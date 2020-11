Comerciantes esperan que ventas crezcan 10 % más en tercer día sin IVA

Sin las restricciones de movilidad que caracterizaron las dos primeras jornadas sin IVA (19 de junio y 3 de julio), salvo las que obligan a adquirir artículos de tecnología y electrodomésticos por internet, los comerciantes del país creen que en esta nueva maratón comercial, que inició a las cero horas de este sábado, sus ventas llegarán a los 7 billones de pesos, un 10 por ciento más que en la jornada anterior.

Y si bien las estimaciones del Gobierno son más conservadoras, 5,7 billones de pesos, lo cierto es que estos días sin IVA, aprobados en ley de crecimiento económico (Ley 2010 de 2019), se constituyen en una de las estrategias claves con las que el Ejecutivo espera darle un impulso a la reactivación de la economía que ya muestra algunos síntomas de mejoría, pues al cierre del tercer trimestre su contracción fue mucho menor (9 por ciento) que la del primer trimestre (15,8 por ciento), según lo reveló el Dane esta semana.



De esa estrategia también hace parte el anticipo de la prima de diciembre que se autorizó para unos 1,2 millones de empleados públicos y a lo cual se han sumado el Grupo Éxito, con el anticipo a 35.000 trabajadores, Auteco y la AFP Protección que adelantará la prima a sus 70.000 pensionados.

Autocuidado, la clave

La de este sábado no será una jornada muy distinta de las realizadas a mediados del año, y si bien hay sectores que prevén que algunas marchas de estudiantes que estarían conmemorando el paro del 21 de noviembre del 2019 podrían crear dificultades en el tránsito vehicular, desde las centrales obreras lo descartan de tajo.



Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que desde el Comité Nacional de Paro no se tienen programadas marchas o concentraciones. “Básicamente habrá, en algunas plazas y plazoletas del país, actos culturales y artísticos con los que se conmemorará el 21 de noviembre del año pasado”, afirmó.



Algunas organizaciones estudiantiles, no obstante, anunciaron movilizaciones en ciudades como Bogotá.



Al margen de esto, los comerciantes, a través de su vocero, Jaime Alberto Cabal, dicen que hay que ser muy responsables con el autocuidado y cumplir los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones.



Algo en lo que coincide José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, quien indicó que se permitirá la venta presencial en algunos sectores, mientras que la adquisición de electrodomésticos, tecnología y equipos de comunicación se hará solo por internet.



Las personas que participen en esta jornada deben tener en cuenta que no podrán comprar más de tres unidades del mismo producto, y solo los comerciantes con establecimientos legalmente constituidos podrán aplicar el descuento.



La única forma de pago aceptada será la electrónica, lo cual quiere decir que solo se aceptarán tarjetas débito, crédito o prepago, y otros mecanismos de pago electrónico.

El vendedor tendrá que emitir factura electrónica de forma obligatoria y la Dian podrá aplicar una norma general antiabuso en caso de que los precios sean manipulados.



En línea se podrán adquirir electrodomésticos, equipos de comunicación, patinetas y bicicletas cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 2'848.560 pesos, equivalentes a 80 Unidades de Valor Tributario, sin incluir el impuesto sobre las ventas (IVA).



Los juguetes y juegos con valor igual o inferior a 356.070 pesos (10 UVT), sin incluir el IVA. En esta categoría no se incluyen bicicletas y triciclos para adultos, artículos de fiesta y carnavales, artículos recreativos, programas informáticos y softwares.

Vestuario, calzado y artículos deportivos

Aunque en los dos primeros días sin IVA la compra de electrodomésticos y tecnología tuvieron gran dinámica, algunos comerciantes creen que en esta ocasión, por la proximidad de la Navidad y, anticipándose un poco al 2021, muchos padres demandarán más vestuario, calzado y hasta útiles escolares.



Sin embargo, deben tener en cuenta que no todos los productos en esas categorías estarán exentos del IVA.



Por ejemplo, si se trata de vestuario, para obtener el beneficio el precio de venta del producto debe ser igual o inferior a 712.140 pesos. Se trata de prendas de vestir de todo tipo, es decir, cualquier pieza de vestido o calzado, pero no incluye materias primas.



Para los artículos complementos de vestuario, el precio de venta por unidad debe ser igual o inferior a 712.140 pesos, sin incluir el IVA; y si se trata de comprar elementos deportivos, su valor de venta por unidad debe ser igual o inferior a 2'848.560 pesos, sin IVA, como morrales, maletines y bolsos de mano, entre otros.

