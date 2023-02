El mercado laboral siguió su recuperación en diciembre, aunque cada vez es más lenta. Según el Dane, la tasa de desempleo fue de 10,3 por ciento, 0,8 puntos porcentuales menos que la de hace un año.



Con ello, la cifra promedio para el cierre del 2022 quedó en 11,2 por ciento, lo que representa una disminución de 2,6 puntos frente a la registrada en el 2021.



“Esta cifra muestra que la recuperación de la economía fue superior a la del empleo, pues nunca recuperamos niveles de ocupación como los que vimos justo antes de la emergencia sanitaria, mientras que la actividad sí superó los niveles prepandemia”, señaló Anwar Rodríguez, vicepresidente de Anif.



De hecho, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, resaltó que la tasa de desempleo promedio de 2022, pese a ser inferior a la del 2021 (13,8 por ciento) y a la del 2020 (16,5 por ciento), aún está por encima del 10,9 por ciento registrado en el 2019, antes de que iniciara la pandemia del covid-19.



“Las cifras reflejan una recuperación del aparato productivo, pero también una moderación del crecimiento que se verá reflejada en el 2023. Con esto se ratifica la necesidad de focalizar nuestros esfuerzos en contrarrestar el efecto de la desaceleración sobre el empleo”, concluyó el líder gremial.

Incluso, al revisar la tasa desestacionalizada —aquella que permite hacer comparaciones mes a mes—, se ve cómo el desempleo de diciembre (11,3 por ciento en términos desestacionalizados) creció frente al dato de noviembre, que fue de 10,8 por ciento, según el Dane.



“Al comparar diciembre con noviembre, ajustando por la estacionalidad propia de cada mes, el empleo se mantuvo estable, en niveles elevados, teniendo en cuenta el fuerte repunte que tuvo desde mediados de 2021 hasta mediados de este año. Para 2023 esperamos un menor crecimiento del empleo, en línea con la desaceleración de la economía”, manifestó María Claudia Llanes, economista de BBVA Research para Colombia.



La mayor recuperación del empleo en diciembre se dio en la industria manufacturera, que contrató a más de 249.000 personas nuevas hasta tener 2,5 millones de ocupados; sin embargo, y pese a la temporada de fin de año, en la cual el comercio suele tener más movimiento, este sector fue el que más empleos perdió (-121.000).



Para Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la disminución en el número de empleos confirma la caída que ha tenido el consumo, en parte, por las presiones inflacionarias y las decisiones de política monetaria que están reduciendo la capacidad de pago de los hogares, al tiempo que muestra la desaceleración económica que viene. “Por supuesto, también afectó el no haber celebrado el día sin IVA”, resaltó.



En total, la población ocupada del país llegó en diciembre a 22,4 millones, lo que significa que hubo 973.000 puestos de trabajo más que en el mismo periodo del año anterior, cuando el dato fue de 21,4 millones.



El resto de sectores que lideraron esta recuperación fueron el de la administración pública y defensa, educación y salud (+207.000 empleos), las actividades artísticas y entretenimiento (+195.000), el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos (+137.000) y la construcción (+136.000).



“Estos resultados positivos atienden al creciente volumen de proyectos de vivienda de interés social (VIS) que iniciaron obra en el último año impulsados por el programa Mi Casa Ya”, afirmó el presidente encargado de Camacol, Edwin Chirivi.



Del lado contrario, el comercio no fue el único sector que perdió empleados en el último mes del 2022. En el agro y las actividades profesionales y científicas también disminuyó el número de trabajadores, con una caída de 92.000 y 41.000 frente a hace un año, respectivamente. Piedad Urdinola, directora de la entidad estadística, dijo que la reducción se dio, sobre todo, en empleos de seguridad privada, contabilidad y actividades jurídicas.



Y si tenemos en cuenta el promedio del 2022, el Dane indicó que las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios en medio de la recuperación tras la pandemia; seguido de las industrias manufactureras.



En diciembre del 2022, el obrero, empleado particular; empleado doméstico y patrón o empleador fueron las posiciones ocupacionales que aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 4,6, 0,6 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente.



El empleo sigue recuperándose en Colombia Foto: iStock

Menos desocupados

Entre tanto, en diciembre del 2022, el número de desocupados fue de 2,57 millones, es decir, hubo 111.000 personas menos en esta situación frente al mismo periodo del 2021, cuando el dato llegó a 2,68 millones.



Por su parte, la población inactiva o que se encuentra por fuera de la fuerza laboral fue en diciembre de 14,2 millones de personas, lo que significó una caída de 311.000 frente al dato de 14,5 millones del mismo periodo del año anterior.



De acuerdo con el tipo de actividad desempeñada, la mayor variación de la población fuera de la fuerza laboral fue en oficios del hogar con 737.000 menos, de los cuales 490.000 eran mujeres y 247.000 eran hombres.



Respecto a la proporción de población ocupada informal en el país, esta se ubicó en 57,6 por ciento en diciembre del 2022, lo que representó una disminución de 1,7 puntos frente al mismo mes del año anterior, cuando fue de 59,3 por ciento.



En cuanto al total de las 32 ciudades y áreas metropolitanas, el Dane reveló que los departamentos de Arauca y Quibdó presentaron las tasas más altas de desempleo en el periodo enero-diciembre del 2022, con 29,4 y 23,8 por ciento, respectivamente.

Del otro lado, las tasas más bajas se presentaron en San Andrés, con 6,9 por ciento, y Leticia, con 8,8 por ciento.

Mujeres recuperaron 664.000 empleos

Por sexo, mientras que la tasa de desempleo de los hombres fue en diciembre del 2022 de 8,3 por ciento (0,40 puntos menos que el año anterior), la de las mujeres se ubicó en 12,9 por ciento (1,6 puntos menos que en diciembre del 2021). Lo anterior significa que la brecha sigue siendo de 4,6 puntos.



A pesar de esta diferencia, las mujeres siguieron liderando la recuperación del empleo en diciembre del año pasado, pues de los 973.000 puestos de trabajo que se crearon, según reportó el Dane, 664.000 fueron ocupados por mujeres y solo 309.000, por hombres. Además, la mayor parte de ellas tenía entre 25 y 54 años de edad.



Y si tenemos en cuenta todo el 2022, las mujeres recuperaron más de un millón de puestos frente a los 633.000 de los hombres.



Igualmente, las mujeres también fueron las que más salieron del desempleo en el último mes del año. Del total de 111.000 personas menos desocupadas, 91.000 fueron mujeres, mientras que 20.000 fueron hombres.



Menor empleo juvenil Según el Dane, la tasa de desempleo para los jóvenes de 15 a 28 años en el trimestre octubre-diciembre de 2022 fue de 16,7 por ciento, un dato mejor frente al 19,2 por ciento del mismo periodo del año anterior.



Las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo juvenil fueron Quibdó e Ibagué, con 33,9 y 24,9 por ciento, respectivamente. En cambio, Bucaramanga y Manizales registraron las menores, con 12,8 y 13,5 por ciento, respectivamente.