Las esperanzas y las dudas que deja la mejoría en el empleo

El mejor ritmo gradual que ha tomado la economía luego de la reapertura de diversas actividades productivas sigue notándose en reducciones en la tasa de desempleo, a tal punto que en octubre la tasa de desocupación del 14,7 por ciento quedó a 2,5 puntos porcentuales del nivel que mostró en febrero (12,2 por ciento).



En medio de la mejoría, analistas y dirigentes gremiales señalan que todavía el país tiene el reto no solo de volver a los niveles previos a la pandemia, sino de seguir bajando el indicador, ya que en todo caso aún está muy por encima del que se vio hace un año, cuando en octubre del 2019 el nivel de desempleo fue de 9,8 por ciento, y mucho más alejado del mínimo de los últimos 20 años, que se dio en noviembre de 2015, cuando la desocupación fue del 7,3 por ciento.

Según el Dane, el 14,7 por ciento de desempleo de octubre ya está muy por debajo del 21,4 por ciento registrado en mayo, cuando alcanzó su nivel máximo luego de las restricciones a la actividad establecidas a causa de la pandemia.



El indicador de la entidad se traduce en que, con respecto a abril, primer mes completo de confinamiento, y cuando el número de personas trabajando llegó a su mínimo, ya se han recuperado 4,7 millones de puestos de trabajo.



En efecto, en abril se tocó fondo, con solo 16,5 millones de personas trabajando, en tanto que para octubre ya estaban ocupados 21,27 millones de individuos, por debajo en 1,53 millones de personas trabajando frente a las que había hace un año en octubre, pero a 731.000 de las que estaban ocupadas en febrero de este año.



De acuerdo con las cifras de la entidad, frente a septiembre se recuperan un millón de puestos, pues ese mes había 19,2 millones de personas ocupadas. Sin embargo, frente a octubre del 2019 hay 1,5 millones de personas ocupadas menos (una variación de -6,7 por ciento). Ese mes estaban trabajando en Colombia 22,8 millones de personas.

Al revisar las estadísticas del tipo de empleo, el Dane mostró que en octubre los ocupados por cuenta propia, entre los que están los independientes que cotizan y los informales, llegaron a 9,6 millones de personas, para un aumento del 29,9 por ciento con respecto a los 7,4 millones reportados en abril.



Pero, al mismo tiempo, el empleo formal, a juzgar por las cifras de los trabajadores particulares y del Gobierno, tuvo un aumento también importante, de 1,7 millones de empleos, al pasar el número de ocupados de 7,1 millones en abril a 8,8 millones, para un incremento de 23,7 por ciento con respecto al cuarto mes del año.

Focos de atención

Para Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, no obstante la mejoría gradual, hay que mirar con cuidado las cifras, porque en el mejoramiento se está viendo que la informalidad está ganando entre dos y tres puntos porcentuales frente al nivel anterior de la pandemia.



Y recalca que “estructuralmente se está viendo un cambio importante en cómo se está comportando el empleo, porque la gente que trabaja de forma independiente o por cuenta propia es la que más está consiguiendo empleo en este momento”.



De acuerdo con analistas del BBVA, entre febrero y octubre se observó un aumento en la proporción de los trabajadores no asalariados en total, que pasó de 56,4 por ciento en el trimestre terminado en febrero a un 58,2 por ciento en el trimestre agosto-octubre.



Además, según Olarte, las actividades económicas que siguieron más afectadas a octubre fueron las de educación, salud, comercio, y la hotelería y turismo, así como las autopartes, renglón que no se había visto en deterioro.



Y también se está notando que la gente que más está saliendo del mercado laboral son quienes tienen un nivel de educación bajo o son analfabetas, mostrando que la desigualdad, en términos de los ingresos y de educación, está aumentando, así como la de género.



“Preocupa la mayor afectación de las mujeres en la pandemia. En 2019 la diferencia en tasas de desempleo entre hombres y mujeres era de 5,5 puntos y en octubre se amplió a 9,4 puntos. Adicionalmente, se observa una pérdida de empleo a nivel de los menos educados, de los que llevan más años en el mercado laboral y en las unidades de 10 trabajadores o menos”, agregaron desde el BBVA.



Por ello, los analistas de esta entidad esperan que el empleo siga aumentando y que los desocupados sigan reduciéndose, pero a ritmos cada vez menores, con lo cual la tasa de desempleo se demorará en llegar a los niveles de antes de la pandemia.

Productividad, negativa en 2020

Este lunes inició la negociación para el aumento del salario mínimo del 2021, con la primera sesión de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, que analizó estadísticas de productividad y las aportadas por el Dane, como la inflación, el comportamiento del sector productivo y el desempleo.



En el encuentro, al que asistieron técnicos de Dane, de los ministerios de Trabajo y Hacienda y de Planeación Nacional, se conoció que la cifra de productividad durante el 2020 fue negativa, al caer 0,6 por ciento.



En el encuentro, la cifra, uno de los insumos claves para el proceso, también fue revelada a las partes que negocian, ya que también estuvieron expertos económicos de gremios y los sindicatos.



Se espera que este martes se adelante el segundo encuentro técnico previo a la negociación formal.

