Llega segundo día sin IVA: guía para conocer los productos con descuentos

Este viernes 19 de noviembre de octubre se llevará a cabo la segunda de tres jornadas comerciales sin IVA que el Gobierno programó para este 2021, con el propósito de darle un mayor impulso al comercio, las empresas y la economía en general, luego del fuerte golpe recibido por la pandemia del coronavirus. La última jornada está prevista para el viernes 3 de diciembre.



Pero a diferencia de lo ocurrido con el primer día sin IVA el año pasado, el cual se llevó a cabo aún en medio de ciertas restricciones a la movilidad, sin que miles de comercios estuvieran preparados para atender la inesperada avalancha de compras por internet, lo que colapsó varios sitios y plataformas, y serias dificultades económicas, este año la situación ha sido diferente.



No solo porque en la primera jornada se lograron ventas por más de 9,8 billones de pesos, debido a factores como la posibilidad de hacer compras en efectivo, y a que el comercio aprendió las lecciones del año pasado, hizo inversiones en tecnología y adoptó acciones como la preventa y la extensión de horarios, para controlar los aforos de los establecimientos.



Para la jornada de este viernes no se exigirá el carné de vacunación contra covid-19, ya que a través de circular conjunta del Ministerio de Interior, Salud, Turismo y Comercio el Gobierno Nacional reiteró las medidas para el desarrollo del próximo día sin IVA que se desarrollará este viernes 19 de noviembre.



En el documento se dejaron claros los requisitos en la exigencia del carné en este día, ya que es la primera jornada bajo esta obligatoriedad que no aplica para el comercio, ya que la medida no contempla las actividades comerciales diferentes a las ya nombradas que se desarrollen en estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dentro de los centros comerciales.



Es decir, que la obligación de pedir el carné aplica para eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva, y bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio así como en en escenarios deportivos, parque diversiones, temáticos y museos.



El Gobierno espera ventas tres veces superiores a las registradas en cada jornada programada para este año, respecto a las del año pasado, según lo manifestó María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo.



Por su parte, los comerciantes, a través de su vocero Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, su gremio, han dicho que prevén un repunte de las ventas de entre 25 y 30 por ciento este año, si se tiene en cuenta que hoy el comercio está mejor preparado respecto de lo que estaba el año pasado cuando se llevaron a cabo jornadas similares con algunas fallas en el canal electrónico.



Pero también porque en la actualidad la movilidad de las personas ha mejorado de forma sustancial y la economía se ha venido recuperando bien, aunque falta un buen trecho para alcanzar los niveles del pasado, sobre todo en materia de empleo.

No obstante, esperan un valor en ventas de más de 18 billones de pesos para las tres jornadas sin IVA del 2021.

Así se preparó el comercio

El año pasado, según estimaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit), estas rondaron los 14,8 billones, de los cuales más de 1,2 billones correspondieron a compras en línea en los tres días programados.



“Esta vez el sector se alista para aprovechar mucho mejor las jornadas: además de generar estrategias de marketing y de un buen manejo del inventario, las empresas han trabajado en la optimización en dispositivos móviles, el fácil acceso, contar con personal disponible para interactuar con los compradores por redes sociales y de manera presencial. Así mismo, con un mecanismo de despacho que responda a las compras e implementación de mayores herramientas de ciberseguridad”, señaló la ministra Lombana.



De hecho, de acuerdo con una encuesta realizada por Fenalco entre sus afiliados, el 64,4 por ciento afirmó estar preparado para atender tanto por su canal digital como en tienda física; 33,3 por ciento indicó que solo atenderá en físico, y 2,2 por ciento, únicamente a través de su canal digital.



María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), dijo que para evitar aglomeraciones virtuales en esta oportunidad los comercios electrónicos han realizado un esfuerzo enorme por informar a los consumidores del requerimiento de recolectar sus datos, pues estos son necesarios para emitir la factura electrónica clave para el beneficio del IVA.



“Esos datos también podrían ser recolectados para realizar ‘filas’ en los comercios electrónicos con el objetivo de que puedan manejar sus inventarios y controlar mejor toda la información necesaria para vender en estas jornadas”, precisó.



Además de adelantar las adecuaciones logísticas en sus canales físicos y virtuales, de reforzar los protocolos de bioseguridad para este jueves y los días sin IVA que vienen, en el entendido de que la pandemia aún persiste, los comerciantes también se comprometieron a proporcionarle a los consumidores información clara, veraz, suficiente y oportuna sobre los requisitos que debe cumplir su compra para que aplique el beneficio, según lo dispuesto por las normas para estas jornadas.



En ese compromiso con la transparencia se comprometieron a no publicar la exención del IVA como descuento otorgado por el vendedor y a manejar las activaciones promocionales de manera independiente de la exención del IVA.

Habrá horarios extendidos

Durante los días sin IVA, el 44 por ciento de los establecimientos abrirán a partir de las 7 de la mañana, el 38 por ciento mantendrá sus horarios normales y el 7 por ciento tendrá sus puertas abiertas al público desde las 5 de la madrugada.



Según una encuesta realizada por Fenalco, existe la posibilidad de que los establecimientos extiendan sus horarios en la hora del cierre. En este escenario, siete de cada 10 comercios cerrarán más tarde como estrategia para atender a una mayor cantidad de clientes en esos días.

Estas son las categorías de productos con el beneficio

Si bien algunos comercios han anunciado que aplicarán descuentos en productos que no tienen IVA, tenga en cuenta cuáles son las categorías con ese impuesto que este jueves quedarán exentas del mismo.



1. Vestuario y calzado: con valor igual o menor a 726.160 pesos. Morrales, bolsos, gafas de sol y paraguas, entre otros, en igual rango, también están exentos.



2. Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones: se aplica para los que valgan 2’904.640 pesos o menos.



3. Elementos deportivos: tendrán descuento si valen igual o menos de 2’904.640 pesos.



4. Juguetes y juegos: artículos de este grupo con valor igual o inferior a 363.308 pesos.



5. Útiles escolares: los elementos de esta categoría no pagarán IVA si cuestan igual o menos de 181.540 pesos.



6. Bienes e insumos para el sector agropecuario: incluye semillas, abonos, sistemas

de riego y guadañadoras, siempre y cuando tengan un valor igual o menor de 2’904.640 pesos.

Recomendaciones de seguridad a la hora de comprar

1. Utilice redes privadas: no descuide la red a la que el dispositivo se conecta. En el caso de las aplicaciones de compra, se debe validar que estén verificadas por el establecimiento o marca que distribuye el producto.



2. Use antivirus: El antivirus, así como un detector de malware, debe ser usada tanto en la oficina como en los dispositivos personales. “Ambos sistemas deben estar instalados, actualizados y programados para que periódicamente escaneen, adviertan y eviten mensajes y websites maliciosos”.



3. Proteja sus contraseñas: utilice contraseñas complejas y cámbielas con frecuencia, es lo más eficaz. “Recomendamos optar por frases largas con espacios y caracteres especiales”.



4. Cuidado con las ofertas: para evitar ingresar a un enlace infectado, no haga clic en los mismos correos, sino ingresar directamente a la página principal del oferente, de preferencia digitando la dirección URL completa.



5. Proteja sus datos: coloque en los sitios de compras solo los datos de los campos obligatorios y no en los opcionales y no vincule las redes sociales con tiendas online, así se evita que estos datos puedan ser utilizados para responder preguntas de seguridad. Además, controle los permisos que solicita cada aplicación para descargarla.

Guía para realizar compras efectivas

Si usted es uno de esos millones de compradores que buscan aprovechar los beneficios del día sin IVA del año, siga estas recomendaciones:



¿Cuál es el límite de compra de los bienes cubiertos?

​

Recuerde que solo puede adquirir hasta tres unidades del mismo género, vendido por el mismo responsable. Cuando se trate de productos que vienen en pares, se entenderá que ese par corresponde a una unidad.



¿Cómo calcular el valor de un producto sin IVA?

​

Se toma el precio final del producto (que incluye el IVA) y se divide por 1,19. Por ejemplo, un artículo que cuesta 150.000 pesos se divide por 1,19, lo que dará 126.050,42 pesos; ese es el valor.



Y para conocer el IVA de ese mismo producto se toman los 150.000 pesos y se les resta el valor sin IVA (126.050,42 pesos), lo que arroja un resultado de 23.949,58 pesos, ese es el IVA de dicho producto.



¿Los descuentos de esta jornada solo aplican para compras en comercios físicos?

​

No. Los consumidores podrán adquirir sus productos ya sea en la sede de los establecimientos comerciales o a través del comercio electrónico. No obstante, para que tenga validez el descuento aplicado para este día, se debe exigir factura electrónica.



¿Todas las formas de pago aplican para los beneficios de este día?

​

Se pueden hacer pagos en efectivo, tarjetas débito, crédito y otros mecanismos electrónicos en los que intervenga una entidad vigilada por la Superfinanciera.



¿Qué pasa si el bien que compré tiene fecha diferente a la del día sin IVA en su factura?

​

La fecha del comprobante de pago o voucher debe corresponder al día sin IVA.

Cualquier otra fecha no será válida para aplicar al beneficio de estas jornadas del año.



¿A quién pueden acudir los consumidores en caso de que tengan quejas relacionadas con las compras ese día?

​

Cualquier inconsistencia, queja o reclamo los consumidores pueden reportarlos a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que cuenta con varios canales para atender los requerimientos en materia de consumo:



1. Correo: contactenos@sic.gov.co

2. Aplicación en Android y iOS: SIC a la Mano



¿Los comercios (virtuales o físicos) pueden pedirme datos personales para realizar mis compras?

​

Sí porque, para que el comercio pueda vender los productos con el beneficio de exención del IVA, debe emitir una factura y en ella se debe identificar al consumidor final del bien adquirido.



¿Por qué en una misma página de comercio electrónico encuentro un mismo producto con dos valores diferentes?

​

​Cuando el comercio es un market place, es decir, una página web donde varios vendedores ofrecen sus productos, es posible que se encuentre un mismo producto

con diferencia de precios. La recomendación es comparar bien los precios y productos antes de hacer la compra.



¿Qué garantías hay de que se cumplirán las medidas de bioseguridad en esos días?

​

​Los comerciantes representados por Fenalco firmaron con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con el Ministerio de Salud un compromiso por medio del cual los establecimientos reforzarán sus protocolos de bioseguridad durante las tres jornadas de día sin IVA.



Esto significa que los comerciantes se obligan a acatar las normas contempladas en la Resolución 777 de 2021 para reducir los riesgos de contagio por la pandemia de covid-19.



* Con apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.