¿Más de lo mismo?

Cuando el martes pasado el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) afirmó que “la desigualdad en América Latina y el Caribe es persistentemente alta”, volvió a poner de presente una de las características más notorias de una región que alberga a cerca de 650 millones de personas. Y es que, con excepción del África subsahariana, no hay otro lugar en el mundo en donde tanto la riqueza como el ingreso y las oportunidades estén tan mal repartidas.

Así lo señala la entidad en su reporte anual que, más allá de constatar una verdad innegable, hace sonar un campanazo de alerta hacia el futuro. Este consiste en que las inequidades conocidas se perpetúen, incluso si los países del área logran salir más temprano que tarde del bache económico dejado por la pandemia.



El aumento en los precios de materias primas como el petróleo, que ya superó los 75 dólares por barril en el caso de la variedad Brent, lleva a pensar en una bonanza que mejoraría las perspectivas de un buen número de naciones. Tanto el aumento de exportaciones como los mayores recaudos fiscales serán bienvenidos, al cabo de la peor recesión en, al menos, 120 años.



Y aunque recuperar el terreno perdido con relativa rapidez entraría dentro de lo positivo, el desenlace sería igual o peor, en caso de que no se tomen correctivos. La razón es que el sistema está conformado de tal manera que seguiría privilegiando a una minoría que no solo comprende a los más ricos, sino a quienes se encuentran en la parte de arriba de la pirámide.



Adicionalmente, existe una alta probabilidad de que las brechas sean mayores. Los confinamientos impuestos para contener la propagación del covid-19 se tradujeron en un aumento significativo en la pobreza. En espacio de meses se borraron de un plumazo gran parte de los avances que se habían concretado en lo corrido del presente siglo, golpeando a unos segmentos de la población de manera más contundente que a otros.



A lo anterior hay que sumar otro retroceso. Como lo señala el colombiano Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para esta zona, “en 2018, por primera vez en la historia, el número de hogares clasificados como clase media fue mayor que el de aquellos que vivían en condición de pobreza o de vulnerabilidad”. En concreto, un 38 por ciento de los latinoamericanos –230 millones de personas– se ubicaban en esa categoría.



No obstante, dicho avance acabó siendo efímero, por cuenta del coronavirus, como lo señaló un trabajo de la institución multilateral que también apareció esta semana. Aunque las cuentas podrían haber sido peores, de no haber sido por una agresiva política de transferencias monetarias impulsada por Brasil, muchos que habían creído haber alcanzado de manera permanente cierto nivel de bienestar dieron marcha atrás, lo cual se traduce en una enorme frustración colectiva.

¿Lo mismo de antes?

Como consecuencia de las circunstancias señaladas, millones de latinoamericanos que buscan salir adelante lo hacen con el viento en contra. Ese es el caso de Jorge Peñuela, quien es dueño de una pequeña peluquería en el norte de Bogotá y trata de recuperar su clientela en un sector donde en las oficinas aledañas pocos han vuelto a trabajar.



“No sé si lo consiga”, cuenta después de hablar de los buenos tiempos cuando logró acumular ahorros que ya desaparecieron. Parte del problema de este empresario es haber sido dueño de un negocio informal. Debido a ello no pudo acceder a las ayudas oficiales y tiene cerrados los canales del crédito. “Me toca pedalear solo”, dice con tono de resignación.



Esa realidad es muy distinta a la de Marcela Vargas, que mantuvo su empleo como asistente en el área administrativa de una empresa de servicios. “El teletrabajo ha sido una bendición porque no solo me ahorro lo del transporte y el almuerzo por fuera, sino porque he podido estar con mi hija en la casa”, relata.

Millones de personas que laboran tanto en el sector público como en el privado cuentan una historia similar desde México hasta Argentina. Es evidente, entonces, que hay dos caminos que parecen apartarse y que se traducirán en peores índices de desigualdad, con repercusiones en el campo político, la seguridad o la concordia social.



Por uno van los desamparados, para los cuales los apoyos gubernamentales son tan solo un paliativo y entre los cuales abundan los jóvenes, las mujeres o las minorías étnicas. Por el otro andan los que salieron relativamente indemnes de una crisis sin precedentes.



¿Por qué acabar con esas sendas divergentes es tan difícil? El informe regional de desarrollo humano del Pnud muestra que América Latina se encuentra atrapada en una especie de tenaza compuesta por la elevada inequidad y la baja dinámica de las economías, que son a la vez causa y efecto de una gran cantidad de males.



Para citar un caso, las estadísticas muestran que la cobertura de la educación es mucho mayor ahora que hace medio siglo. Lamentablemente, eso no necesariamente se ha traducido en más movilidad, pues los hijos de los más pobres usualmente cuentan con menos años de escolaridad que el resto, además de que la enseñanza que reciben es de menor calidad.



Si a lo anterior se le agrega el efecto de la pandemia que impidió la asistencia de decenas de millones de niños a las aulas, la diferencia es aún más notoria. Los jóvenes con acceso a equipo de cómputo e internet de banda ancha aprendieron mucho más que aquellos que debieron seguir guías escritas y no pudieron tener clases virtuales, dando lugar a un abismo cognitivo que probablemente no se cerrará nunca.



Semejante injusticia, acentuada por la actitud de organizaciones sindicales como Fecode y su oposición a la presencialidad, ha sido señalada desde la academia, las organizaciones civiles o las entidades multilaterales. En cambio, de la concentración del poder económico y político se habla menos, sobre todo con datos que respalden un diagnóstico que es inquietante.



