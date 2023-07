El próximo 9 de agosto comienza la temporada de declaración de renta de personas naturales en el país, que durará dos meses y medio. La Dian espera que 4,8 millones de colombianos cumplan con esta obligación y que se recauden más de XX billones.



Además, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, le contó a EL TIEMPO las estrategias que está adelantando la entidad para combatir la evasión en el país y recuperar los cerca de 100 billones de pesos que deben los contribuyentes y que equivale a aproximadamente el 7 por ciento del PIB.



¿Cuántas personas deben declarar renta este año?

Iniciamos la temporada de declaración de renta de personas naturales, que es uno de los distintos impuestos que conforman el recaudo del país. Lo más grande es el IVA, después sigue la renta a las empresas y por ultimo está el impuesto de renta a personas.



Son 4,8 millones de personas las que deben declarar y esperamos que la inmensa mayoría de ellas cumplan con esta obligación. El impuesto de renta representa más o menos el 12 por ciento del recaudo.



Empezamos el 9 de agosto con las primeras declaraciones de renta, según el número de la cédula de ciudadanía, y terminamos el 19 de octubre. Les reitero a los ciudadanos que estamos atentos a través de todos los canales de servicio al ciudadano para responder sus dudas y ayudarles en el cumplimiento de esta obligación.

¿Este año se esperan más personas declarando?

Es básicamente el mismo número de personas por una razón importante y es que en la reforma tributaria se cumplió con el compromiso de que ninguna persona con ingresos menores a 10 millones de pesos iba a pagar más en impuesto de renta, y tampoco se iba a ampliar la base en términos de que más personas naturales declararan.



Los umbrales a partir de los cuales la gente declara renta, por un lado, y paga impuesto de renta, por el otro, siguen siendo esencialmente los mismos del año pasado.

¿Cuál será la estrategia para que todos cumplan con esta obligación?

Luis Carlos Reyes, director de la Dian Foto: Dian

Una cosa es que a una persona le toque declarar, pero en últimas declarar es solo contarle al Estado, a través de la Dian, los ingresos que ha tenido. Los que tienen que pagar son un grupo mucho más pequeño, un poco menos de la mitad de ese grupo que declara.



Con la estrategia para mejorar ese recaudo lo principal que estamos buscando es fortalecer el cumplimiento voluntario y no llegar a medidas en las cuales hay un incumplimiento y entran las tareas de fiscalización.



No queremos llegar hasta allá y una de las maneras de lograrlo es facilitar la declaración de renta; por ejemplo, mejorando la interfaz y el apoyo que se les da a los contribuyentes.



Todo esto ayuda a que el cumplimiento voluntario se fortalezca. Esta es la principal estrategia, además de fortalecer la lucha contra la evasión de quienes ya han incumplido de manera reiterada y deliberada con sus obligaciones tributarias.

¿Cuánto se espera recaudar durante esta temporada?

Entre el 9 de agosto y el 19 de octubre se espera recaudar 4 billones de pesos correspondientes a los declarantes que resulten con saldo a pagar luego de descontar las retenciones que les practicaron el año anterior. Incluyendo las retenciones, las personas naturales pagan por concepto de impuesto de renta 16 billones de pesos.

¿Qué se está haciendo para mejorar el recaudo de impuestos en general?

La principal apuesta para lograr esto, además de la modernización tecnológica y de procesos de la entidad que se está realizando a través del Fondo Dian, es la ampliación de planta de la entidad con la llegada de 10.207 funcionarios que ingresan por concurso de méritos, lo cual hace que sean personas sumamente capacitadas.



Nos estamos preparando para el ingreso de esos nuevos funcionarios que van a fortalecer, principalmente, las áreas de tecnología y de servicio al contribuyente para facilitar el cumplimiento voluntario, que es la mejor herramienta para aumentar el recaudo. Este personal va a estar entrando entre septiembre de este año y principios del 2024.



