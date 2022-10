Aunque desde que se inició el Gobierno la administración Petro, a través del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, descartó de plano la continuidad de los días sin IVA, estas jornadas de descuentos, creadas en el gobierno de Iván Duque y que impulsaron la reactivación de la economía tras la pandemia del covid-19, sí volverán a estar a disposición de los ciudadanos.



Así lo determinó esta semana el Ejecutivo, tras aclarar que la ‘remasterización’ de las jornadas, que serán solamente dos al año en el 2023, tendrá un enfoque en la promoción de la producción nacional y se aplicará sobre una lista de productos específicos, según explicó el funcionario esta semana al término de una de las reuniones con los ponentes del proyecto de reforma tributaria en el Senado y la Cámara de Representantes.



Esta ‘resurrección’ de los días sin IVA fue uno de los principales cambios que hubo esta semana al proyecto de ley que vienen trabajando el Gobierno y las comisiones económicas del Legislativo, y cuya ponencia, según conoció EL TIEMPO, será presentada mañana en horas de la tarde, para dar inicio a las discusiones y votación de la iniciativa en primer debate conjunto en las células legislativas conjuntas.

El texto definitivo tendrá este y otros cambios que fueron avalados directamente por el presidente Gustavo Petro en el encuentro de gobierno que se hizo durante el viernes en la hacienda presidencial Hatogrande, al norte de Bogotá.



Según la proposición que presentó el senador Gustavo Bolívar, a la cual el ministro Ocampo le dio aval, los nuevos días sin IVA se celebrarían en febrero y en agosto del 2023, los descuentos solo se aplicarán a partir de ahora a los productos elaborados en Colombia o cuyo contenido de valor agregado se haya hecho en más del 50 por ciento en el territorio nacional.

Lo que incluiría



Inicialmente, según la propuesta y a la espera de los cambios que surjan en las votaciones, en los días sin IVA entrarían las prendas de vestir con un precio de venta por unidad igual o inferior a 20 unidades de valor tributario (UVT), es decir unos 760.080 pesos al valor de la UVT del 2022, que está en 38.004 pesos.



También entrarían complementos de vestuario, como morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas, paraguas, pañoletas y bisutería con un precio de venta por unidad igual o inferior a 20 UVT (unos 760.080 pesos), así como aparatos eléctricos que se utilizan en el hogar con un precio de venta por unidad igual o inferior a 80 UVT (unos 3 millones de pesos), grupo que incluye solo televisores, parlantes de uso doméstico, tabletas, refrigeradores, congeladores, lavaplatos eléctricos, máquinas de lavar y secar, aspiradoras y estufas, entre otros artículos.



Igualmente, en lista estarán artículos especializados para la práctica de deportes, que incluyen únicamente pelotas de caucho, gomas, balones, raquetas, bates, mazos y gafas de natación, entre otros, así como bicicletas y bicicletas eléctricas por un valor igual o inferior a 80 UVT (unos 3 millones de pesos).



En la proposición también fueron incluidos juguetes y artículos para entretener como muñecas, animales de juguete, instrumentos musicales de juguete y naipes, entre otros, por hasta 15 UVT (unos 570.000 pesos).



También se incluirán productos para actividades pedagógicas en colegios y universidades, lo cual abarca solo únicamente cuadernos, software educativo, lápices, esferos, borradores, plastilina, pegantes y tijeras, entre otros, con un precio de hasta 15 UVT (unos 570.000 pesos).



Finalmente, en la lista inicial, que podría cambiar en la discusión parlamentaria, quedaron los bienes e insumos para el sector agropecuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 80 UVT (unos 3 millones de pesos), categoría que incluye semillas, frutos para la siembra, abonos de origen animal, insecticidas, herbicidas, guadañadoras y cosechadoras, entre otros.

Empresas que ganarían

Bajo el nuevo enfoque del Gobierno para los días sin IVA, en busca de mover la producción y el empleo locales, uno de los sectores de la producción que no tendrá la posibilidad de quedar incluido en las jornadas es el de los artículos de alta tecnología y de telecomunicaciones que no se producen en el país, como reconocidas marcas de computadores y de telefonía móvil.



En la otra orilla estarán firmas nacionales o instaladas en Colombia que producen localmente, para la cuales se abren mayores opciones de aumentar las ventas, y entre las que aparecen –según la Cámara de Electrodomésticos de la Andi– Haceb, Mabe, Challenger, Abba y Samurai.



Por ejemplo, dentro del portafolio de Haceb están neveras, nevecones, lavadoras y secadoras, aire acondicionado, calentadores, estufas y pequeños electrodomésticos, mientras que Challenger también tiene neveras, televisores, estufas y hornos y Abba cuenta con aparatos de cocina.



Por ejemplo, dentro de las compañías que producen en Colombia también está Victoria, una empresa paisa que produce utensilios de cocina y hierro fundido y los comercializa en almacenes como Homecenter, Éxito y otras tiendas especializadas, pero que también exporta a más de 35 países.



No obstante, hay que tener en cuenta que esta todavía es una propuesta dentro del proyecto de ley de la reforma tributaria y en su discusión en el Congreso a partir de la próxima semana podría tener modificaciones.

Menos recaudo

Entre tanto, como parte de los ajustes que se han hecho al proyecto de reforma tributaria, esta semana el Gobierno reconoció que con los cambios el recaudo del primer año estaría por debajo de 25 billones de pesos, y que esta cifra sería el objetivo final para el año 2026, es decir la mitad de lo que inicialmente había anunciado el Gobierno al momento de presentar el proyecto, el 8 de agosto.



Y entre los cambios ya realizados se acordó que habrá una nueva lista de alimentos ultraprocesados que serán gravados, dejando por fuera algunos como los embutidos, en tanto que los pequeños productores no tendrán que asumir ni el impuesto a la comida chatarra ni el de bebidas azucaradas.



También se incluirá una sobretasa de renta de 5 puntos para las entidades del sector financiero, y para la industria petrolera y minera. En el caso de los dos últimos sectores, será a cambio de no quitar la deducibilidad de regalías, pero manteniendo el impuesto a las exportaciones, hecho que llevó al sector de petróleo y gas a pedir nuevas reuniones con el Gobierno, ya que la mezcla de estos dos impuestos grava mucho más a la industria que el proyecto inicial, y hace inviables contratos vigentes, afectando las inversiones, la producción de crudo y carbón, y reduciendo la renta para el Gobierno proveniente de estos dos sectores.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS