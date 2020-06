Día sin IVA no ayuda a comercio de San Andrés que pide trato distinto

La extensión de las medidas de aislamiento preventivo, con retorno gradual de algunas actividades económicas, hasta el próximo 15 de julio, incrementó la preocupación en la isla de San Andrés, donde fue conformado el grupo de ciudadanos 'Juntos por el archipiélago', del cual hacen parte representantes de todos los sectores productivos., quienes lanzaron un llamado de auxilio al Gobierno Nacional y a los organismos multilaterales con presencia en el país.



Estos son sus reclamos.

1. Turismo seguirá paralizado. El grupo ciudadano, que envió una carta al presidente de la República, puso de presente que el cierre del turismo, actividad de la cual depende el 90 del ingreso en este departamento, los tiene al borde de la calamidad pública. "En la actual coyuntura, con más de 100 días de cierre del aeropuerto para vuelos comerciales nacionales e internacionales, no ha dejado ninguna opción", sostuvo Camilo Hernández, vocero del grupo.



(Le puede interesar: FMI espera este año una contracción económica mundial más aguda)



2. Las medidas de alivio con el IVA no les aplican. Los 3 días sin IVA, establecidos para impulsar la reactivación económica en el comercio y la industria, no les beneficia en nada, puesto que en esa zona del país están exentos del impuesto.



Para exponer esta situación, Hernández dice que "hemos intentado múltiples acercamientos -como actores productivos- para ser escuchados por el Señor Presidente y su equipo de gobierno, para buscar de manera colectiva, soluciones que nos permitan sostener la economía y el sector social en las islas; pero, a la fecha no hemos recibido aún una respuesta".



3. Precaria conectividad. Si para el comercio del resto del país, las ventas electrónicas son una alternativa, para los sanandresanos no lo son, puesto que la conectividad a internet es muy precaria. Es así como, el internet de la isla en promedio tiene una conectividad de 113 mil bits por segundo, lo que dificulta la administración de cualquier portal.



(Además: Presidente de Andi explica alcance de campaña Colombia arranca seguro)



4. Carestía. En el SOS que envían desde la isla, habitada por cerca de 80.000 personas, incluyen una situación que se volvió evidente en la actual coyuntura, y es que "el Muelle Departamental tiene las tarifas dolarizadas, lo que hace que las importaciones y los productos de la canasta familiar lleguen a las islas hasta con un 40 % de sobre costo".

Las cuentas de la cámara de comercio

El sector turismo fue uno de los primeros que apagó motores, tras la propagación del coronavirus en el mundo. Desde febrero, una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de la isla, ya se registraba una disminución de más del 60 % de los ingresos. Para ese momento, ya el 6 % de las empresas habían cesado operaciones. Un mes más tarde, en un segundo sondeo, la cifra de caída en los ingresos ya iba en 80 %, y 4.215 trabajadores que tenían contratos laborales directos quedaron desempleados.



(Lea también: Evalúan restringir venta de electrodomésticos para segundo día sin IVA)



En la primera semana de junio, la Cámara de Comercio ya contabilizaba 67 establecimientos comerciales con operaciones totalmente cerradas e, inclusive, con entrega del local en el que funcionaba su negocio. Esa cantidad de empresas de comercio representan el 18 %, mientras que el 80 % restante sigue a la expectativa, asumiendo los costos de la parálisis, con la expectativa de reanudar actividades en el corto o el largo plazo.



La salida definitiva o, al menos, una solución momentánea, es lo que quieren encontrar, a través de un encuentro con el Gobierno nacional.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS