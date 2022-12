Para cumplir la promesa de bajar el precio del Soat en un 50 por ciento, el Gobierno optó por disminuir su cobertura en un 62,5 por ciento, pues pasará de los 26,6 millones de pesos actuales a 10 millones de pesos.



Esto significa que las pólizas que se compren a partir del próximo 15 de diciembre solo cubrirán servicios médicos hasta por 300 salarios mínimos diarios para las víctimas que dejen los accidentes de tránsito en donde estén involucradas motocicletas de bajo cilindraje (hasta de 200 cc), taxis y buses de servicio público urbano e intermunicipal.



Por lo tanto, los servicios de salud que superen los 10 millones de pesos y hasta 26,6 millones de pesos, ya no estarán cubiertos por las aseguradoras del Soat ni por las EPS, sino que los asumirá el Gobierno a través del Fonsat.

Para Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, con el decreto, que actualmente está en consulta pública, se le “está haciendo una trampa a la ley” porque no existe una que autorice otorgar este subsidio.



“Por actuar a la carrera están actuando mal porque sacaron este decreto a consulta sin mayor estudio ni rigurosidad para calmar a los motociclistas que amenazaron con parar el país”, agregó. Por ende, —dice— si cualquier persona decide demandar este decreto ante el Consejo de Estado, lo más seguro, es que se caiga porque se estaría actuando contrario a la ley.



Pero igual de grave es que con la disminución de la cobertura se le inyectará una carga adicional al sistema de salud que ya se encuentra en cuidados intensivos. “Reducir el costo del Soat golpea de manera grave las finanzas del sector salud y es un mensaje equivocado de seguridad vial. Su costo no debe depender del tipo de vehículo sino del conductor”, aseguró Juan Pablo Bocarejo, exsecretario de Movilidad de Bogotá.



Desde el Ministerio de Hacienda se ha dicho que este subsidio costará 2 billones de pesos solo en el 2023 y esta plata saldrá de lo que se espera recaudar a través de la reforma tributaria. Por ende, el próximo año se realizará una adición presupuestal para tener disponibles estos recursos.



Aunque el Gobierno ha manifestado que el propósito de esta reducción es promover el buen comportamiento vial y disminuir la evasión, desde el proyecto ‘Conduce a 50, vive al 100’ advierten que esta medida genera un mensaje contradictorio, premiando a los actores viales que mayores costos sociales y económicos están generando; no se promueve ningún tipo de incentivo hacia una conducción más segura; y se seguirán generando dificultades de pago por parte de los motociclistas y de expedición de pólizas por parte de las aseguradoras.



En esa misma línea, el exviceministro de Hacienda considera que es un premio para los conductores que siempre han evadido este pago. “La mejor forma de frenar la evasión es imponer sanciones ejemplarizantes a quienes tienen vehículos y no pagan el seguro, esta es la forma de disuadir a las personas de que paguen. Realmente, la gente no está dejando de pagar el Soat por lo costoso, sino porque ve que no hay consecuencias. A nosotros nos falta tener un poco más de mano dura”, dijo.



Por su parte, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, afirmó que la reducción del Soat sí puede ayudar a disminuir la evasión en el país, pero no es el camino correcto para lograr que la gente conduzca bien. Igualmente, considera que el foco del Ministerio de Transporte debe ser reducir los accidentes y muertes en la vía y aún no hay claridad en que un menor costo del Soat estará condicionado a la reducción de estos siniestros.



Y es que, según datos del Runt, por las vías del país transitan 17,6 millones de vehículos (sin contar maquinaria, remolques y semirremolques) y el 48 por ciento lo hace sin el seguro vigente. Además, los motociclistas son los que más evaden el pago del Soat, pues el 79 por ciento no lo tiene, mientras que el porcentaje en automóviles es del 11 por ciento.



Estas cifras son preocupantes teniendo en cuenta que entre enero y octubre de este año se registraron 6.577 personas fallecidas en siniestros viales y en el 60 por ciento fueron motociclistas. Esto representa un crecimiento de 14,03 por ciento frente al mismo periodo del año pasado.



Los motociclistas también son el actor vial que tiene la mayor incidencia en los fallecimientos de peatones en siniestros viales, pues en este mismo periodo de tiempo murieron 556 peatones en accidentes donde estuvieron involucradas las motos.

De seguir con la tendencia de aumento de la mortalidad en las vías, el 2022 cerrará con más de 8.000 muertes viales, el mayor registro de la historia en Colombia, según cálculos del proyecto ‘Conduce a 50, vive al 100’.

Desde el lado de las aseguradoras dicen que un descuento del 50 por ciento no resolverá los problemas de siniestralidad ni de evasión y fraude. Y tampoco es seguro que represente un alivio para las compañías por la menor cobertura que tendrá. Vale la pena resaltar que en el 2021 las aseguradoras del ramo reportaron pérdidas por 250.700 millones de pesos y este año ya superan los 200.000 millones de pesos.



El decreto en consulta también habla de un descuento adicional del 10 por ciento para los buenos conductores, pero esto podría desaparecer en la versión final de este acto administrativo porque se habría incluido por “error”, ya que desde un inicio el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que este beneficio no se iba a renovar porque haría inviable el Soat.



