Comerciantes buscarán más días de estímulos para elevar sus ventas

Sin que se conozcan aún los resultados de los dos días sin IVA que faltan, los comerciantes ya están trabajando en nuevas estrategias que les permitan lograr jornadas de ventas similares, pero enfocadas en otros renglones del comercio y la economía que también se han visto muy afectados por la pandemia.

Estas propuestas se las harán saber al Gobierno una vez concluyan las dos jornadas sin IVA que están previstas, según lo dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en entrevista con EL TIEMPO, tras señalar que esas alternativas se están estudiando con los empresarios y comerciantes.



(Le puede interesar: Alístese para sacarle provecho al segundo día sin IVA, el 3 de julio)



De hecho, el gremio, a través de Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y sector automotor, le pidió ayer al Gobierno la suspensión temporal del IVA y del impuesto al consumo para los vehículos, con el fin de estimular las ventas de este renglón que ha visto reducir sus ventas de manera drástica este año.

El día sin IVA ha demostrado su efectividad, ¿esto los llevará a programar nuevas jornadas similares para impulsar las ventas de más sectores, pero con otros estímulos?

​

Después de varios meses tan difíciles, en muchos casos de ventas cero, todo lo que pueda hacer el comercio en ventas y financiación se está implementando, pero sí se requiere de algunos estímulos adicionales.



Estos tres días sin IVA serán una lección de lo que se puede hacer con la demanda, por eso estamos proponiendo al Gobierno algunos otros incentivos direccionados a otro tipo de sectores específicos para impulsar esa demanda, pero estamos esperando terminar este experimento y a partir de entonces vamos a hacerle otras propuestas al Gobierno en ese mismo sentido.



El balance en ventas del pasado 19 de junio fue muy positivo, ¿esperan lo mismo para este viernes?

​

El hecho de que haya una limitación de la no presencia de las compras de electrodomésticos y tecnología, que son los más demandados, puede disminuir un poco la facturación promedio por transacción y eso hará que las ventas no alcancen los niveles de la primera jornada, pero sí el número de transacciones. Es toda una incertidumbre, estamos aprendiendo de esto y creo que el primero dejó unas lecciones importantes y positivas, otras no tanto y son las que vamos a corregir



¿Qué cambios trae esta nueva jornada sin IVA para el comercio y los consumidores?

​

Varios ajustes y diferencias, pero la principal es la posibilidad de que aquellos grandes almacenes y superficies que vendan electrodomésticos y tecnología lo hagan solo a través del comercio electrónico.



Esta fue una propuesta de Fenalco acogida por el Gobierno, pero vale la pena hacer claridad en que los almacenes de formato mediano y pequeño, que venden este tipo de productos, lo pueden hacer de forma presencial y virtual. Las demás categorías exentas del IVA se pueden adquirir en los comercios físicos y en los canales virtuales.



(Lea también: Hacen segundo giro de subsidio a la nómina y pagan subsidio a la prima)

Estamos proponiendo al Gobierno incentivos direccionados a otro tipo de sectores específicos para impulsar esa demanda FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo evitar los tumultos de compradores?

​

Primero, un llamado a los consumidores que comprarán este viernes, frente al comportamiento ejemplar que se debe tener en la aplicación de los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social.



Por eso, uno de los ajustes es que la responsabilidad de cuidar el aforo y el control de los clientes para el comercio es de puertas hacia adentro y en el perímetro inmediato, si es un parqueadero o área de ingreso.



Pero también quedó claro que en la calle la responsabilidad es de la Fuerza Pública. Fenalco les hizo un llamado al Gobierno y a los alcaldes para que haya colaboración a fin de evitar esas aglomeraciones y hacer cumplir los protocolos de seguridad en cada una de las personas que ingresarán a los comercios.



¿Se superaron los obstáculos técnicos y funcionarán las plataformas de los comercios para que las compras fluyan mejor?

​

Desde el mismo día en que se presentaron esos inconvenientes se trabaja en solucionarlos. En estos 15 días se ha venido ensanchando la capacidad de las plataformas, pero es importante decir que los requerimientos de la Dian en cuanto al control de las categorías, número de ítems que se pueden comprar y topes de precios han requerido ajustes en sistemas e inversiones tremendas por parte de comercio, y algunos pequeños no lo han podido hacer dada la difícil situación.



Pero esperamos que con los ajustes hechos por muchos comercios hoy se tenga una mejor capacidad, quizás no a los niveles que se quisiera, pero sí se ha hecho un trabajo riguroso para que el 19 de julio todo fluya mucho mejor que en la primera y en esta segunda jornada sin IVA.



¿Esperan en esta jornada una mayor, menor o igual afluencia de compradores?

​

Es una pregunta que nos hemos planteado con los comercios, porque está la incertidumbre de si ya la mayoría de personas que iban a comprar lo hicieron y no repiten, si falta mucha gente que lo hará aprovechando la facilidad que se está dando o si incluso hay gente que repita. Pero esperamos un comportamiento muy similar al de la primera jornada.



(Además: Principales razones de endeudamiento durante la pandemia)



¿Qué pasa si por descuido una persona va a una gran superficie a comprar algún electrodoméstico?

​

No lo podrán hacer porque las secciones de electrodomésticos y de tecnología de estos almacenes estarán cerradas o inhabilitadas, como cuando hay ley seca y las secciones de licores tienen restricción de compra para los clientes. Y si por alguna razón alguien toma un producto de estos, muy seguramente al momento de pagarlo se le advertirá que no lo puede llevar, porque si se permite el comercio será sancionado.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS