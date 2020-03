Devolución del IVA arranca este martes con un millón de familias

Después de un par de décadas de intentos fallidos, este martes se inicia finalmente la devolución del IVA a las familias más vulnerables de Colombia. La coyuntura de una pandemia inesperada llevó a que el proceso se acelerara, por lo cual, ya no se llegará al primer millón de hogares beneficiados de manera escalonada –como se pensó inicial-mente–, sino de una sola vez, para permitirles una liquidez adicional a la que ya reciben a través de programas habituales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.

Sobre los mecanismos para recibir este dinero habló el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, quien enfatiza en que “no es un subsidio más. No es temporal. Es la manera de corregir una inequidad y comenzar el camino hacia un país más justo”.



¿Por qué no se había logrado hacer la devolución del IVA en el pasado y ahora, con la emergencia por el covid-19, sí se pudo?



En primer lugar, resalto que el país lleva más de 20 años intentando aplicar una devolución del IVA. La discusión versaba en si se podría o no, a través de qué mecanismos era más expedito.



Para este año, finalmente, ya se habían resuelto todos los interrogantes y el esquema quedó establecido en la ley de crecimiento económico de 2019, luego se expidió un Conpes y ahora, el decreto 458 recién emitido a la luz de la emergencia, lo que agrega es que ya no se empezará con 300.000 familias para ir incrementando la cifra, sino que de una vez se cubrirá a un millón de hogares.



¿Cuál es el costo de esta devolución y de dónde salen los recursos?



El costo este año es de medio billón de pesos. Se trata de un giro extraordinario, por lo que usaremos inicialmente los recursos establecidos en el decreto 444, a través del cual se creó el Fome (Fondo de Mitigación para la Emergencia).



¿Cuál es el monto que recibirán finalmente las familias y cómo se estableció?



Se realizó una revisión de los gastos de las familias que pertenecen a los deciles 1, 2 y 3 (los de más bajos ingresos). Establecimos que esos hogares, al comprar productos básicos que tienen, por ejemplo, un IVA del 5 por ciento, como el café, el chocolate, la pasta, se les cobraba (un impuesto) por igual que a los hogares con ingresos más altos.



A los más vulnerables se les quitaban 35.000 pesos de su gasto en el impuesto. Eso es lo que vamos a corregir ahora devolviéndoles ese IVA. Por eso, no se trata de un subsidio, ni es de forma temporal por la emergencia. Es el comienzo del camino para avanzar en tener un país más justo. Claro que en una coyuntura como la actual es más que oportuno para las familias.

A los más vulnerables se les quitaban 35.000 pesos de su gasto en el impuesto Foto: Andrea Moreno / Archivo EL TIEMPO

¿Cuánto recibirán entonces las familias y de qué manera?



La devolución bimensual del IVA será de 75.000 pesos por hogar. Este primero sería el monto correspondiente a marzo-abril. A partir de este martes, todo el millón de familias, identificadas a través de la base de datos de programas sociales ya existentes, como Familias en Acción, recibirán un mensaje de texto en el que les informaremos que están dentro de los beneficiados. Nadie tendrá que acercarse a ninguna ventanilla. La invitación es a verificar en la página www.devolcioniva.dnp.gov.co.



¿Algunos piensan que el monto del giro es muy bajo, que no es mucho lo que se puede hacer con esa plata?



Para los deciles de ingresos más bajos, esos recursos pueden significar la diferencia entre alimentarse mejor o no alimentarse; entre tener medicina o no, entre poder comprar útiles escolares para los hijos o no. Lo clave aquí es que esta población perdía ese dinero en IVA al adquirir productos de la canasta básica y ahora se los vamos a devolver.



De la revisión que hicieron, ¿en qué regiones habrá más beneficiados?



La devolución llegará a familias de los 32 departamentos, pero donde habrá más hogares beneficiados es en las zonas en las que el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es más alto. Esto es, por lo general, en el sur de los departamentos. Por ejemplo, en el municipio de Pueblo Bello, en el Cesar, el IPM es de más del 90 por ciento.



La devolución del IVA se tenía como algo que podría disminuir pobreza. Ahora que las familias que lo tendrán en muchos casos no podrán tener su ingreso habitual, ¿cree que habrá impacto?



Tiene un impacto importante, según nuestros estimativos. La línea varía de ciudad en ciudad, pero lo que sí es claro es que es un avance en términos de pobreza. En la reducción lograda en el país de ese indicador, el 30 por ciento se le debe a programas como Familias en Acción y 70 por ciento al crecimiento. Ya llegará el momento para medir el efecto de la devolución del IVA.



REDACCIÓN ECONOMÍA y NEGOCIOS