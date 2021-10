Sigue recuperación de empleos; faltan 424.000 para nivel prepandemia

Luego de que en julio del 2021 la tasa de desempleo en el país bajó hasta el 14,3 por ciento, 5,9 puntos porcentuales menos que el 20,2 por ciento registrado en el mismo mes del año anterior, con 1,24 millones de puestos por recuperar frente al 2019, el Dane reveló ayer que la tendencia sigue mejorando durante el mes de agosto, pero todavía hay varias brechas por cerrar.



(Le puede interesar también: Por primera vez en cinco años, Banco de la República sube tasa de interés)

Según los datos de la entidad, la tasa de desempleo en agosto de 2021 fue del 12,3 por ciento, cifra que hace un año se ubicó en 16,8 por ciento, mientras que hace dos años, antes de la pandemia, había sido del 10,8 por ciento.



En agosto pasado, la población ocupada llegó a 21,7 millones de personas frente a 19,7 millones de ocupados en agosto de 2020, para un aumento cercano a los 1’995.000 puestos.



Es decir que en los últimos 12 meses el aumento de personas con trabajo fue del 10,1 por ciento.



Al conocerse el dato de agosto, el presidente Iván Duque comentó: “¿Qué quiere decir esta cifra? Que vamos recuperando empleo, que tenemos que lograr rápidamente esos niveles prepandemia, pero no para quedarnos ahí, sino para seguir a la baja, seguir derrotando el desempleo, y eso no se logra sino con más emprendimiento y con más apoyo al sector privado”.



Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, subrayó que “la mayoría de esos empleos fueron creados para la población femenina. También una muy buena parte de los mismos fueron creados para jóvenes”.



En las cifras se destaca que en el total nacional la tasa de desocupación de los hombres volvió en agosto a un solo dígito, al ubicarse en 9,4 por ciento, contra 13,4 por ciento de igual período del 2020, en tanto que la de las mujeres pasó en el octavo mes del año a 16,4 por ciento, para un descenso de 5,3 puntos porcentuales frente al indicador de 21,7 por ciento observado en agosto de 2020.



Entre tanto, en número de personas, en agosto 3,1 millones estaban desempleadas, para una reducción de 914.000 frente a agosto de 2020.



Por su parte, la población inactiva en agosto de 2021 se ubicó en 15,7 millones de personas, visibles en personas que estudian, rentistas, mujeres en oficios del hogar y personas que luego de intentar dejaron de buscar empleo.



(Además, lea: Más plazo para renovar la licencia de conducción y descuentos en el Soat)



Esto significó una reducción de 580.000 personas (3,6 por ciento) que ingresaron a la población económicamente activa, señal que se ve positiva.



El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, destacó que en agosto se vio una recuperación de 82,5 por ciento de los puestos que se habían perdido en agosto del 2020.



“Agosto de 2021 es el mes en que más recuperación de puestos de trabajo se ha dado, lo cual es una señal importante de la modificación de una tendencia de los indicadores más importantes en el mercado laboral”, resaltó el funcionario.



En opinión de Jackeline Piraján, economista de Scotiabank Colpatria, “si nos comparamos con el escenario previo a la pandemia, encontramos que el total de ocupados hoy es solo 2 por ciento menor a lo que encontrábamos antes y si recordamos, en las peores fases de la pandemia el rezago fue de 25 por ciento, es decir que una de cada cuatro personas había perdido su puesto”.



(Le puede interesar también: Cada hogar beneficiario del Ingreso Solidario recibirá $320.000 en octubre)

Lo que hay pendiente

No obstante la mejoría frente a agosto de 2019, aún queda tarea por hacer tanto en recuperación de puestos de trabajo como en reducción de la tasa de desempleo.

El director del Dane indicó que falta reactivar 424.000 puestos de trabajo para volver a observar niveles de ocupación similares a los de agosto de 2019, cuando había 22,1 millones de personas ocupadas.



En cuanto a la cifra de desocupados frente a la de 2019, se requiere una dinámica más importante para poder lograr la salida del desempleo de 375.000 personas de más en situación de desempleo que hubo en agosto pasado frente a agosto de 2019, antes de la afectación por la pandemia.



La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, sugirió que “hay que seguir incentivando las actividades comerciales y las actividades propias de fin de año ayudarán, pero también la industria y el comercio exterior. Capacitar a jóvenes y mujeres para que puedan responder a las necesidades laborales de las empresas y facilitar su inserción en la formalidad laboral”.



Según Oviedo, por cada hombre que aún no recupera su trabajo frente al 2019 hay 20 mujeres que todavía no han podido hacerlo, pero en las 13 principales ciudades esta relación baja, es de uno a 10.



Y si bien hubo 580.000 personas de reducción en población inactiva, aún hay 1,1 millones de personas de más por fuera de la fuerza laboral con respecto a 2019, cuando su número era de 14,6 millones de personas.



Al analizar las horas semanales trabajadas por toda población ocupada, mientras que en agosto de 2019 se registraron 924,7 millones de horas, en igual periodo del 2020, aunque la recuperación ya había iniciado, solo hubo 761 millones de horas trabajadas a la semana, cifra que para agosto de 2021 subió a 912,1 millones de horas efectivamente trabajadas, la cual también pasó a ser la más alta de los últimos 18 meses, es decir que está por debajo en 1,3 por ciento de las horas trabajadas con respecto al referente de prepandemia.



María Claudia Llanes, economista de BBVA Research para Colombia, dijo que “la gradualidad del repunte dependerá del avance de la pandemia y de la estrategia de cuidado que se implemente y también se podrá ver afectada por la implementación de la ley de garantías que afecta la contratación directa de empleo público”.



(Puede leer también: Trabajo sí hay: Wom tiene ofertas de empleo en varias ciudades del país)

Más noticias

El acuerdo de apoyo en vacunas de Colombia con mayor productor mundial



¿Cuánto se gana con una carrera técnica frente a otras opciones académicas?



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS