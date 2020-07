Desmantelan red que estafaba con paquetes turísticos de bajo costo

de Protección y Servicios Especiales, desmanteló un grupo de delincuencia común organizado, que se dedicaba a estafar a jóvenes y adultos mayores con la venta de paquetes turísticos a diferentes destinos en Turquía, Estados Unidos, México y las islas San Andrés y Providencia en nuestro país, entre otros demandados parajes turísticos.



La organización operaba bajo la fachada de una agencia de viajes legalmente constituida en la Cámara de Comercio y en el Registro Nacional de Turismo.

La modalidad delincuencial empleada se centraba en atraer a sus víctimas publicitando planes a bajo costo en las redes sociales, además ubicaban sus oficinas para la atención al cliente, en reconocidos sectores empresariales y comerciales de la capital del país, con el fin de captar a potenciales interesados con poder adquisitivo. Esta ubicación estratégica de sus sedes generaba confianza y credibilidad con la ciudadanía.



Los investigadores lograron determinar que la llamada ‘agencia’ luego de seducir a los potenciales viajeros, efectuaban contratos con sus clientes y fijaban acuerdos de pago hasta días previos al supuesto itinerario.



Luego, al contar con un número considerable de víctimas, los indiciados incumplían con las condiciones acordadas, argumentando insolvencia económica de la empresa.

Posteriormente, trasladaban sus instalaciones sin dejar evidencia de su permanencia en el lugar e iniciaban un nuevo ciclo de engaños en otro lugar de la ciudad.



El trabajo articulado de la Policía Nacional el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Fiscalía General de la Nación permitió materializar las 5 órdenes de captura de los integrantes de “la agencia”.

Más de 300 millones de estafa

Los indiciados cumplían con roles definidos dentro de la organización criminal como representante legal, gerente, asesor comercial y abogados. Por cuenta de sus artimañas lograron estafar a más 100 personas por una cuantía superior a los 300 millones de pesos.



Los uniformados de la Dipro adelantaron un proceso investigativo durante un año y las denuncias de los afectados fueron determinantes para reunir las evidencias necesarias para dar con el paradero de estas personas las cuales fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de estafa agravada y concierto para delinquir.



Entre los afectados también se encuentra un grupo de jóvenes estudiantes del municipio de Tenjo en Cundinamarca, quienes se quedaron con las maletas listas y no pudieron emprender su excursión de graduación escolar a la isla de San Andrés.



Asimismo, 50 adultos mayores quienes con gran esfuerzo y una vida de ahorros, no lograron cumplir su sueño de conocer Turquía; otros ciudadanos perdieron su inversión y la ilusión de ver sus familiares radicados en ciudades europeas tras la estafa de esta organización.



Las autoridades llamaron a los ciudadanos para que al término de la pandemia desconfíen de aparentes operadores turísticos que ofrecen paquetes a muy bajo costo y con ofertas que no son claras; y recomendaron hacer diferentes cotizaciones para de esta manera poder comparar.



“Cerciórese que los precios ofrecidos estén dentro del promedio al destino al que quiere visitar”, indicaron.