Las jornadas del día sin IVA en el país quedaron descartadas tras la aprobación en el Congreso de la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. Incluso, por decreto, la última jornada, que estaba pensada para el pasado 2 de diciembre, fue cancelada.



Cabe recordar que los días sin IVA fueron una iniciativa durante el gobierno de Iván Duque para reactivar la economía en medio de la crisis generada por la pandemia por covid-19.



Ahora bien, el Gobierno actual ha explicado que no es muy claro el impacto de estas jornadas en la economía pues no hay cifras rigurosas al respecto. Asimismo, argumentan que los días sin IVA se han enfocado en compras a productos importados sin tener un apoyo fuerte a los productos nacionales.



Finalmente, que los beneficios de retirar el impuesto del 19 % durante un día estaría beneficiando a los hogares con más recursos y no los de menor, que fueron el objetivo de la iniciativa.

Cristian Garcés, representante a la Cámara. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Ante la eliminación de la última jornada, el partido Centro Democrático radicó un proyecto de ley ante el Congreso que busca revivir esta posibilidad. La iniciativa logró la aprobación en el primero de los cuatro debates necesarios en la comisión tercera de la Cámara de Representantes.



De acuerdo con Christian Garcés, representante por el Valle del Cauca, el propósito es impactar positivamente la economía.



“Se faculta al presidente de la República para decretar hasta tres días sin IVA y además definir las actividades económicas que se quieran promover. De esta manera se logra trabajar por los ingresos, el empleo, se apoya el comercio y se benefician todos los colombianos”, precisó el representante.



La ponencia expone que esta debería considerarse una medida de "activación comercial recurrente" y, además, con efectos "similares sobre la economía a los que tiene el traslado de los días feriados a los lunes festivos para estimular el turismo o las jornadas de operación en horarios extendidos del comercio que organizan los gremios en distintas temporadas, como amor y amistad o Navidad".



Esta propuesta plantea que tendrá un impacto fiscal de 444.999 millones de pesos que, de acuerdo con los ponentes, “se encuentra compensado por el incremento en el recaudo de otros impuestos nacionales y territoriales aplicables a bienes y servicios no amparados por la exención”.



