuesto y también necesita disposición para perseguir la evasión.

¿Se van a endurecer las penas para los evasores?

Si esa no fuera la intención del gobierno, no habría aceptado el cargo.