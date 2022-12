Aunque el decreto que da vía libre al anunciado descuento del 50 por ciento en el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) ya está listo, el presidente Gustavo Petro aún no lo firma, pese a que anteriormente se dijo que comenzaría a regir desde el 15 de diciembre.



Por lo tanto, este menor valor aplicaría para motos de hasta 200 centímetros cúbicos (c.c.), taxis y buses de servicio público urbano e intermunicipal sólo hasta la otra semana.



Para disminuir el costo del seguro a la mitad, el Gobierno decidió bajar la cobertura de servicios médicos en un 62,5 por ciento, pues pasará de 800 a 300 salarios mínimos diarios para las víctimas que dejen los accidentes de tránsito en donde estén involucradas estos vehículos.



Las 10 aseguradoras que operan en este ramo ya están preparadas para vender este seguro aplicando el descuento del 50 por ciento que aprobó el Gobierno. Sólo están a la espera de conocer el texto definitivo para saber cómo se debe aplicar.



Con esta medida, el Gobierno busca no solo aliviar un poco las cargas de quienes utilizan cierto tipo de vehículos como herramienta de trabajo, sino también, combatir el fraude y la evasión que afecta a este seguro y que le cuesta millones de pesos a la industria aseguradora y al sistema de salud.



Solo por cobros irregulares con cargo al Soat las aseguradoras detectaron un costo de 456.000 millones de pesos.



A lo anterior se suma que, de los 17,8 millones de vehículos que circulan en el país solo 9,3 millones cuentan con un Soat vigente, lo que indica que un 47 por ciento evade el cumplimiento de esa obligación. En el segmento de motocicletas, seis de cada 10 circulan sin esta póliza, advierten en la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).



Pero, si bien la medida se constituye en un alivio para los miles de moteros del país que la aguardaban para adquirir la póliza este año, lo cierto es que, a partir del 1.° de enero del 2023, el costo del Soat se incrementará un 16 por ciento, en línea con el ajuste del salario mínimo acordado ayer en la mesa de concertación. Sin embargo, el Gobierno busca desindexar una serie de productos del sueldo básico, entre los que estaría este seguro.



Fuentes consultadas indicaron que, de no ser por dicho alivio, el valor del Soat para todo el parque automotor del país tendría un incremento alrededor del 22 por ciento en el 2023, debido a la alta siniestralidad que se presenta este año, un reajuste que se asume con la renovación de la póliza que se vence.



Si el costo de los siniestros es menor al de las primas emitidas, el sistema

es suficiente y podría haber una rebaja, como

Con la sanción presidencial de dicha medida, viene ahora una resolución de la Superintendencia Financiera en la que se establece el precio fijo que tendrá el Soat para las categorías cobijadas con el beneficio del 50 por ciento de descuento, así como otra resolución que se debe emitir próximamente desde el Ministerio de Salud.



No obstante, la Superfinanciera, en los próximos días, tendrá que hacer todo el recálculo del valor del Soat para el sistema de cara al año 2023, revisión que incluye los niveles de siniestralidad y que permiten saber si el costo lo cubre el valor de las primas emitidas.

"Si el costo de los siniestros es menor al de las primas emitidas, el sistema es suficiente y podría haber una rebaja, como ha ocurrido en años anteriores, pero si es mayor, como en el 2022, el valor de la póliza debe incrementarse para cubrir esa insuficiencia", explicó la fuente consultada.



De acuerdo con cálculos oficiales, la siniestralidad crecerá 6 por ciento en todo el año, pero ese factor se atenuará con el descuento otorgado, por lo que el próximo año el ajuste solo sería del 16 por ciento y no del 22 por ciento si se le sumara esa siniestralidad. Hasta septiembre pasado, la siniestralidad del Soat había crecido un 97 por ciento anual, mientras que la emisión de primas solo creció en ese mismo periodo un 17 por ciento, según cifras de Fasecolda.



"Con el ejercicio que se está haciendo y el rebalanceo, a nadie le subirá el Soat por encima del salario mínimo, por lo menos en el otro año, es una redistribución en mayores y menores proporciones a todas las categorías de vehículos", explicó la fuente que participó en la estructuración del beneficio.



Efectos de la medida

La medida ha generado mucha polémica porque se ha visto como un subsidio, pero no es así. La fórmula que encontró el gobierno para cubrir ese beneficio es con la reestructuración de los costos del Soat, 52 por ciento de los cuales se giran a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para a la red hospitalaria del país.



En una moto de hasta 200 c. c., cuyo Soat cuesta unos 556.500 pesos, esto implica unos 189.700 pesos, que ya no pesarían en el valor de ese seguro, con la entrada en vigencia de la norma.



Uno de los principales efectos que se busca con la entrada en vigencia de la reducción del valor del Soat es la menor evasión, en especial en el segmento de las motos, donde se estima que unos 4,5 millones de estas no portan la póliza.



La reducción de la evasión, dice el experto consultado, será progresiva y los cálculos del Gobierno apuntan a que sea del 20 por ciento por año, unas 900.000 motos cada año que se pongan al día con esa obligación "siempre y cuando las autoridades de tránsito ayuden a controlar, de lo contrario, no hay tarifa que aguante", precisa la fuente, quien agrega que ese es otro gran problema, pues la Policía no controla que la gente cumpla las normas (portar el Soat y casco, entre otros elementos de seguridad), sobre todo en las ciudades intermedias y municipios.



El análisis del Gobierno permitió determinar, por ejemplo, que hay 700 municipios que no cuentan con Policía de Tránsito, sobre todo, en esas regiones en las que el medio de transporte de sus habitantes es la moto.