También vamos a fortalecer significativamente el área de fiscalización de la entidad ya que es muy importante que quede claro ese mensaje de que evadir en Colombia es algo que tiene consecuencias muy serias.



¿Se necesitan penas más duras para combatir la evasión?

Lo que se aprobó en la reforma tributaria es un logro importante en lo Legislativo, el reto es ponerlo en práctica dado que en el Código Penal hay varios delitos tributarios que ya existían. Lo que estamos haciendo es apoyándonos en una combinación tanto de lo que se fortaleció como de lo que ya existía y se mantuvo igual.



Desde la Subdirección de Asuntos Penales de la Dian estamos fortaleciendo la construcción de casos basados en los delitos que se reforzaron. No hemos cumplido ni siquiera un año de aprobación de la reforma tributaria, pero ya estamos trabajando para que los primeros casos empiecen a darse bastante pronto.

¿Cuánto deben los colombianos de impuestos?



Lo que estimamos en la Dian en términos de evasión es una cifra muy grande, equivale, según nuestros análisis más recientes, a algo cercano al 7 por ciento del producto interno bruto (PIB), o sea, aproximadamente 100 billones de pesos, de manera que, incluso, sin acabar con el 100 por ciento de la evasión, hay unos recursos importantes.



Hay que entender que las soluciones estructurales se implementan en el mediano plazo, estamos ampliando la planta y son funcionarios que hay que entrenar; y la transformación de procesos y tecnológica de la entidad son estrategias que toca afinar y mejorar en el transcurso del tiempo.



Los resultados en el mediano y largo plazo van a ser muy contundentes e, incluso, en el corto plazo también esperamos empezar a ver resultados tempranos.

Siendo realistas, ¿cuánto se podría recuperar de esos 100 billones de pesos?

Hay un máximo de recuperación razonable y sería el nivel de otros países de la Ocde, en Estados Unidos la evasión es cercana al 1 por ciento del PIB. Entonces, nosotros podríamos recuperar seis puntos del PIB, si llegáramos al nivel de Estados Unidos que nos lleva una delantera muy grande.



Ese monto tan grande no se recupera en un año ni en dos, pero sí hay unos resultados tempranos que esperamos poder ver y que están expresados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Es importante que la visión tanto de la entidad como del país esté concentrada en esa medida de la brecha tributaria.



¿Cuánto deberían estar pagando los contribuyentes y cuánto en realidad están pagando? La diferencia entre estas dos cosas es algo que hoy en día es muy grande y creo que como país tenemos la capacidad de reducirla en el mediano plazo.

¿Cuánto se ha recaudado a la fecha por la tributaria de 2022?

Lo que hemos visto es un alza en el recaudo frente al mismo periodo del año pasado, es un aumento en términos reales, no nominales, del 16 por ciento. Es un incremento importante que contribuye a financiar todas las iniciativas del Gobierno.



Facebook Twitter Linkedin

¿Cuándo comienzan a regir los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados?

Comienzan a regir desde el próximo 1.° de noviembre. Esto quiere decir que se empieza a cobrar en el bimestre noviembre–diciembre de 2023 y se paga entre el 10 y el 23 de enero de 2024 según el último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT).

¿Por qué insisten en que las regalías no se pueden deducir del impuesto de renta?

Hay dos temas en esta discusión. Un tema es la conveniencia de las razones por las cuales el Congreso tomó la decisión de no permitir la deducción de las regalías en el impuesto de renta y en este momento lo que se está debatiendo es la constitucionalidad de esa medida.

En términos de constitucionalidad hay varias razones y una es que en esta etapa los argumentos de conveniencia contable no son lo que se está discutiendo, lo que se está discutiendo es si el Congreso, constitucionalmente, tiene la facultad de impedir la deducción de ciertos costos y gastos en el impuesto de renta.