Y es que, según el organismo adscrito a Naciones Unidas, “los mercados en América Latina tienden a estar dominados por un pequeño número de empresas gigantes”. En la región, “los monopolios contribuyen a la alta desigualdad y al bajo crecimiento de la productividad al hacer que los consumidores paguen precios más altos, permitir que las empresas operen con tecnologías ineficientes y desincentivar la innovación”.



Como si lo anterior fuera poco, el Pnud anota que “el poder de monopolio y el poder político empresarial son dos caras de la misma moneda, porque las rentas de monopolio se traducen en poder político y este, a su vez, aumenta el poder de monopolio, creando un círculo vicioso”. Uno de los hallazgos más significativos del reporte citado es que los márgenes de rentabilidad –expresados como la diferencia entre el costo y el valor de venta de un producto– son los más altos del mundo.

La opinión reacciona

El señalamiento hecho muestra que una de las características de los países latinoamericanos es la presencia de contubernios, un término que describe “acuerdos o alianzas para fines censurables”. En la medida en que las cosas sigan iguales, la probabilidad de que se actúe en pro del interés general es menor, con lo cual se prolongarían los desequilibrios conocidos.



Sin embargo, esa situación tiene un inmenso costo respecto a la legitimidad de las instituciones. Así lo muestran las encuestas, según las cuales la insatisfacción entre la ciudadanía es la constante regional.



Las cifras son un llamado de atención. Tomando como base los datos de la Corporación Latinobarómetro, que hizo sondeos en 17 países el año pasado, el informe de desarrollo humano muestra que, en promedio, a 55 por ciento de las personas interrogadas (50 por ciento en el caso de Colombia) no les importaría tener un gobierno democrático siempre y cuando fuera eficaz.



Ese desapego se fundamenta en la creencia de que los dados están cargados. Para 77 por ciento de los habitantes de la región (81 por ciento en Colombia), sus países están gobernados en beneficio de los intereses de unos pocos.



De ahí se desprende que dos terceras partes de quienes están en el 20 por ciento más bajo de la distribución del ingreso tengan pocas expectativas sobre las perspectivas de movilidad hacia arriba de sus hijos. Por el contrario, en el quintil más alto tres cuartas partes opinan que a sus vástagos les va a ir igual.



La impresión de que las condiciones no son las mismas para todos se extiende a áreas como justicia, salud u oportunidades, en general. Ante esa lectura, el ánimo de quejarse es alto: 42 por ciento de los encuestados manifestaron su disposición a protestar en favor de la igualdad, algo que permite entender la propensión a marchar en la calle.



Que semejante descontento tendrá su expresión en las urnas es fácil de concluir. Basta mirar los recientes resultados electorales en naciones cercanas para darse cuenta de que la gente está cansada de elegir a los que considera los mismos de siempre.



Y aunque podría creerse que esto favorece a los extremos ideológicos, los sondeos de Latinobarómetro revelan que la mayoría de los ciudadanos se ubican en torno al centro. En contraste, el segmento más derechista recibe apenas el 14 por ciento de las preferencias, y el más izquierdista, el 13 por ciento (10 por ciento para cada uno en Colombia).



De ahí que siga viva la esperanza de que un cambio democrático es posible. El desafío, claramente, consiste en que existan candidatos que logren construir propuestas atractivas que incluyan la lucha contra la desigualdad, sin que su discurso suene repetido o sean vistos como una prolongación del statu quo.



Una de las tentaciones es prometer más dinero público para los menos favorecidos. Al respecto, Marcela Meléndez, economista jefe del Pnud para América Latina, señala que “de la pobreza no vamos a salir a punta de transferencias. Los programas de asistencia social son un pilar necesario de la protección social. Pero es necesario repensar el otro pilar, de aseguramiento frente a los riesgos –de salud, invalidez, longevidad y desempleo–, que es complementario y funciona mal. Este último es el que falló estruendosamente en la región durante la pandemia”.



Más allá de que los giros del sector público han servido para mitigar el impacto de la pandemia sobre la realidad de millones de hogares, aquí se aplica el precepto bíblico según el cual es mejor enseñar a pescar que regalar pescados. “Hay áreas en las cuales si se pudieran mover un poco las tuercas, los resultados serían mucho mejores”, añade Meléndez.



La lista es amplia e incluye desde la regulación del financiamiento de campañas hasta el fortalecimiento de las autoridades de competencia. El cobro de impuestos de manera progresiva y políticas de gasto público que impliquen una verdadera redistribución son claves también. Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, viene insistiendo en que los latinoamericanos más ricos deberían pagar mucho más al fisco.



Las comparaciones pueden ser odiosas, pero son necesarias. En Europa, la desigualdad antes de que las personas tributen no está muy lejos de la de América Latina, pero baja de manera importante una vez el Estado se cobra lo suyo y se asigna el presupuesto.

En contraste, aquí la variación es marginal. Un ejemplo típico es el de Colombia, en donde el mayor monto de subsidios se concentra en las pensiones y estas favorecen al 40 por ciento más rico de la población. A pesar de intentos sucesivos de gravar las mesadas más grandes, todas las iniciativas en ese sentido han fracasado en el Congreso.



Al respecto, no faltará quien diga que no hay mucho que hacer por ahora. El peligro, cuando los cambios no se hacen a las buenas y respaldados con consensos amplios, es que las transformaciones sean traumáticas o que las fórmulas populistas empeoren la situación.



De ahí que sea mejor tomar el toro por los cuernos y buscar maneras de repartir la torta de forma más equitativa. Porque ‘dejar así’ sería la peor salida, tanto en términos de desigualdad como de estabilidad para una región que sigue en mora en lo que concierne al compromiso de garantizar la igualdad de oportunidades para todos sus habitantes.

