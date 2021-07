El porcentaje de empleos recuperados por mujeres superó el de los hombres

En junio, la tasa de desempleo se ubicó en 14,4 por ciento, lo que representa una caída de 5,4 puntos porcentuales (p. p.) respecto al dato de 19,8 por ciento del mismo mes de 2020. Sin embargo , todavía está lejos de la cifra de 9,4 por ciento observada antes de la pandemia.



Esta tasa sigue siendo más elevada en las mujeres, con 19,0 por ciento, frente a la registrada en junio por los hombres, de 11,2 por ciento. Es decir, la brecha de género fue de 7,8 puntos, inferior a la de hace un año.



Además, según la tasa desestacionalizada, la cual permite hacer las comparaciones mes a mes, la cifra de junio fue de 15,1 por ciento, 0,1 puntos menos que en mayo e igual a la registrada en abril.



“Se está materializando uno de los grandes riesgos que habíamos identificado este año: crecimiento sin recuperación del empleo. La tasa de desempleo en junio (15,1 por ciento) no se movió frente a abril-mayo y en el primer semestre fue de 14,8 por ciento. Es urgente implementar un plan de choque”, alertó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

En total, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en junio hubo 20,6 millones de personas ocupadas, 3,4 millones de desempleados y 16,2 millones de inactivos. Estas mismas cifras fueron en junio de 2019, antes de la pandemia: 22,6 millones, 2,3 millones y 14,3 millones.

Empleos recuperados

En junio hubo 20,6 millones de personas ocupadas, lo que representa un 12,4 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, cuando el dato fue de 18,3 millones. Eso quiere decir que actualmente hay 2,3 millones de personas más trabajando.



“Es muy positivo que el país siga recuperando empleos y que en junio 2,3 millones de colombianos lograran emplearse. No cabe duda de que la reactivación, en conjunto con la vacunación, ha sido definitiva en las mejores cifras del mercado laboral en Colombia. El proceso de vacunación debe seguir a toda marcha para continuar salvando empleos”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



Sin embargo, el dato todavía no llega a los 22,6 millones de ocupados que había en junio de 2019. “A pesar de la recuperación, todavía tenemos 2 millones de personas que deberían recuperar sus puestos de trabajo para volver a lo observado antes de la pandemia”, indicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



Por sexo, el total de mujeres ocupadas se incrementó 13,0 por ciento en comparación con junio de 2020; por su parte, el número de hombres ocupados aumentó 12,1 por ciento. En total, por cada 3 hombres que recuperaron su puesto de trabajo hay dos mujeres.



Desde la perspectiva del nivel educativo, la población ocupada con educación básica primaria y secundaria contribuyó con 4,6 p. p. a la variación nacional; aquella con educación media aportó 2,8 p. p., y las personas ocupadas con educación técnica profesional y tecnológica contribuyeron con 2,0 p. p.



Cabe destacar que en junio se presentaron unos niveles altos de intensidad horaria. El 53,8 por ciento de los ocupados trabajaron más de 40 horas efectivas a la semana, el 32,3 por ciento lo hizo entre 21 y 40 horas, y el 13,9 por ciento trabajó hasta 20 horas.

“Se ha visto un aumento de las horas trabajadas que impulsará la contratación más adelante en la medida en que la economía se siga recuperando, en línea con el rezago que existe entre empleo y actividad”, explicó María Claudia Llanes, economista de BBVA Research para Colombia.



Menos desempleados

La población desocupada se redujo en junio en 1,1 millones de personas frente al mismo mes de 2020 (-23,4 por ciento). En total, en el país hay 3,5 millones de personas en situación de desempleo, frente a las 4,5 millones que había en junio de 2020.

Sin embargo, todavía se está lejos de los buenos datos registrados en junio de 2019, cuando había 2,3 millones de personas en situación de desempleado.



“Estamos viendo en valores absolutos la reducción más importante de población desempleada que hemos visto durante los 6 primeros meses de este año. En abril solo tuvimos una reducción de 456.000 personas; en mayo, de 902.000, y en junio, de 1,1 millones”, indicó Oviedo.



