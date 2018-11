Nissan despide a presidente luego de su arresto por evasión tributaria

La firma Nissan Motor confirmó este jueves que ha cesado como presidente de la compañía a Carlos Ghosn a raíz de la investigación interna realizada por una serie de irregularidades financieras presuntamente realizadas en los últimos años.



La confirmación figura en una notificación hecha llegar a la Bolsa de Tokio al final de una reunión de cuatro horas del consejo de administración de Nissan Motor en la que se adoptó la decisión, tres días después de que Ghosn fuera detenido en Tokio.

La nota explica en términos generales las tres irregularidades de las que se acusa a Ghosn, que ya fueron difundidas por la empresa cuando fue detenido, y también da a conocer el cese como consejero de Greg Kelly, quien presuntamente participó en estos actos. La comunicación a la Bolsa anuncia que se le han anulado a Ghosn los derechos de representación en el consejo de administración y se le ha cesado como presidente de ese órgano a partir de la "investigación interna" que descubrió una serie de irregularidades. Cita entre ellas el hecho de que en notificaciones al regulador bursátil Ghosn declaró unos ingresos menores a los percibidos, sin precisar cifras ni fechas, algo que presuntamente se produjo durante "muchos años".



Asimismo, lo acusa del uso en beneficio propio de capitales de inversión de la compañía, "bajo falsos pretextos", y, unido a ello, la utilización de fondos de Nissan Motor para cubrir gastos personales. Los tres puntos no detallan estas acusaciones, ya que la expresa se ha escudado oficialmente en las pesquisas judiciales abiertas y que derivaron el lunes con la detención de Ghosn. Sin embargo, filtraciones a medios de comunicación indican que supuestamente Ghosn utilizó fondos de Nissan para comprar dos viviendas de lujo en Brasil y el Líbano, no declaró al regulador bursátil ingresos por 5.000 millones de yenes (38 millones de euros) y se utilizaron centenares de miles de dólares para pagar sus vacaciones familiares.



La comunicación a la Bolsa de Tokio califica a Ghosn y a Kelly como los "organizadores" de estas supuestas maniobras irregulares. "La compañía investigará más aún este tema y considerará las medidas que serán adoptadas para mejorar la gobernanza de la compañía", dice el texto. Unido a ello, un comunicado oficial de Nissan Motor detalla los mismos puntos y aclara que las decisiones fueron adoptadas unánimemente por el consejo de administración de la compañía, reunido en la ciudad de Yokohama, al sur de Tokio.



En esa reunión, dice el comunicado, se destacó la importancia de la alianza que tiene Nissan con la francesa Renault y la nipona Mitsubishi y asegura que las decisiones adoptadas hoy no alteran ese objetivo. Unido a ello, Nissan Motor resalta su intención de "minimizar el impacto potencial y la confusión en la cooperación diaria entre los socios de la alianza" a raíz de los hechos que condujeron al arresto de Ghosn. También anuncia que tres miembros del consejo se encargarán de integrar un comité especial para mejorar los sistemas de gestión en cuanto a las compensaciones económicas que reciben sus directivos. Ese mismo comité tendrá también como misión proponer los nombres de los candidatos a ocupar la presidencia del consejo de administración, en reemplazo del cesado Ghosn.



