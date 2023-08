La problemática que existe actualmente con el peaje Turbaco tiene al proyecto Autopistas del Caribe en grave riesgo de verse abocado a una terminación anticipada o a una liquidación del contrato.



Esta es la advertencia que hace Ernesto Carvajal, gerente general de la Concesión Autopistas del Caribe, a raíz de los 20 meses que completa la suspensión de este peaje, clave para el financiamiento de esta vía 4G que tiene un costo de 4,3 billones de pesos.



Si la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) toma la decisión de terminar o liquidar este contrato, este podría "ser el principio del fin del modelo de concesiones porque esto no tendría precedentes en el país", dice el gerente.



También está la posibilidad de que Autopistas del Caribe presente una demanda contra la ANI. "Esa pudiera ser una posibilidad no deseable para el concesionario, pero es una posibilidad", dice.



Todo se definirá la próxima semana porque el 15 de agosto se vence la resolución que suspendió, por un mes más, el cobro de la estación de peaje Turbaco. Esta suspensión se ha venido extendiendo desde diciembre de 2021.

¿Cuál es el origen del problema?

Autopistas del Caribe es una vía 4G que se estructuró sobre el proyecto 3G Ruta Caribe, que comprende 253 kilómetros de vías y la operación de seis peajes. Por lo tanto, lo que se va a hacer ahora será construir 100 kilómetros de segundas calzadas nuevas, intersecciones y puentes peatonales.



En una apreciación errónea -dice Ernesto Carvajal- las personas que se oponen a la operación del peaje Turbaco dicen que ya pagaron la obra, pero considera que esta es una afirmación inexacta porque el recaudo no es solo para financiar la construcción de las obras, sino también para garantizar la operación y mantenimiento de la vía.



"El desarrollo inmobiliario que tiene Turbaco, porque tiene buenas urbanizaciones y un centro comercial de la envergadura de cualquier centro comercial en Bogotá, ha sido posible a que tiene una doble calzada que lo conecta con la ciudad de Cartagena", señala.



La suspensión del peaje la ha promovido el movimiento Familia No+Peajes, respaldado por el alcalde de Cartagena, William Da, según el gerente de la concesión. Además, dice que, al menos, diez integrantes tienen aspiraciones electorales y esperan ser elegido en el Concejo de Turbaco.



"Lo que lleva a concluir que han utilizado esta bandera de no más peajes, indicando que una estación de peaje los tiene falsamente empobrecidos, simplemente para utilizarla como una plataforma electoral", asegura.



La operación del peaje Turbaco es de vital importancia porque del total del recaudo de las seis casetas del proyecto, este aporta el 31 por ciento de estos recursos. Por la suspensión, la concesión ha dejado de recaudar 168.000 millones de pesos a julio de 2023.



Y por ser un proyecto que se está desarrollando bajo el modelo de Iniciativa Privada, la concesión no puede recibir recursos del Estado y su financiación se sustenta en el recaudo de los peajes.

Y aunque la suspensión del peaje Turbaco comenzó en diciembre de 2021, solo dos meses de haber iniciado el proyecto, la ANI ha pagado algunas actas de riesgo por menor recaudo.



"Esos recursos se derivan del recaudo de las estaciones de peaje porque una porción del recaudo que hacemos va a una subcuenta de depósito especial que administra la ANI y de ahí es donde nos está pagando, pero esos recursos son finitos porque solo se acumulan durante los primeros tres años de concesión. En algún momento los recursos se acabarán y nos veremos en dificultades", explica Ernesto Carvajal.



Esta suspensión no solo afecta el recaudo, sino que está poniendo en riesgo el cierre financiero de esta vía 4G que conecta a Bolívar con Atlántico. Y es que una de las condiciones precedentes para pasar a la fase de construcción es acreditar el cierre financiero.



Sin embargo, dada la dificultad que tiene la concesión con el peaje Turbaco "ninguna banca local ni internacional se va a sentar con nosotros a hacer un cierre financiero cuando hay mucha inseguridad en el cobro de peajes", manifiesta el gerente general de Autopistas del Caribe.

¿Cuáles son las soluciones?

La ANI le propuso a Familia No+Peajes no cobrarle peajes a los vehículos livianos y buses de transporte público, pero sí a los vehículos de las categorías de 3, 4 y 5 con el fin de reactivar el cobro y mitigar toda esta contingencia de riesgo de menor recaudo.



La suspensión del cobro se haría durante un año, tiempo en el cual se estudiaría la posibilidad de trasladar la estación de peaje a otro sitio para lo cual habría que hacer estudios financieros, socioeconómicos y técnicos con el fin de determinar si es viable esta opción. No obstante, esta alternativa fue rechazada por los manifestantes.



Si bien no es la mejor opción para el proyecto, el gerente general de la concesión segura que durante ese año se pueden estudiar otras posibilidades, ya que trasladar el peaje implica un menor recaudo de recursos por la disminución del tráfico de vehículos. También se podría estudiar la posibilidad de hacer una reestructuración del proyecto.



Con lo que no está de acuerdo la concesión es con desmontar una estación de peaje porque eso "sería nefasto para el modelo de concesiones a nivel nacional". Además, se perdería la confianza no solo de los inversionistas privados sino de las entidades que financian este tipo de obras.



Otra opción es la liquidación del contrato, lo cual podría afectar la generación de empleo en la región, pues en el pico máximo de la fase de construcción se tiene contemplado ofrecer 4.000 puestos de trabajo directos y unos 3.000 indirectos. Además, se perdería toda la demanda de bienes y servicios.



"Está comprobado que la dinamización de la economía en un proyecto de infraestructura es enorme. Se perderían los 100 kilómetros de segundas calzadas y toda la plusvalía de terrenos. No sólo pierden Bolívar y Atlántico, sino la región Caribe y el país. Este es un proyecto que se armoniza con dos obras importantes que están en la región, como el Canal del Dique y el nuevo aeropuerto de Bayunca para Cartagena", resalta Ernesto Carvajal.



Además, dice que desde que se subieron las talanqueras la accidentalidad en la zona se ha incrementado porque, de alguna forma, el peaje servía como una parada y un nuevo arranque, pero ahora pues la gente está manejando a mayores velocidades.

¿Cómo avanza el proyecto?

Por esta problemática con el peaje Turbaco, el proyecto Autopistas del Caribe aún se encuentra en la fase de preconstrucción, la cual se debía finalizar en abril pasado para comenzar la etapa de construcción de las vías.



En la fase de preconstrucción se han hecho los estudios y diseños de ingeniería de las nueve unidades funcionales, además de tramitar las licencias ambientales para cada una de ellas.

La concesión también ha protocolizado tres consultas previas con comunidades y está ad portas de protocolizar una más. Son seis las consultas previas que fueron certificadas por el Ministerio del Interior.



Además, está realizando la gestión predial y la arqueología preventiva de las nueve unidades funcionales que se van a construir. A la fecha, se tiene un inventario de 586 predios, de los cuales, el 90 por ciento ya tiene un estudio jurídico y el 35 por ciento el estudio técnico.



Para Ernesto Carvajal, hoy en día es más difícil invertir y desarrollar proyectos de infraestructura vial en Colombia, pues considera que ha sido difícil que la gente entienda que el modelo de concesiones funciona y que hoy en día se paga por disponibilidad de infraestructura.



Confía en que la decisión que tome la ANI en los próximos días defienda el proyecto y el modelo de concesiones a nivel nacional. "Estamos muy expectantes y muy positivos, pero también muy preocupados porque llevamos 22 meses desde que firmamos el acta de inicio del proyecto y no ha sido posible resolver esta problemática", aseguró.