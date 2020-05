Radican proyecto de ley para crear el derecho a la desconexión laboral

Con el objetivo de evitar la transgresión de los límites entre el ámbito laboral y los espacios de descanso y familiares, el representante a la Cámara, Rodrigo Rojas Lara, radicó este martes un proyecto de ley para garantizar el derecho a la desconexión laboral.

Los argumentos expuestos por el parlamentario son múltiples. Comenzando por la intención de velar por la salud física y mental de los trabajadores, teniendo en cuenta que la hiperconectividad, principalmente por teletrabajo, ya está causando estragos.



"De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Colombia uno de cada cinco empleados padece estrés, fatiga y síndrome de Burnout", sostuvo el congresista.



Las consecuencias de esa práctica totalitaria en la actividad laboral, que, como consecuencia del coronavirus, ha eliminado la línea que separaba el horario laboral de los espacios familiares de los trabajadores, no paran ahí.



Según el parlamentario, "las sobrecargas laborales pueden generar afectaciones que podrían terminar en complicaciones cardiovasculares".



En consecuencia, la propuesta legislativa apunta a que "los trabajadores tendrán derecho legítimo a no recibir llamadas, mensajes de whatsapp, emails ni ningún otro tipo de comunicación que tenga que ver con el trabajo fuera del horario laboral y si las reciben tendrán derecho a no responderlas hasta el inicio de la siguiente jornada laboral sin que por este hecho el empleador pueda tomar algún tipo de acción en su contra (despido, memorandos, sobrecarga en la jornada ordinaria, etc)".



Para el autor del proyecto de ley, "el trabajo en casa como medida especial por el covid-19 ha puesto en evidencia una problemática que ya venía presentándose a causa de la hiperconectividad y a la aparente ¨disponibilidad¨ que medios como whatsapp permiten. El mundo está cambiando muy rápido y tenemos que adaptarnos a la revolución tecnológica, cuidando el recurso más importante: el recurso humano", sostuvo.



En ese contexto, el proyecto de ley "creará normativamente el derecho a la desconexión laboral en las relaciones laborales y en todas sus modalidades. Así mismo establecerá la obligatoriedad para empresas y entidades públicas de contar con una política de desconexión laboral que incluya un protocolo de desconexión digital. Su inobservancia podrá constituir una conducta de acoso laboral".



