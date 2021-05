No hay desabastecimiento de combustibles: Fendipetróleo

La Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo) desmintió el desabastecimiento de gasolina por los bloqueos de trabajadores inscritos de la USO en Barrancabermeja (Santander) a causa del paro nacional.



De acuerdo a un comunicado emitido por el gremio, “sobre las declaraciones ofrecidas por Ecopetrol, que advierten de un posible desabastecimiento debido a los bloqueos ocurridos en Barrancabermeja, pueden generar pánico y por esto queremos aclarar que los bloqueos existentes han generado alteraciones solo en el ingreso de los funcionarios y operarios encargados a la refinería”.



Según Fendipetróleo, esto no significa que no se vaya a continuar con el suministro de combustibles, ya que las plantas que están ubicadas en ciudades como Cartago y Pereira, son las encargadas de abastecer a los departamentos Quindío, Chocó y Risaralda.



El gremio subrayó que algunos municipios del norte del Valle del Cauca y Caldas cuentan con las reservas necesarias para continuar trabajando con normalidad para abastecer de gasolina y diésel a esta región del país.



