En el país, mientras 23 millones de las 36 millones personas en edad de trabajar –3 de cada 5– hacen parte de la fuerza laboral (trabajan o buscan trabajo), entre los colombianos discapacitados es solamente una de cada cinco personas, de acuerdo con un informe elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane).



El documento ‘Estado actual de la medición de la discapacidad en Colombia’ fue presentado en un evento esta semana en el que participaron Morelca María Giraldo, consejera presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad; Natalia Martínez Pardo, directora del Instituto Nacional para Sordos (Insor); Alejandro Cepeda Pérez, jefe de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud; Lina María González Ballesteros, líder de Salud y Bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha; Mónica Cortés, directora ejecutiva de Asdown Colombia, y Juan Daniel Oviedo, director del Dane.



“Hemos identificado unos desafíos muy importantes que van desde la misma concepción del concepto de discapacidad en nuestra sociedad. Casi el 57 por ciento de esta población corresponde a personas con dificultades visuales y la siguiente prevalencia, con el 31 por ciento, tienen discapacidades para mover el cuerpo, caminar, subir o bajar escaleras”, explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, en medio del webinar.



En Colombia, de acuerdo con el informe, de una población total de más de 50 millones de habitantes, quienes tienen alguna condición de discapacidad suman 2’075.000 personas.



Así mismo, de la población en situación de discapacidad, se estima que 54,6 por ciento son mujeres y el 45,4 por ciento son hombres. Por su parte, los hombres son mayoría en los centros poblados y rural disperso, con 53,2 por ciento.



El análisis de las condiciones de los discapacitados en materia laboral, académica y pensional deja ver importantes brechas frente a quienes no padecen condición de discapacidad alguna.



El informe del Dane señala que los discapacitados que están dentro de la población en edad de trabajar (PET) son cerca de 1’951.000, lo que representa un 5,1 por ciento del total de personas en edad de trabajar. Sin embargo, dentro del total de personas incorporadas a la fuerza de trabajo, quienes tienen discapacidades solo son el 1,9 por ciento, es decir, 439.000 personas.



Entre tanto, los individuos sin discapacidades que están en edad de trabajar son 36’482.000, de los cuales 23’054.000 están dentro de la fuerza de trabajo. De esta manera, el 65 por ciento de personas sin discapacidades participa en la fuerza laboral, mientras que entre las discapacitadas son solamente el 21 por ciento.



Asimismo, el desempleo entre los trabajadores con discapacidades es mayor a quienes no son discapacitados. El Dane muestra que el desempleo entre discapacitados era de 15,1 por ciento, frente a una desocupación de 12,8 por ciento entre no discapacitados en el trimestre de diciembre del año pasado a febrero de este año.



De esta manera, la tasa de desempleo en personas con discapacidad es superior a la de las personas sin discapacidad en 2,3 puntos porcentuales.



De todas formas, los registros dejan ver que el desempleo entre las personas en situación de discapacidad también ha experimentado la tendencia a reducirse que se ha visto en el mercado laboral en general. Esta tasa era de 17 por ciento entre abril y junio del año pasado, y entre personas sin discapacidad era de 15,1 por ciento.

Rezago incluso en pensión

De otro lado, si para los trabajadores en general es muy difícil cotizar a pensiones en el país por la informalidad del mercado laboral, esa situación se agudiza para quienes están en condición de discapacidad. De esta manera, entre este grupo poblacional, los mayores de 15 años que cotizan a pensión son únicamente el 10 por ciento, 122.000 son mujeres y 127.000 son hombres, para un total de 249.000 personas. Entre tanto, la proporción de personas sin discapacidad que realiza esta contribución con regularidad es el 21,8 por ciento, lo que corresponde a 6,7 millones de personas en el sistema pensional.



En cuanto a la educación, el análisis de la situación para personas en condiciones de discapacidad también muestra una brecha muy amplia. Las cifras evidencian que el 16,2 por ciento de esta población no tiene ningún nivel educativo, frente al 2,6 por ciento de las personas sin discapacidad que no cuentan con ningún estudio. Esto representa una diferencia de 13,6 puntos porcentuales.



En cuanto al primer nivel académico, el 37,7 por ciento de las personas con discapacidad cuentan con una educación básica primaria, mientras que este porcentaje es del 26,9 por ciento para las personas sin discapacidad.



Las tres razones principales por las que las personas con discapacidad no asistieron a instituciones educativas son: el 22 por ciento por causa de una enfermedad, el 20,8 por ciento debido a una escasez de dinero o porque los costos educativos son muy elevados y el 13,6 por ciento debido a que requiere educación especial.



Morelca María Giraldo, consejera presidencial para la discapacidad, celebró la creación del observatorio nacional para la inclusión social y productiva de personas con discapacidad, cuyo objetivo es recolectar información como la suministrada por el Dane para consolidar mejores políticas públicas en el país que puedan identificar las necesidades de esta población y sensibilizar a la sociedad en general.

‘Las prácticas discriminatorias son sancionables’, Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo.

El ministro de trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez. Foto: Prensa Ministerio de Trabajo

¿Qué políticas llevan a cabo para incorporar a las personas con discapacidad al mercado laboral?

Este ministerio viene adelantando acciones de reglamentación, concientización y capacitación que van encaminadas a promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad tanto en el sector privado como en el público. Para ello, ha realizado entre 2020-2021 más de 172 talleres de concientización y capacitación, llegando a más de 12.523 personas. Además, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública ha logrado la vinculación laboral de más de 7.144 personas con discapacidad como servidores públicos en 904 entidades públicas en cumplimiento del Decreto 2011 de 2017. Y en articulación con la Unidad del Servicio Público de Empleo y las Agencias de Empleo se ha logrado gestionar la colocación de más de 7.000 personas con discapacidad, en desarrollo de la estrategia de la inclusión laboral que creó la ruta única de empleabilidad.



¿Las empresas que contratan a personas con discapacidad tienen beneficios?

Sí, las que vinculen personas con discapacidad dentro de sus plantas de personal reciben beneficios legales como los que otorgan puntaje adicional en la contratación pública a saber y se encuentran señalados en los decretos 392 de 2018 y 1279 del 2021, así como los que otorgan preferencia en la adjudicación de la contratación estatal y que se encuentran descritos en la Ley 361 de 1997 y el Decreto 1860 del 2021.

También beneficios tributarios, como el derecho a deducir de la renta el 200 por ciento del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable de los trabajadores con discapacidad, por todo el tiempo que dure la relación laboral y la disminución de la cuota de aprendices que está obligado a contratar el trabajador hasta en un 50 por ciento.



¿Las prácticas discriminatorias laborales son sancionadas?

El primer acto de discriminación es en el lenguaje peyorativo o el uso de las expresiones como ‘discapacitados’, ‘limitados’, entre otros tantos; es necesario resaltar que tenemos la obligación de utilizar siempre un lenguaje incluyente. Ahora bien, las prácticas discriminatorias y/o actos de discriminación en materia laboral son sancionables disciplinaria, pecuniaria y hasta penalmente conforme lo señalan la Ley 361 de 1997, la Ley 1010 de 2006 y la Ley 1752 de 2015.