Preventa, descuentos y promociones, las estrategias para el Día sin IVA

Alcanzar ventas por 18 billones de pesos en los tres días sin IVA previstos para este año y un crecimiento del 35 por ciento frente a los resultados obtenidos el año pasado en esas jornadas, no será un reto fácil de superar, menos aún con una economía que se recupera, pero que tiene altos niveles de desempleo.



Por eso algunos comercios se vienen preparando desde hace algunos días no solo con grandes ofertas y promociones, sino también con una estrategia de preventa que le permite a las personas adelantar sus comprar y finiquitarlas este jueves 28 de octubre, fecha en la que rige la aplicación del descuento del IVA.



Por ejemplo, la plataforma Rappi informó que hasta el 27 de octubre, mantendrá activada una temporada de preventa. “Desde Rappi promovemos esta preventa para que nuestros usuarios puedan hacer una pre compra o reserva, con cuatro días de anticipación sobre productos que tienen gran demanda y por ende se agotan de manera inmediata; así el 28 de octubre, día en el que el comercio procederá a facturar, el consumidor solamente deberá proceder a efectuar el pago”, dijo Matías Laks, su gerente en Colombia.



Para la compañía, esta preventa generará un beneficio en inventarios exclusivos sobre algunos de los productos más vendidos en este pico comercial, 70 por ciento de los cuales son televisores, seguidos de celulares, y electrodomésticos, en la que se destacan las freidoras como el producto más solicitado de esta última línea.



Por su parte, multinacionales como Makro ofrecen a los consumidores campañas que amplían los descuentos del Día sin IVA, como EconoMakro. Con esta estrategia, dicen sus directivas, se busca que los clientes en general, pero en particular los clientes profesionales de la cadena de retail, puedan tener un descuento adicional en productos para sus negocios o empresas.



Adquirir estos electrodomésticos y todos los productos de la tienda no solo se podrá hacer de manera presencial en las 22 sedes que Makro tiene a nivel nacional, sino también a través del canal de venta digital tienda.makro.com.co y por el de Makro Domicilios.



Además, Makro ha ampliado su stock para atender las ventas del primer día sin IVA, ofrece descuentos desde el 15 hasta el 35 por ciento en varios productos que no hacen parte del día sin IVA como lo son panes, carnes y bebidas y que se pueden comprar por los canales en línea o de domicilio, precisaron sus directivas.



El Tiempo