De esos 1,1 millones menos de desempleados, 600.000 son hombres y 500.000 son mujeres. Eso significa que por cada 5 hombres saliendo del desempleo en junio, solo 4 mujeres salen.

Bajan los inactivos

Respecto a la inactividad, en junio hubo 16,2 millones de personas en esta situación. Eso significa que ahora hay 721.000 inactivos menos que en el mismo periodo del año anterior. De estos, destaca que 846.000 estaban dedicados a los oficios del hogar.

Más puestos de trabajo en comercio y en transporte

Los 2,3 millones de trabajos que se recuperaron en junio están concentrados en tres de las ramas económicas más afectadas el año pasado en los primeros meses de la pandemia: el comercio, el transporte y el alojamiento. Estas aportaron 2,6, 2,2 y 1,7 puntos porcentuales, respectivamente.



Con 474.000 puestos de trabajo, el comercio y la reparación de vehículos tuvo el mayor crecimiento de la población ocupada nacional en junio de 2021. Esta rama pasó de emplear a 3,5 millones de personas en el sexto mes del año pasado a 4 millones ahora.

Otra de las ramas más afectadas fue la del transporte y el almacenamiento. Esta pasó de ocupar a 1,1 millones de personas el año pasado a 1,5 millones en junio de este año. En total, se crearon 398.000 nuevos puestos de trabajo respecto al año anterior.



“Como resultado del levantamiento de las restricciones a la movilidad estamos viendo 398.000 personas ocupadas de más. Estas son las mismas ramas que vieron el golpe más duro con las medidas sanitarias planteadas hace un año”, indicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



La tercera rama que más puestos de trabajo creó es el alojamiento y servicios de comida, en la que se recuperaron 306.000 personas en el último año hasta llegar 1,4 millones.



Después le siguen la administración pública, educación y salud (+291.000), la manufactura (+196.000), la agricultura (+159.000), las actividades artísticas (+144.000) y la construcción (+131.000).



En las únicas ramas en las que se perdieron puestos de trabajo respecto a junio de 2019 fue en el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos (-8.000) y en las actividades financieras y de seguros (-20.000).



El Dane también identificó cuáles son las subramas en las que más empleos se recuperaron en junio. Entre ellas destaca el transporte terrestre público automotor, que empleó a 202.000 personas más.



Igualmente, en la subrama de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas se recuperaron 205.000 empleos; en la ganadería, 174.000, y en los cultivos agrícolas permanentes, otras 171.000.



Por posición ocupacional, el Dane destacó que los trabajadores por cuenta propia y los empleados particulares se incrementaron en 1,0 millones y 927.000 personas, respectivamente, aportando así 5,5 p. p. y 5,1 p. p. a la variación nacional.



Sin embargo, el total de trabajadores sin remuneración disminuyó en 60.000 y el de patrón o empleador lo hizo en 38.000.



Cali, con la segunda tasa más alta

Cali AM tiene la tasa de desempleo más alta de las 5 grandes ciudades del país y la segunda a nivel nacional. El Dane indicó que el dato no desestacionalizado de junio fue 20,1 por ciento; sin embargo, este es mejor que el 24,2 por ciento, registrado durante el paro nacional en mayo. En total, se recuperaron 162.000 empleos en esta ciudad hasta completar una población ocupada de 1,1 millones de personas.



Bogotá tiene una tasa de desempleo no desestacionalizada de 18,4 por ciento, la de Medellín es de 15,3 por ciento, la de Bucaramanga quedó en 14,0 por ciento y la de Barranquilla es de 11,9 por ciento.



A nivel nacional, las ciudades que registraron las tasas más altas en el trimestre abril-junio de 2021 fueron Quibdó, con 21,9 por ciento; seguido de Cali, con 21,4 por ciento, y Cúcuta AM, con 20,5 por ciento.



Por el contrario, con las menores tasas aparecen Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga AM, con 11,0, 11,2 y 13,8 por ciento, respectivamente.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS