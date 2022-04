Con la resolución número N°000028 del 28 de febrero de 2022 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) amplió el plazo para implementar y emitir la Nómina Eléctrónica para las empresas que deban cumplir con este requisito.



Esta ampliación del plazo se hizo en el contexto de la reactivación económica y considerando que las pequeñas y medianas empresas representan cerca del 78 % de la empleabilidad en Colombia.



Ahora, las empresas que tengan entre uno y diez colaboradores tendrán hasta el 13 de mayo para emitir la Nómina Electrónica en la que deberá quedar registrada la información correspondiente a los meses de diciembre de 2021, enero y febrero del 2022. Los meses de marzo, abril y mayo deberán ser registrados en el periodo de los 10 primeros días hábiles del mes de junio, es decir antes del 14 de ese mes.



De igual forma la Dian informó que aquellas empresas que no estén obligados a expedir factura electrónica tendrán un plazo especial, por lo que dentro de los 10 primeros días hábiles de julio deberán registrar el soporte de pago de la Nómina Electrónica del mes de junio. En el decreto se hace la aclaración que esta excepción se hizo porque, según dice la Dian, en este grupo entran personas naturales, agricultores y empleadores que no son responsables del impuesto sobre la venta (IVA).

Cabe aclarar que el trámite no consiste únicamente en radicar la información ante la Dian, también deben transmitir los soportes de pago de la Nómina electrónica y, de ser necesario, los ajustes hechos.



Andrés Ángel, CEO de la startup Nominapp, aclaró en entrevista con 'Valora Analitik' que este permiso extendido también se dio teniendo en cuenta las limitantes que muchas empresas, por ejemplo, el desconocimiento del proceso y las fechas de cierre, o incluso la falta de recursos económicos para encargar a alguien de verificar la implementación de estos requisitos.



Cabe recordar que en caso de no cumplir con los requisitos se aplicarán las siguientes multas; si presenta la información después de la fecha, se hará un cobro correspondiente al 3 % de la nómina; si la información suministrada es errónea y no es corregida en el plazo determinado el descuento será del 4%; y si no presenta ninguna información la multa será del 5 % del total de la nómina.

¿Qué es Nómina Electrónica?

Es un documento digital acerca de la nómina que un empleador paga a sus trabajadores. Este debe ser registrado frente a la Dian para que quede una constancia de información que incluye deducción por parafiscales y pagos devengados.



Para conocer los pasos sobre cómo generar y pagar la Nómina electrónica de clic aquí

