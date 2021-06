En mayo, el desempleo en Colombia fue de 15,6 %

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que en mayo de 2021 la tasa de desempleo se ubicó en 15,6 por ciento, una cifra inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando esta quedó en 21,4 por ciento, pero superior al dato de 10,5 por ciento de mayo de 2019.



"Si bien representa una reducción frente a mayo de 2020, la tasa es superior en 5,1 puntos porcentuales respecto a mayo de 2019. No hemos podido materializar en mayo esta recuperación por el contexto del paro", indicó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo.



En mayo, la población ocupada fue de 20,4 millones de personas, lo que representa un aumento de 3,2 millones frente al mismo periodo de 2020. Sin embargo, esta cifra es menor en 1,6 millones a la registrada en mayo de 2019, un mes en el que no había pandemia.



“El país ha visto una recuperación de puestos de trabajo de 3,2 millones de personas de más. De estos, el 50 por ciento está en las principales ciudades del país”, indicó Oviedo.



De esos 3,2 millones de empleos que se recuperaron en mayo, destaca que 2,3 millones son de puestos de trabajo de empresas de hasta 10 personas.



Por su parte, en mayo hubo 3,79 millones de personas desempleadas, una cifra menor en 902.000 frente a los 4,5 millones de personas que estuvieron en esa situación en el mismo periodo de 2020.



No obstante, esta cifra sigue siendo mayor respecto a la de mayo de 2019 que fue de 2,6 millones.



“La posibilidad del mercado laboral para ajustarse en reducir la población desempleada no ha podido desplegarse como venía haciendo en los meses previos”, aseguró Oviedo.



Por sexo, por cada 4 hombres que recuperaron su puesto de trabajo en mayo de 2021 unas 3 mujeres lo hicieron.



Respecto a la población inactiva, la entidad estadística indicó que en mayo de 2021 hubo 10,03 millones de personas en esta condición. Ello representa una disminución de 1,08 frente al dato de 17,8 millones del mismo periodo de 2020.



Según el DANE, las ramas que más contribuyeron a la recuperación en mayo fueron el comercio, la construcción y las industrias manufactureras.



NOTICIA EN DESARROLLO...



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS