La cartelización en servicio de aseo que investigan en Yumbo, en el Valle

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra la empresa Yumbo Limpio S.A.S. E.S.P. su representante legal entre los años 2016 y 2019, Christian Benítez Parra, y contra la alcaldía municipal de Yumbo, Valle Del Cauca, encabezada en ese momento por Carlos Alberto Bejarano Castillo.



Según el organismo de control y vigilancia, las personas y entidades habrían adelantado una serie de prácticas destinadas a impedir el ingreso y limitar la competencia en igualdad de condiciones de otros prestadores interesados en el servicio de aseo en el municipio de Yumbo y por esa vía restringir la libre elección de los usuarios para escoger el prestador de su preferencia.



(Le puede interesar: Las medidas que adoptará Colombia para enfrentar crisis logística global)

De acuerdo con las denuncias y pesquisas, la alcaldía municipal de Yumbo y la empresa Yumbo Limpio, habrían realizado varias gestiones encaminadas a favorecer a esta última para la prestación del servicio público de aseo en esta población.



Dichas gestiones incluirían la asignación irregular de los contratos de condiciones uniformes y la entrega de la totalidad del catastro de usuarios del servicio del municipio a Yumbo Limpio para que se realizara la facturación conjunta exclusivamente a su favor.

(No deje de leer: Así se puede heredar una pensión en Colombia)

Lo anterior, pese a que había iniciado un esquema de prestación bajo la modalidad de libre competencia, debido a la finalización del área de servicio exclusivo que estuvo vigente de 2011 a 2019.

Violación a libre competencia

De acuerdo con la Superintendencia, con estas conductas se habría afectado la libertad de concurrencia de otras empresas interesadas en la prestación del servicio público de aseo en el municipio y se habría vulnerado gravemente la libertad de elección de los usuarios al no respetar las vinculaciones de estos a otras empresas prestadores del servicio y al imponerles cobros por servicios no prestados, entre otros.



“Con estas conductas, Yumbo Limpio y la Alcaldía Municipal de Yumbo, Valle del Cauca, habrían violado lo dispuesto en la prohibición general prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, por haber adelantado una serie de prácticas anticompetitivas que habrían obstaculizado el ingreso de otros competidores en igualdad de condiciones y afectado la libre elección de los usuarios”, advirtió la entidad.



Por este caso, Superintendencia podrá imponer multas hasta de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir 90.852 millones de pesos por cada infracción al régimen de libre competencia a los agentes del mercado y a quienes colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas anticompetitivas, de hasta 2.000 mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción (1.817 millones de pesos).



Según la Superindustria, contra la decisión de abrir investigación, de la Delegatura para la Protección de la Competencia, no procede ningún recurso.

Encuentre también en Economía:

Lo que debe saber para comprar repuestos para vehículos

CredibanCo responde a reclamo de Fenalco sobre comisiones

Alistan entrega del viaducto más largo que tendrá la vía al Llano