La respuesta a esto es que sí, en el pasado en numerosas ocasiones el Congreso ha limitado la deducción de costos y gastos en el impuesto de renta y la Corte ha fallado a favor de la constitucionalidad de estas medidas.



Lo que hemos argumentado y seguiremos argumentando ante la Corte es que, en la medida en que aumenta el recaudo necesario para propender hacia la igualdad y justicia social, que es el fin central de la reforma tributaria, es una medida que cumple con su fin, y por lo tanto, es perfectamente constitucional y está dentro de las prerrogativas del Congreso haber hecho lo que hizo.



Adentrarnos en argumentos contables en este momento, dado que la contabilidad es algo que se reglamenta desde el Ejecutivo y no desde el Legislativo, sería buscar que se socavara la división entre poderes. El Congreso ya tomó una decisión, esa decisión es constitucional y el argumento es que, por lo tanto, debe mantenerse esta medida que se tomó en la reforma tributaria.

¿Entonces los argumentos de las petroleras y mineras no tienen fundamentos?

La inmensa mayoría de las compañías petroleras, por ejemplo, se van por el pago en especie de las regalías, y en este pago, esas regalías no entran en sus ingresos. Lo único que se les está impidiendo es deducir los costos y gastos de la extracción del petróleo, que dado que son costos y gastos en los cuales de todas formas tenían que incurrir para sacar aquellas cosas que ellos iban a vender y de las que se van a lucrar, son unos costos fijos grandes con unos costos marginales bajos en términos técnicos, no es algo especialmente oneroso el que no se puedan deducir estos costos y gastos.



Más allá de eso, pues es el argumento que se ha dado desde la reforma tributaria, en tanto que son recursos del Estado y el Estado es el que toma la decisión de especificarle a las compañías en qué condiciones entrega esos recursos.



¿No poder deducir las regalías puede poner en riesgo las inversiones y el recaudo a futuro?

Ese es el argumento que hacían el sector hace un año y hoy en día vemos son sumo agrado que la industria sigue operando y sigue dando utilidades. Lo que nosotros siempre buscamos es que las empresas generen muchas utilidades para que paguen muchos impuestos y se están logrando esos dos fines.



En términos de atracción de la inversión es importante ver que se sigue invirtiendo en el país, y por otro lado, no nos genera ninguna incomodidad dar el mensaje de que las inversiones que más se buscan en este momento en el país son de otro tipo.



Creemos que las condiciones para invertir en el sector minero energético siguen dándose, pero la inversión extranjera que queremos privilegiar es aquella que va hacia industrias más enganchadas con las energías renovables y en lo que es el futuro, y no el pasado, de la industria minero energética o de la producción de energía en general.

¿Se ha avanzado en la reforma tributaria territorial?

Esta es una iniciativa del Ministerio de Hacienda y de lo que se maneje en el Congreso de la República, nosotros desde la Dian estamos listos para proveer el apoyo técnico que se requiera en temas de tributación territorial.



El enfoque de una reforma tributaria territorial tendría que ser el fortalecer las finanzas públicas de los departamentos y de los municipios, además de mejorar la eficiencia del sistema, pero la realidad es que en este momento el Ministerio de Hacienda es algo en lo que todavía está trabajando, está muy en borrador y no hay detalles concretos que pudiéramos anticipar en este momento.

¿Las plataformas digitales sí deben pagar más impuestos?

Algunas plataformas pueden que paguen el IVA, pero una empresa que opere en el país debería ser responsable de retener el IVA que hacen en sus ventas, pero no sólo eso, sino pagar impuesto de renta.



Claro que ya pagan algunos impuestos, pero, necesariamente, no pagan los mismos impuestos que pagan las empresas tradicionales que están domiciliadas en el país.



La medida que tomamos en la reforma tributaria fue buscar equiparar esas condiciones para que si una empresa tiene una presencia económica significativa, así no tenga una sede física en el país, tenga que pagar los mismos impuestos que una empresa que opera físicamente en el país.

